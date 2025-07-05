«Сейчас у меня есть деньги». Синнер признал, что в 18 лет его могли наказать за допинг

Первая ракетка мира Янник Синнер уверенно стартовал на Уимблдоне. На пути к третьему кругу итальянец проиграл лишь 12 геймов в матчах с соотечественником Лукой Нарди (6:4, 6:3, 6:0) и австралийцем Александаром Вукичем (6:1, 6:3, 6:3). Это лучший показатель для лидера посева в мужской сетке со времён Роджера Федерера в 2004 году, который тогда за два круга отдал только девять геймов.

Далее Синнер встретится с 52-й ракеткой мира испанцем Педро Мартинесом-Портеро. Это противостоянии тоже вряд ли станет для Янника слишком сложным. Похоже, Синнер окончательно отошёл от поражения в финале «Ролан Гаррос» от Карлоса Алькараса, когда он растерял лидерство 2:0 по сетам и упустил три матчбола. Об этом свидетельствуют его уверенные и в чём-то даже дерзкие заявления на Уимблдоне.

Синнеру в Лондоне продолжают задавать вопросы о допинговом деле. Янник уже отбыл три месяца дисквалификации за два положительных теста на клостебол, которые сдал во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в марте прошлого года. Он хочет забыть об этом неприятном моменте своей карьеры и считает, что болельщикам данная тема уже тоже неинтересна. Однако журналисты продолжают заострять на ней внимание.

Синнер на пресс-конференциях обычно высказывается весьма шаблонно, но вопрос одного из журналистов на Уимблдоне о допинг-деле заставил итальянца говорить максимально прямо. Янник считает себя невиновным. Даже три месяца отстранения – несправедливый вердикт, с его точки зрения, однако всё могло быть куда хуже. Синнеру пришлось нести ответственность за действия бывших представителей своей команды фитнес-тренера Умберто Феррары и физиотерапевта Джакомо Налди, по вине которых допинг попал в его организм. Он пошёл на сделку с ВАДА, которая изначально требовала отстранить теннисиста на два года.

Янник Синнер на Уимблдоне Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Янник на Уимблдоне признал, что статус суперзвезды тенниса с общей сумой заработанных призовых свыше $ 40 млн за карьеру позволил ему нанять лучшую защиту и избежать катастрофических последствий, в отличие от менее именитых игроков.

«Я смог нанять очень престижного адвоката, потому что у меня есть деньги, которых нет у других. Я заработал это своими собственными силами. Прошёл через тот же процесс, что и другие теннисисты в моей ситуации, ко мне не было особого обращения. Возможно, моя защита оказалась более эффективной, потому что вокруг меня лучшие. Знаю, что в прошлом случались спорные решения, но моё дело было подробно проанализировано несколько раз, и моя невиновность была доказана. Если бы это случилось, когда мне было 18 лет, я вряд ли смог бы защитить себя так, как сейчас, когда у меня есть деньги и лучшие адвокаты, чтобы собрать вокруг себя отличную команду», — сказал Синнер.

Ещё Синнер весьма откровенно высказался о недавнем расставании с фитнес-тренером Марко Паничи и физиотерапевтом Улисесом Бадио, которые осенью прошлого года пришли на смену там самым Ферраре и Налди. Решение уволить Паничи и Бадио перед Уимблдоном выглядело очень неожиданным, однако Янника не смущает поднявшаяся из-за этого шумиха. Он пусть и не прямо, но завуалированно донёс своё недовольство их профессиональными качествами.

«Я ищу людей, подходящих и для других членов моей команды, в том числе по стилю общения, чтобы группа работала. Ищу честных людей, которым можно доверять, как и во всех других сферах жизни. Например, как говорил мой папа: если повар плохо готовит, другим на кухне тоже некомфортно. Паничи и Бадио не соответствовали этому или не создавали гармонии? Я этого не говорил, и это не причина. Просто отвечал на другой вопрос. Я имел в виду, что это важные качества, но не единственные. Конкретной причины нет. Могу вас заверить, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. Думаю, случаются моменты, когда нужно попробовать что-то другое. До сих пор я был доволен. Даже выход в финал на «Ролан Гаррос» — это большая цель, независимо от результата», — сказал Синнер.

Corriere della Sera сообщала, что Паничи лишился работы из-за того, что «раскрыл секреты, которые не должны были покидать пределы раздевалки, особенно во время «Ролан Гаррос» в Париже». Марко заявил, что Синнер после поражения от Алькараса в финале 15 минут плакал в раздевалке, а затем едва сдерживался от гнева, когда на пресс-конференции журналисты пытались его подбодрить. Паничи и ранее делал не согласованные с Янником высказывания, но Париж был последнее каплей. Бадио стал «косвенной жертвой» ситуации, хотя его слишком весёлый нрав тоже не особо нравился теннисисту. По информации источника, на последнем совместном турнире в Галле Синнер даже ударил в Бадио мячом после выигранного пари и крикнул: «Теперь ваша очередь позориться».

Синнер в последние годы приучил всех к своему запредельному спокойствию на корте и за его пределами. Очевидно, обиднейшее поражение от Алькараса в финале «Ролан Гаррос» несколько изменило Янника. Он начал меньше скрывать свои эмоции, а при общении с журналистами на Уимблдоне не стесняется говорить прямо и отчасти дерзко.

В игровом плане Синнер тоже выглядит более агрессивным. Поможет ли это Яннику выиграть Уимблдон? Далеко не факт, ведь у Карлоса Алькараса и Новака Джоковича есть свои претензии на титул, однако первых соперников на своём пути итальянец в буквальном смысле уничтожил. Интересно посмотреть, к чему приведёт Синнера эта накопленная спортивная злость на травяных кортах Лондона.