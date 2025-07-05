Самсонова рвётся в четвёртый круг Уимблдона! Ещё сыграют Мирра и Александрова. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании должен завершиться третий круг, и будут проведены 16 матчей – по восемь у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и три россиянки – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Екатерина Александрова (18) и Людмила Самсонова (19). Сыграют также и ещё несколько теннисистов из топ-10 – Янник Синнер (1), Новак Джокович (6), Бен Шелтон (10), Ига Швёнтек (8) и Эмма Наварро (10). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Самсонова начинает
На корт уже вышла Людмила Самсонова, чтобы сразиться с Дарьей Касаткиной за выход в 4-й круг Уимблдона. Первой подаёт россиянка. За всеми подробностями матча можно следить в нашей текстовой трансляции.
Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв итальянку Лючию Бронцетти в двух сетах. На пресс-конференции после матча российская теннисистка рассказала, как растёт её уверенность на травяных кортах и что для неё важнее – любовь к победам или нелюбовь к поражениям.
Текущий турнир 18-летняя Мирра Андреева проводит в ранге шестой ракетки мира. Пока это высшее её достижение. В лайв-рейтинге юная россиянка идёт пятой, однако пока неизвестно, останется ли она на этой строчке по итогам Уимблдона. Мирра может как подняться, так и опуститься — в зависимости от того, какой результат покажет она сама и насколько далеко пройдут по сетке её ближайшие конкурентки.
Совсем скоро на корт выйдет Людмила Самсонова, чтобы сразиться с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной за выход в 4-й круг Уимблдона.
О том, как пробились в 4-й круг Уимблдона Андрей Рублёв и Карен Хачанов, читайте в нашем обзоре.
О том, как блестяще сыграла в пятницу, 4 июля, Анастасия Павлюченкова, читайте в нашем материале.
О том, как развивались события пятницы на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Расписание субботы
На Уимблдоне продолжаются матчи третьего круга. Среди прочих выступят и россияне. Вот как выглядит расписание дня.
- 5 июля 2025
-
13:13
-
12:50
-
12:41
-
12:31
-
12:28
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
11:55
-
11:49
-
11:32
-
11:31
-
11:22
-
11:19
-
11:05
-
11:05
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:21
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:44
-
09:36
-
09:30
-
00:55
-
00:43
-
00:36
-
00:27
-
00:11
-
00:08
-
00:03