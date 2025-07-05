Мирра вновь вышла в четвёртый круг Уимблдона! А ещё повторила свой рекорд в Лондоне

На Уимблдоне состоялся ещё один игровой день, в котором за победу поборолись российские теннисистки. В дождливую субботу, 5 июля, в Лондоне сыграли Людмила Самсонова и Мирра Андреева.

Первым запуском на корт №3 вышла Людмила Самсонова (№19). Ей в соперницы досталась Дарья Касаткина (№18). Несмотря на то что девушки по рейтингу находятся на одном уровне, для них это лишь вторая встреча. Первая состоялась пару месяцев назад, в третьем круге Индиан-Уэллса, где сильнее оказалась Людмила (2:6, 6:3, 6:2).

Новый поединок Самсонова начала немного суетливо, сразу старалась идти вперёд, но в районе хавкорта допускала невынужденные ошибки. Касаткина же была более стабильна, надёжно держала мяч на задней линии и оказывалась убедительна, когда играла из обороны. До шестого гейма девушки действовали на одном уровне, пока Дарья не отдала свою подачу под ноль. Ещё один свой гейм она проиграла в самый тонкий момент, при счёте 2:5. Ещё и завершила дело двойной ошибкой.

Вторая партия началась пободрее первой, потому что активнее и чище действовала Самсонова. Она начала сет с раннего брейка, должна была забирать третий гейм подряд, однако полил дождь, и игру приостановили.

Вернулись девушки на корт спустя полтора часа, Самсонова вышла подавать при счёте 2:0, «ровно», но уступила этот гейм Касаткиной. Однако тут же вновь влилась в игру и сделала обратный брейк. Матч в итоге Людмила забрала с четвёртой попытки и со счётом 6:2, 6:3. Дальше у неё в соперницах – Джессика Бузас Манейро.

А на крытом корте №1 день начался без задержек и с поединка Мирры Андреевой (№7). Она впервые в карьере сразилась с Хейли Баптист (№55).

Встреча началась с подачи Баптист, на которой она старалась давить свою юную соперницу мощью. Только вот Андреева, хоть и юная, но уже опытная теннисистка с вариативной игрой. Именно это помогло ей сразу приспособиться к быстрым подачам американки и стартовать в этом матче с брейка.

Сегодняшняя игра Мирры – одна из лучших в карьере на травяном покрытии. С которым у неё, в общем-то, не сразу складывались отношения. Здорово, что всё срослось к матчу третьего круга Уимблдона, где первый сет всего за полчаса и со счётом 6:1 россиянка оставила за собой. Было у неё всё: и отличное видение корта, и точные бэкхенды, и мощные форхенды. За всю партию Андреева допустила лишь три невынужденные ошибки! Зато активно выигранных мячей набрала аж 12 штук.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Баптист попробовала действовать иначе, через выходы к сетке, но и тут оказалась неточна: Андреева хорошо чувствовала мяч, поэтому могла перебрасывать соперницу свечками или точными обводящими ударами. В пятом гейме пришлось отыгрывать брейк-пойнты – не удалось. Хейли проявила стойкость, попробовала выманить соперницу вперёд и обвести, что разок и получилось сделать. Начался турбулентный промежуток, в котором вновь пришлось Мирре спасать свою подачу. Отметим, что по уровню она была на несколько голов выше своей оппонентки.

Мирра переиграла Хейли с итоговым счётом 6:1, 6:3. Для неё это 35-я победа в сезоне. Теперь россиянка делит третье место с Джессикой Пегулой. Второй идёт Ига Швёнтек (37), первой – Арина Соболенко (45).

А ещё Андреева стала самой юной теннисисткой после Николь Вайдишовой (2006), которая смогла выйти в четвёртый круг на трёх турнирах «Большого шлема» с начала года. В лайв-рейтинге она уже поднялась на четвёртую позицию. В случае победы на турнире Мирра может забраться и в тройку лучших!

Дальше – Барбора Крейчикова или Эмма Наварро.

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