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Уимблдон-2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Самсонова, Александрова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Самсонова рвётся в четвёртый круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра и Александрова. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон-2025. LIVE!
Комментарии
В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и три россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании должен завершиться третий круг, и будут проведены 16 матчей – по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и три россиянки – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Екатерина Александрова (18) и Людмила Самсонова (19). Сыграют также и ещё несколько теннисистов из топ-10 – Янник Синнер (1), Новак Джокович (6), Бен Шелтон (10), Ига Швёнтек (8) и Эмма Наварро (10). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

Уимблдон – 2025. Мужчины. Сетка
Уимблдон – 2025. Женщины. Сетка
Уимблдон – 2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:05 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
3
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Зейнеп Сёнмез
88
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Хейли Баптист
55
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Педро Мартинес-Портеро
52
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Уимблдон (м). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Миомир Кецманович
49
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Самсонова начинает Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Самсонова начинает

На корт уже вышла Людмила Самсонова, чтобы сразиться с Дарьей Касаткиной за выход в 4-й круг Уимблдона. Первой подаёт россиянка. За всеми подробностями матча можно следить в нашей текстовой трансляции.

Уимблдон (ж). 3-й круг
05 июля 2025, суббота. 13:05 МСК
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
3
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
12:48 Даниил Сальников

Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв итальянку Лючию Бронцетти в двух сетах. На пресс-конференции после матча российская теннисистка рассказала, как растёт её уверенность на травяных кортах и что для неё важнее – любовь к победам или нелюбовь к поражениям.

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12:43 Даниил Сальников

Текущий турнир 18-летняя Мирра Андреева проводит в ранге шестой ракетки мира. Пока это высшее её достижение. В лайв-рейтинге юная россиянка идёт пятой, однако пока неизвестно, останется ли она на этой строчке по итогам Уимблдона. Мирра может как подняться, так и опуститься — в зависимости от того, какой результат покажет она сама и насколько далеко пройдут по сетке её ближайшие конкурентки.

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12:36 Даниил Сальников

Совсем скоро на корт выйдет Людмила Самсонова, чтобы сразиться с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной за выход в 4-й круг Уимблдона.

12:30 Даниил Сальников

О том, как пробились в 4-й круг Уимблдона Андрей Рублёв и Карен Хачанов, читайте в нашем обзоре.

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Расписание субботы

На Уимблдоне продолжаются матчи третьего круга. Среди прочих выступят и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

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