Хачанов на Уимблдоне выиграл второй пятисетовик подряд! А Рублёв попал на Алькараса

В пятницу, 4 июля, на Уимблдоне стартовали матчи третьего круга в обоих одиночных разрядах. В мужской сетке до 1/16 финала дошли всего двое российских теннисистов, и одним из них стал Андрей Рублёв, посеянный под 14-м номером. Он играл с 37-летним французом Адрианом Маннарино, 123-й ракеткой мира.

Рублёв в первых двух встречах на турнире одержал две победы в четырёх сетах — над Ласло Джере и Ллойдом Харрисом. А Маннарино, пробившийся в основную сетку через отбор, прошёл Кристофера О'Коннелла и Валентена Руае, проиграв в этих матчах лишь одну партию.

В личных встречах у Рублёва и Маннарино счёт был 3-1 в пользу россиянина. Все предыдущие поединки состоялись на харде, причём дважды — на Кубке Кремля. Сегодня Андрей вновь победил.

Первый сет прошёл в целом в равной борьбе. Теннисисты долгое время не могли подобраться к брейк-пойнтам. Более того, в середине партии был отрезок из четырёх геймов, во время которого игроки на приёме взяли лишь одно очко на двоих. В девятом гейме Рублёв впервые заставил поволноваться, но отыграл все три брейк-пойнта, то есть скрытые сетболы. Казалось, всё так и закончится тай-брейком, однако 12-й гейм стал последним. В нём Андрей удачно поддавил на приёме и с первого сетбола закрыл партию — 7:5 за 47 минут.

Андрей Рублёв Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Во втором сете Рублёв улучшил первую подачу (с 56% в первой партии до 72%), но Маннарино всё равно находил возможности выбираться на брейк-пойнты. Однако россиянин чётко действовал на ключевых мячах и отыграл все пять брейк-пойнтов в первой половине партии. Что касается француза, то в своих геймах он действовал далеко не так успешно, как в стартовом сете, и Рублёв забрал партию, приложив меньше усилий. В четвёртом гейме Андрей сделал первый брейк, а в восьмом принял на сет — 6:2 за 35 минут.

Третья партия стала последней, хотя первая подача у Рублёва вновь сломалась (всего 41% попадания). В третьем гейме Андрей в первый и последний раз за матч отдал подачу, но это было не столь критично, так как он до этого уже сделал брейк. Затягивать с победой россиянин не стал. В восьмом гейме он ещё раз взял подачу Маннарино, а подавая на матч, допустил две двойные ошибки подряд, но ушёл с брейк-пойнта и использовал первый же матчбол, реализовав его эйсом, — 7:5, 6:2, 6:3 за 2 часа 1 минуту. 14 подач навылет при четырёх двойных — неплохой результат.

В четвёртом круге Рублёв, у которого теперь 70 побед в 100 матчах на уровне основных сеток ТБШ, сразится с Карлосом Алькарасом, обыгравшим Ян-Леннарда Штруффа — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Ближе к вечеру на корте появился Карен Хачанов, 17-й сеяный. Его соперником был представитель Португалии Нуну Боржеш, 37-я ракетка мира. Хачанов в первом круге не испытал серьёзных проблем во встрече с Маккензи Макдональдом (7:5, 6:4, 6:4), а вот матч с Синтаро Мочизуки во втором круге оказался неожиданно упорным. Пришлось играть все пять партий — 1:6, 7:6 (9:7), 4:6, 6:3, 6:4. Боржеш начал Уимблдон с того, что отдал сет Франсиско Серундоло (16). После этого Нуну забрал шесть партий подряд. Серундоло он победил со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:0, а Билли Харрис во втором круге не взял у него ни сета — 6:3, 6:4, 7:6 (9:7) в пользу португальца.

Нуну Боржеш Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Ранее Хачанов и Боржеш лишь однажды играли друг с другом. В первом круге «Ролан Гаррос» 2022 года россиянин оказался сильнее — 6:3, 2:6, 6:4, 6:4. В этот раз Карен тоже победил.

В первом сете Хачанов, в принципе, контролировал ситуацию. Свои геймы россиянин забирал без брейк-пойнтов, а на приёме у него было четыре шанса на брейк, но воспользоваться он ими не смог. При этом Боржеш, как ни странно, был ближе к победе в партии. Португалец подавал первым и за счёт этого в 10-м и 12-м геймах, будучи на приёме, оказывался в двух очках от победы. Однако Карен был начеку и добился тай-брейка. Там он упустил было инициативу, но, начиная с 1:4, постепенно догнал соперника и, реализовав второй сетбол благодаря классной подаче, выиграл партию — 7:6 (8:6) за 59 минут.

Карен Хачанов Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Во втором сете Хачанов провалил лишь один свой гейм, но, как часто бывает на траве, его сопернику этого хватило для победы в партии. Россиянин сыпал неточностями в третьем гейме, не взял ни одного очка, а португалец и до этого, и после безупречно действовал в своих геймах. И в 10-м гейме закрыл партию — 6:4 за 32 минуты.

Третий сет Хачанов тоже проиграл. Поначалу всё выглядело совсем безнадёжно: Карен отдавал гейм за геймом и дошёл до того, что Боржеш повёл 5:1. После этого россиянин включился и в восьмом гейме не позволил португальцу подать на партию. Хачанов был в двух очках от того, чтобы сравнять счёт, — в 10-м гейме было 5:4, 0:30 на подаче Боржеша. Однако Нуну больше не допускал ошибок и закончил сет — 6:4 за 42 минуты. Примечательно, что на сетболе Карен, игравший в том гейме напротив солнца, на задней линии просто не попал как следует по мячу — возможно, заходящее светило ослепило его.

Нуну Боржеш Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Пошла четвёртая партия, и в четвёртом гейме Хачанов впервые за матч взял чужую подачу. Подтверждая брейк, россиян столкнулся с трудностями, но отыгрался с 0:40 и оторвался в счёте — 4:1. Оставшиеся свои геймы Карен забрал под ноль и перевёл встречу в пятый сет — 6:3 за 30 минут.

Хачанову пришлось играть второй пятисетовик подряд. Россиянин уже в третьем гейме нашёл в себе силы порадовать болельщиков брейком. На втором брейк-пойнте теннисисты устроили долгий розыгрыш, и первым не выдержал Боржеш, который пошёл в хафкорт — и пробил в сетку. Карен столько усилий приложил ради этого брейка — и лишь затем, чтобы тут же отдать подачу. Пытаясь подтвердить преимущество, Хачанов начал с 30:0, однако упустил этот гейм и позволил оппоненту сравнять счёт — 2:2.

Следующие два гейма могли стать ключевыми. Хачанов упустил три брейк-пойнта, а вот Боржеш в шестом гейме реализовал третий брейк-пойнт — 4:2. При 5:3 португальский теннисист подавал на матч — и не выдержал напряжения. Нуну срывал удары, допустил две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и Хачанов добился брейка. Теперь Карену необходимо было брать свой гейм, и он не сплоховал — 5:5.

В 11-м гейме игроки порадовали зрителей розыгрышем на 25 ударов — откуда только силы остались?! Боржеш удержал подачу в этом гейме, однако следом то же самое сделал Хачанов, и потому измотанные теннисисты оказались перед необходимостью играть тай-брейк до 10 очков. Там Хачанов оказался сильнее, при том что самые яркие розыгрыши, из 25 и 27 ударов, дважды брал португалец. Карен вышел на тройной матчбол (9:6) и с третьей попытки реализовал его — 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (10:8) за 3 часа 51 минуту. На решающем матчболе Хачанов перетерпел соперника в розыгрыше из 24 ударов и, дождавшись ошибки от оппонента, рухнул на корт!

В четвёртом круге Хачанов сразится с польским теннисистом Камилем Майхшаком, 109-й ракеткой мира. 29-летний Майхшак в третьем круге победил Артура Риндеркнеша — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

В женской сетке 80-я ракетка мира Камилла Рахимова, которая во втором круге сенсационно обыграла Жасмин Паолини, противостояла 20-летней чешке Линде Носковой (30).

В стартовом сете у Рахимовой были большие трудности с подачей (всего 41% попадания первой), однако до поры до времени это не мешало ей брать свои геймы. Отыграв два брейк-пойнта в первых геймах, россиянка затем добилась брейка — 3:1. Камилла вела 4:1, 5:2, после чего качели ушли в другую сторону. Носкова не дала Рахимовой подать на сет и выиграла четыре гейма подряд. Но при 6:5 чешка уже сама не подала на партию, не взяв ни очка в своём гейме. На тай-брейке Линда заработала шестерной сетбол (редкий случай), Камилла его отыграла (вообще редчайший!), однако последние два очка остались за Носковой — 7:6 (8:6) за 57 минут.

Второй сет был не столь драматичным, но итог, увы, тоже оказался не в пользу российской теннисистки. В середине партии теннисистки обменялись брейками — Носкова не дала Рахимовой подтвердить добытое преимущество. В 11-м гейме Камилла упустила брейк-пойнт, и всё бы ничего, однако в 12-м гейме она упустила подачу, а вместе с ней и матч. Рахимова начала гейм с 30:0, но дожать Носкову не смогла, и та со второго сетбола на приёме оформила победу — 7:6 (8:6), 7:5 за 1 час 52 минуты.

В парном разряде матч второго круга (то есть 1/16 финала) провели Мирра Андреева и Диана Шнайдер, посеянные под пятым номером. Они играли с американско-бразильским дуэтом Куинн Глисон/Ингрид Гамарра-Мартинс. В первом сете теннисистки без брейков дошли до счёта 5:5, хотя брейк-пойнты на этом пути были у каждой из пар. В одном только втором гейме Андреева и Шнайдер упустили целых шесть шансов взять чужую подачу! В 11-м гейме россиянки отыграли скрытый сетбол, а сами в 12-м гейме реализовали второй сетбол на приёме — 7:5 за 1 час.

Вторую партию Андреева и Шнайдер начали с того, что отдали свой гейм. Но на исход встречи эта небольшая неудача не повлияла. В четвёртом гейме Мирра и Диана отыграли этот брейк, а в восьмом ещё раз удачно отработали на приёме — 5:3. После этого оставалось только подать на матч, что и было сделано — 7:5, 6:3 за 1 час 36 минут.

В третьем круге Андреева и Шнайдер сыграют с победительницами встречи Камилла Рахимова/Анна Сискова — Сорана Кырстя/Анна Калинская.

Ранее в этот день Анастасия Павлюченкова одержала волевую победу над четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой. Подробнее об этой игре читайте в отдельном материале.

В субботу, 5 июля, состоятся заключительные матчи третьего круга. В частности, свои встречи проведут Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Уимблдон 2025 года закончится 13 июля. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Лондоне следите на «Чемпионате».