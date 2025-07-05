«Если покажу слабость, мне конец». Рублёв — перед матчем с Алькарасом на Уимблдоне

Андрей Рублёв в трёх сетах справился с Адрианом Маннарино и вышел в четвёртый круг Уимблдона-2025. На пресс-конференции после матча, которую приводит сайт Punto de Break, россиянин прокомментировал свой уровень тенниса и результаты в этом году, а также высказался о следующем сопернике – действующем чемпионе Уимблдона Карлосе Алькарасе.

О своём уровне тенниса

— Ещё до начала Уимблдона я шутил со своей командой, типа не знал, что будет – проиграю я в первом круге и мы поедем домой или нет. Но уровень наконец появился. Я хорошо играю, мощно бью по мячу. Начинаю чувствовать, что я в форме и результаты — это лишь вопрос времени. Даже в те месяцы, когда я усердно тренировался и неплохо играл, в глубине души чувствовал, что что-то не так. Но теперь наконец я знаю, что я снова очень хорошо бью по мячу. Впервые за долгое время.

О результатах на «Шлемах»

— В прошлом году, конечно, я не хотел проигрывать в первом круге на «Шлемах», но иногда так бывает. В этом году это случается со многими топ-игроками. И со мной так было на Australian Open. Но это не критично, впереди ещё есть турниры и «Шлемы». В этом году, конечно, я доволен, что выиграл три матча. Выступил лучше, чем в прошлом году. Это уже лучше, чем ничего.

Есть ли рецепт против Алькараса

— Каково играть против него? Не знаю. Последние несколько матчей против меня он играл хорошо и уничтожил меня. Особенно в последнем, в Турине. Против меня он играл невероятно. Ощущения такие же, как во встречах с Синнером. Играешь против лучших, они знают, как делать всё. Знают, как бить по мячу, как обороняться, как быть терпеливыми, ментально сильными. Знают, как подавать, как принимать подачу. Как будто: «Ладно, если я тоже покажу свой лучший теннис, то, может, у меня будет шанс. А если я покажу слабость, то мне конец». Так что нельзя показывать слабость ни в чём. В этом разница. Потому что в некоторых поединках можно немного расслабиться или жаловаться, но всё равно выиграть, потому что ты оторвался в счёте или ты лучше как игрок. А с ними одно-два очка может стоить тебе матча.

Материалы по теме Алькарас: матч с Рублёвым в четвёртом круге Уимблдона будет серьёзным вызовом

О ровном уровне среди теннисистов

— Уровень тенниса сейчас взлетел. На мой взгляд, нынешние игроки знают, как играть в теннис. Все подают мощно, на скорости 220. Многие, даже невысокие, мощно бьют по мячу не задумываясь. Нет тактики, нет стратегии, они просто бьют, и всё. Когда так играешь, можно легко проиграть, поэтому у них может быть рейтинг 90 или как-то так, потому что они не могут так играть стабильно. Но у них бывают дни или недели, когда они чувствуют мяч. Им нечего терять, потому что они выходят против игрока, который лучше их, и внезапно начинают попадать.

Естественно, когда ты топ-игрок, все ждут от тебя победы. И когда игрок из топ-10 выходит против игрока с рейтингом 80 или 90, ты не можешь даже два-три гейма против него проиграть. Если выигрываешь сет 7:5, это ненормально. Конечно, на таких игроках давления ещё больше. Они чуть более зажаты. Они играют не так же, как если бы вышли против другого игрока из топ-10. Такие вещи имеют большое значение в таких моментах. Поэтому иногда такое случается. Раньше, когда я только начинал, была видна разница между топ-10 и остальными, топ-50.

Сейчас видна разница между первыми двумя номерами рейтинга, Алькарасом и Синнером, и остальными топ-50. Но начиная с третьего-четвёртого номера рейтинга, уровень уже одинаковый. Например, Фриц пятый, однако не сказать, что он лучше Медведева, Циципаса, Норри или Тиафо. Хотя Тиафо, например 15-16-й в рейтинге. Это показывает, что уровень выравнялся.