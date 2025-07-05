Супербитва Рублёва и Алькараса на Уимблдоне. Сможет ли Андрей совершить чудо?

В воскресенье, 6 июля, российский теннисист Андрей Рублёв постарается совершить главную сенсацию на третьем в сезоне турнире «Большого шлема». Нынешний Уимблдон уже вошёл в историю мирового тенниса как один из самых интригующих турниров с точки зрения раннего вылета топ-игроков. В первых кругах из сетки выбыло огромное количество теннисистов и теннисисток, которых мы привыкли видеть на вторых неделях ТБШ. Но признанные гиганты современного мужского тенниса – испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович – всё ещё в строю. Именно со второй ракеткой мира из Испании в четвёртом круге и предстоит сразиться Андрею.

3 июля 2022 года. 1098 дней назад. В этот день Алькарас потерпел своё последнее на данный момент поражение на травяном турнире «Большого шлема». Три года назад Алькарас и Синнер только набирали свою силу и ещё не стояли в топ-2 мирового рейтинга. На Уимблдоне-2022 Карлос был пятым сеяным, а Янник – 10-м. Испанец и итальянец напоролись друг на друга уже в четвёртом круге, где в четырёхсетовом матче сильнее оказался Синнер. С тех пор Алькарас на Уимблдоне больше не проигрывал. В 2023 и 2024 годах испанский теннисист дважды подряд завоевал титулы в английской столице, так что его текущая победная серия на травяном «Шлеме» насчитывает 17 встреч.

При этом на нынешнем Уимблдоне Карлос пока ещё не вышел на фирменные обороты. Лишь матч второго круга с британским квалифаером Оливером Тарветом дался испанцу без особых проблем – 6:1, 6:4, 6:4. В стартовом же поединке Карлосу пришлось провести все пять сетов, чтобы сломить сопротивление итальянского ветерана Фабио Фоньини – 7:5, 6:7, 7:5, 2:6, 6:1. В третьем круге испанец провёл четырёхсетовую встречу с немцем Ян-Леннардом Штруффом – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Но вряд ли подобные результаты сильно меняют расклад сил в предстоящем поединке. Очевидно, что испанец готов добавить и продемонстрировать игру совершенно иного уровня. Ясное дело, что понимает это и сам Андрей.

Андрей Рублёв Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Каково играть против него? Не знаю. В наших последних матчах он меня уничтожил, особенно в Турине. Со мной он играл невероятно. Такое же чувство, как и во встречах с Синнером. Ты играешь против лучших теннисистов. Они знают, как делать вcё. Знают, как бить, защищаться, терпеть. Они знают, как быть сильными психологически, как подавать, принимать.

Это как: «Ладно, у меня будет шанс, если я сыграю сегодня в свой лучший теннис. Если я покажу слабости, мне конец». Поэтому нельзя показывать никаких слабостей. В некоторых встречах вы можете немного расслабиться и всё равно победить, потому что вы намного впереди в счёте и лучше как теннисист. С ними одно или два очка стоят всего матча», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Интересно, что Андрей немного сгустил краски, вспоминая свои матчи с испанцем. Их последняя очная встреча действительно завершилась победой Алькараса, но поединок в Турине всё-таки не был для Карлоса прямо уж дорогой с односторонним движением. Первый сет испанец взял со счётом 6:3, после чего россиянин значительно улучшил свою игру и смог добраться до решающего гейма во второй партии. На тай-брейке он сумел отыграть отставание в три мяча и даже заработал несколько сетболов, однако Карлос прекрасно подавал и точно действовал справа в самые ответственные моменты, сумев забрать победу – 6:3, 7:6 (10:8).

Матчем ранее Рублёв и вовсе одолел Алькараса в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде – 4:6, 6:3, 6:2. Уступив в первом сете, россиянин переломил ход поединка и за две следующие партии отдал сопернику всего пять геймов. Всего же теннисисты провели четыре очные встречи. Счёт равный – 2-2. Впрочем, на траве Андрей и Карлос между собой ещё не играли. Эту деталь на вчерашней пресс-конференции подметил и сам Алькарас, когда его попросили поделиться ожиданиями от предстоящего матча с Рублёвым.

Карлос Алькарас Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Он очень мощный теннисист, очень хорошо играет на траве. Любит быть агрессивным. Когда он находит свой форхенд, любит двигать соперника из стороны в сторону. Будет очень непросто, потому что на траве движение — это самое сложное.

Думаю, мы очень похожи тем, что нам всегда нравится находить свой форхенд, стараться играть агрессивно. У него также сильная подача. Будет очень интересно. Матч с Рублёвым в четвёртом круге станет серьёзным вызовом, который я готов принять. Мы уже играли большие поединки, рад встретиться с ним снова, впервые на траве», — сказал пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» на пресс-конференции.

27-летнему Рублёву категорически не хватает больших побед на уровне ТБШ. Про ужасную статистику россиянина в четвертьфиналах «Шлемов» было сказано и написано уже не раз. За карьеру Андрей 10 раз пробивался в 1/4 финала, но пока что он так ни разу и не смог сделать следующий шаг. Теперь же посеянному под 14-м номером Рублёву нужно совершать сенсацию в четвёртом круге, чтобы хотя бы повторить его лучший результат в карьере на всех ТБШ и конкретно на Уимблдоне.

В основной сетке английского «Шлема» уроженец Москвы в этом году выступает шестой раз. И ранее он лишь однажды выходил в четвертьфинал в столице Англии – в 2023 году. Получится ли спустя два года у Рублёва повторить его личный рекорд в Англии? Для этого Андрею нужно прерывать гегемонию Алькараса на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.