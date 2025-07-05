Великие легенды Иванишевич и Кафельников теряют надежду в тех, кто должен был прийти на замену «Большой тройке».

«Хочет, но ничего не делает». Почему поколение рождённых в 90-е навсегда останется средним

Уимблдон-2025 вскрыл рану, которая давно стала кровоточить в ATP-туре. Года так полтора – точно. Поколение игроков, рождённых в 90-е, слишком рано передало бразды правления молодёжи. До того, как стать великим или хотя бы приблизиться по уровню к «Большой тройке». И в этом они виноваты сами. Хоть у каждого и своя история.

Году так в 2017-м, когда Александр Зверев, Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и компания разыграли первый турнир Next Gen ATP Finals, на теннисный проигрыватель попала, как тогда казалось, долгоиграющая пластинка. Легендарной «Большой тройке» Надаль – Федерер – Джокович стали искать замену. И увидели её в трио Медведев – Зверев – Циципас.

И действительно, у парней всё складывалось в пользу того, чтобы стать если не равноценной, то точно достойной заменой Big-3. Все трое – дико талантливые, с заинтересованными в успехе ребёнка родителями и оптимальными условиями для быстрого развития. У Циципаса плюс ко всему мама – одна из сильнейших теннисисток СССР. А у Зверева звёздными игроками были и мать, и отец, и старший брат.

Александр Зверев с семьёй Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

Шёл 2025 год. Ребята, рождённые в 90-х, повзрослели, и только Джокович из «Большой тройки» остался в строю. Но вот чего к этому моменту смогло добиться поколение Next Gen:

Даниил Медведев: первая строчка рейтинга, победа на US Open – 2021 и Итоговом-2020, пять проигранных финалов ТБШ, 39 титулов (шесть – на «Мастерсах»);

Александр Зверев: вторая строчка рейтинга, олимпийское золото, две победы на Итоговом (2018, 2021), три проигранных финала ТБШ, 24 титула (семь – на «Мастерсах»);

Стефанос Циципас: третья строчка рейтинга, победа на Итоговом-2019, два проигранных финала ТБШ, 12 титулов (три – на «Мастерсах»).

А ещё к тому Next Gen точно можно причислить:

Андрея Рублёва: титул «Ролан Гаррос» по юниорам, пятая строчка рейтинга, четвертьфинал на всех «Шлемах», 17 титулов (два – на «Мастерсах»);

Тейлора Фрица: чемпион US Open по юниорам, четвёртая строчка рейтинга, проигранный финал взрослого Открытого чемпионата США, 10 титулов (один – на «Мастерсе»);

Фрэнсиса Тиафо: 10-я строчка рейтинга, полуфинал US Open, три титула, из них все – на турнирах серии ATP-250;

Дениса Шаповалова: 10-я строчка рейтинга, полуфинал Уимблдона, три титула, из них один – на турнире серии ATP-500.

Александр Зверев с олимпийским золотом Фото: Julian Finney/Getty Images

Один «Шлем», одно олимпийское золото, один лидер рейтинга на всё поколение. Негусто. И, увы, несравнимо с теми, кому Next Gen должно было прийти на замену.

Да, парни, рождённых в 90-х, обыгрывали Джоковича, Федерера, Надаля. Однако этого оказалось достаточно только для того, чтобы стать промежуточным поколением между «Биг-3» и неземной молодёжью из нулевых. Достаточно, чтобы стать поколением талантливым, но средним по результатам.

Такому, немного даже драматичному настоящему для поколения Next Gen, есть пара весомых причин.

№1. Недостаток преодоления, самопожертвования и попытка опереться на природную одарённость

Профессиональный теннис – труд титанический. В базовую комплектацию уже входит необходимость жертвовать свободным временем, личной жизнью и стабильным, спокойным распорядком в быту. Но теннис уровня «Большой тройки» – это космические вложения. Новак и Рафа были и остаются настоящими фанатиками тенниса, а о тренировочном процессе и рутине Джоковича вообще можно слагать легенды. Однако всё потраченное время, а что ещё важнее – установленная дисциплина и проведённые эксперименты – дали плоды. Они сделали Big-3 великими.

Именно дисциплины и смелых экспериментов недостаёт когда-то перспективному Next Gen. Напротив, мы получаем от топовых тренеров вот такие высказывания:

«Мы много раз разговаривали со Стефаносом. Если он решит некоторые личные вопросы, не связанные с теннисом, тогда у него появится шанс вернуться туда, где ему самое место. Он слишком хорош, чтобы находиться за пределами десятки лучших. Он хочет, но ничего не делает. Постоянно только: «Хочу, хочу», но я не вижу никакого прогресса. Я был в шоке — никогда в жизни не видел настолько неподготовленного физически игрока. С моим коленом я в три раза лучше него в плане физической формы. Это по-настоящему печально», – приводит слова Горана Иванишевича о Циципасе Amna.gr.

Стефанос Циципас и Горан Иванишевич Фото: Tim Clayton/Getty Images

№2. Особенности воспитания

Пять из семи обозначенных выше игроков имеют русские корни. Все они по-русски говорят, по-русски думают. И речь не только про язык.

Родились парни во второй половине 90-х и выросли в семьях, только вышедших из советской системы. И воспитание этим мальчишкам передавалось соответствующее. Вспомнить только последнюю фразу Миши Зверева «Детям в Африке тяжелее» в ответ на слова его младшего брата Саши об одиночестве и чувстве пустоты. Причём брошена эта крайне ранящая мысль была публично.

Или послушать интервью Андрея Рублёва с рассказами о том, что до 27 лет он рос так, словно в жизни есть исключительно теннис. Только безоговорочный труд. Но не тот, который помог Big-3 стать великими: всё же и Новак, и Рафа, и Роджер понимали, что в жизни был не только теннис. Хоть и отдавали ему 90% себя.

Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович Фото: Matthew Stockman/Getty Images

№3. Скорее то, что стало следствием двух причин — оправдания. И то, что в последние пару лет погубило большие таланты

Мячи, соперники, судьи, организаторы, покрытия, погода, игра по ветру/против ветра, тренер, отец, мать, собака и далее по списку – всё, что помешало этому поколению. Хоть и имело шанс стать лишь препятствием на пути.

Мы оказались в точке, где Циципас философствует в соцсетях, Зверев материт семью, Медведев пытается победить в неравном бою с мячами, а Рублёв от злости разбивает колени в кровь.

Есть предпосылки к тому, что всё можно исправить. Стефаносу после разрыва отношений с Бадосой и критики со стороны топ-тренера – сосредоточиться на себе и дисциплине. Саше, как он этого хочет, пойти в терапию и, может, даже, привлечь в команду несколько профессиональных тренеров. Даниилу – поэкспериментировать с инвентарём и вновь обрести глобальные теннисные цели, а Андрею – переосмыслить свои жизненные ориентиры и отстать от себя.

Бывший лидер рейтинга ATP Евгений Кафельников ответил насчёт перспектив Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова – одних из передовых игроков того поколения.

«Если вы подразумеваете то, что у нас вновь появятся победители турниров «Большого шлема», то нет, этого в ближайшее время не будет. Я думаю, звёздные дни того же Даниила прошли, и это будет сверхчудо. Моё мнение таково – он сможет вернуться на былые позиции, только если что-то изменит. А если ничего не изменит, то никуда не вернётся. Это зависит от него, захочет он или нет. Если не захочет, ничего не будет.

С Рублёвым и Хачановым немножко другая история, потому что их потенциал более ограничен, чем у Медведева. Поэтому только титанические усилия смогут вернуть их на те рельсы, когда мы сможем рассуждать о том, что они 100% будут играть на второй неделе «Шлемов». В противном случае ничего хорошего не будет», – сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

Мне видится, что нет. И пока даю этот ответ только на первый вопрос. Да, Даррен Кэхилл в недавнем интервью Энди Роддику рассказал, как совершенствуются технологии и физподготовка теннисистов, как они в 28 могут ощущать своё тело на 23. Но природу тоже не обманешь. И тот факт, что Next Gen из 90-х по скорости и реакции совсем не успевает за Next Gen из нулевых – тоже.

Верю, что один из поколения Циципас – Зверев – Медведев и прочие в ближайшие три года возьмёт ещё один «Шлем». Однако это будет второй и последний мэйджор для этого поколения. Да, будет пара «Мастерсов». Да, будут титулы поменьше и выходы во вторую неделю ТБШ. Но все возможности написать героические истории останутся позади.

Даниил Медведев после победы на US Open — 2021 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Как аргумент или заключительная мысль «на подумать». Слова Александра Зверева с Итогового турнира 2021 года.

«Мы молоды? Да нет уж, мы уже не молоды. Взгляните на Карлоса Алькараса: вот он — да, молодой игрок. Что касается всей группы игроков, которым по 24-25 лет, то каждый из нас выиграл как минимум один «Мастерс». Медведев и вовсе стал чемпионом US Open, я стал олимпийским чемпионом. Да, Джокович по-прежнему заслуживает первой строчки рейтинга.

Но Даниил, я, Стефанос и Андрей идём сразу же за ним».