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Уимблдон-2025, Андрей Рублёв против Карлоса Алькараса, история встреч, превью, расклады, шансы, календарь

Супербитва Рублёва и Алькараса на Уимблдоне. Сможет ли Андрей совершить чудо?
Сергей Емельянов
Андрей Рублёв против Карлоса Алькараса: превью
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Россиянин уже дважды побеждал испанца, который выиграл два последних травяных «Шлема».

В воскресенье, 6 июля, российский теннисист Андрей Рублёв постарается совершить главную сенсацию на третьем в сезоне турнире «Большого шлема». Нынешний Уимблдон уже вошёл в историю мирового тенниса как один из самых интригующих турниров с точки зрения раннего вылета топ-игроков. В первых кругах из сетки выбыло огромное количество теннисистов и теннисисток, которых мы привыкли видеть на вторых неделях ТБШ. Но признанные гиганты современного мужского тенниса – испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович – всё ещё в строю. Именно со второй ракеткой мира из Испании в четвёртом круге и предстоит сразиться Андрею.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

3 июля 2022 года. 1098 дней назад. В этот день Алькарас потерпел своё последнее на данный момент поражение на травяном турнире «Большого шлема». Три года назад Алькарас и Синнер только набирали свою силу и ещё не стояли в топ-2 мирового рейтинга. На Уимблдоне-2022 Карлос был пятым сеяным, а Янник – 10-м. Испанец и итальянец напоролись друг на друга уже в четвёртом круге, где в четырёхсетовом матче сильнее оказался Синнер. С тех пор Алькарас на Уимблдоне больше не проигрывал. В 2023 и 2024 годах испанский теннисист дважды подряд завоевал титулы в английской столице, так что его текущая победная серия на травяном «Шлеме» насчитывает 17 встреч.

Что происходит на этом Уимблдоне? Откуда столько сенсаций
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При этом на нынешнем Уимблдоне Карлос пока ещё не вышел на фирменные обороты. Лишь матч второго круга с британским квалифаером Оливером Тарветом дался испанцу без особых проблем – 6:1, 6:4, 6:4. В стартовом же поединке Карлосу пришлось провести все пять сетов, чтобы сломить сопротивление итальянского ветерана Фабио Фоньини – 7:5, 6:7, 7:5, 2:6, 6:1. В третьем круге испанец провёл четырёхсетовую встречу с немцем Ян-Леннардом Штруффом – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Но вряд ли подобные результаты сильно меняют расклад сил в предстоящем поединке. Очевидно, что испанец готов добавить и продемонстрировать игру совершенно иного уровня. Ясное дело, что понимает это и сам Андрей.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Каково играть против него? Не знаю. В наших последних матчах он меня уничтожил, особенно в Турине. Со мной он играл невероятно. Такое же чувство, как и во встречах с Синнером. Ты играешь против лучших теннисистов. Они знают, как делать вcё. Знают, как бить, защищаться, терпеть. Они знают, как быть сильными психологически, как подавать, принимать.

Это как: «Ладно, у меня будет шанс, если я сыграю сегодня в свой лучший теннис. Если я покажу слабости, мне конец». Поэтому нельзя показывать никаких слабостей. В некоторых встречах вы можете немного расслабиться и всё равно победить, потому что вы намного впереди в счёте и лучше как теннисист. С ними одно или два очка стоят всего матча», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Пресс-конференция Андрея перед матчем с Карлосом
«Если покажу слабость, мне конец». Рублёв — перед матчем с Алькарасом на Уимблдоне
«Если покажу слабость, мне конец». Рублёв — перед матчем с Алькарасом на Уимблдоне

Интересно, что Андрей немного сгустил краски, вспоминая свои матчи с испанцем. Их последняя очная встреча действительно завершилась победой Алькараса, но поединок в Турине всё-таки не был для Карлоса прямо уж дорогой с односторонним движением. Первый сет испанец взял со счётом 6:3, после чего россиянин значительно улучшил свою игру и смог добраться до решающего гейма во второй партии. На тай-брейке он сумел отыграть отставание в три мяча и даже заработал несколько сетболов, однако Карлос прекрасно подавал и точно действовал справа в самые ответственные моменты, сумев забрать победу – 6:3, 7:6 (10:8).

Матчем ранее Рублёв и вовсе одолел Алькараса в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде – 4:6, 6:3, 6:2. Уступив в первом сете, россиянин переломил ход поединка и за две следующие партии отдал сопернику всего пять геймов. Всего же теннисисты провели четыре очные встречи. Счёт равный – 2-2. Впрочем, на траве Андрей и Карлос между собой ещё не играли. Эту деталь на вчерашней пресс-конференции подметил и сам Алькарас, когда его попросили поделиться ожиданиями от предстоящего матча с Рублёвым.

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Фото: Dan Istitene/Getty Images

«Он очень мощный теннисист, очень хорошо играет на траве. Любит быть агрессивным. Когда он находит свой форхенд, любит двигать соперника из стороны в сторону. Будет очень непросто, потому что на траве движение — это самое сложное.

Думаю, мы очень похожи тем, что нам всегда нравится находить свой форхенд, стараться играть агрессивно. У него также сильная подача. Будет очень интересно. Матч с Рублёвым в четвёртом круге станет серьёзным вызовом, который я готов принять. Мы уже играли большие поединки, рад встретиться с ним снова, впервые на траве», — сказал пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» на пресс-конференции.

Уимблдон – 2025. Мужчины. Сетка

27-летнему Рублёву категорически не хватает больших побед на уровне ТБШ. Про ужасную статистику россиянина в четвертьфиналах «Шлемов» было сказано и написано уже не раз. За карьеру Андрей 10 раз пробивался в 1/4 финала, но пока что он так ни разу и не смог сделать следующий шаг. Теперь же посеянному под 14-м номером Рублёву нужно совершать сенсацию в четвёртом круге, чтобы хотя бы повторить его лучший результат в карьере на всех ТБШ и конкретно на Уимблдоне.

В основной сетке английского «Шлема» уроженец Москвы в этом году выступает шестой раз. И ранее он лишь однажды выходил в четвертьфинал в столице Англии – в 2023 году. Получится ли спустя два года у Рублёва повторить его личный рекорд в Англии? Для этого Андрею нужно прерывать гегемонию Алькараса на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

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