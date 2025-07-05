«В свободное время читаю книгу, фэнтези о другом мире». Мирра — перед 4-м кругом Уимблдона

Мирра Андреева в двух сетах обыграла американку Хейли Баптист и вышла в четвёртый круг Уимблдона, повторив свой лучший результат в карьере. На пресс-конференции после поединка россиянка поделилась ожиданиями от следующего матча, рассказала, что она думает о массовом вылете топ-игроков в первых кругах, а также о том, чем занимается в свободное время в Лондоне.

«Не думала, что вылет топов — проклятие, которое и меня может настичь»

— Думаю, я здорово играла. Знала, что матч будет непростым. Она играла очень свободно, рисковала. Моей задачей было держать концентрацию и действовать агрессивно. Очень довольна своим уровнем.

— После прошлого матча вы говорили, что слишком часто использовали резаный с форхенда. В этот раз удалось найти баланс?

— Думаю, сегодня я нашла правильный баланс между резаными и изменением ритма резаным с форхенда. Когда у меня было время, я била с форхенда, думаю, это шло мне на пользу, принесло мне много лёгких очков. Да, сегодня баланс был лучше.

— Думали во время матча о том, что много сеяных вылетело в первых двух кругах, что это может быть как снежный ком?

— Конечно, не очень приятно, что столько топовых игроков вылетели в первом-втором кругах. Но это теннис, так бывает, с этим ничего не поделать. Я старалась фокусироваться на себе. Не думала о том, что это какое-то проклятие, которое и меня может настигнуть. Просто фокусировалась на себе и на том, что мне надо сделать на корте. Буду делать это до конца турнира, просто буду стараться быть лучшей версией себя в каждом поединке.

— Какой совет вам дала Кончита перед матчем, как справляться с вариативностью Хейли?

— По сути, она сказала мне держать концентрацию и не торопиться, быть терпеливой. Как только будет более комфортный мяч, иди на удар и делай то, что хочешь. Если чувствуешь, что надо атаковать по линии, делай так, если считаешь, что надо кроссом, делай кроссом. Она просто сказала мне быть терпеливой, потому что она будет часто рвать ритм, иногда будет наносить потрясающие удары. Так что она сказала мне сохранять спокойствие. Иногда игра может складываться в её пользу, что-то может пойти не так. Моей задачей было быть терпеливой, а когда представляется шанс, пользоваться им и быть агрессивной.

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«Раньше смотрела хайлайты своих матчей после побед, но сейчас перестала»

— Вы после поединка смотрите его хайлайты? И как считаете, они точно отражают то, что происходило во встрече?

— Раньше я так делала, после каждого победного матча искала хайлайты, чтобы посмотреть, как классно я сегодня играла. Но в последнее время перестала, потому что не вижу причин смотреть хайлайты. Иногда бывает полезно посмотреть их после поражения, поучиться на своих ошибках, посмотреть, что ты делал не так, что можно было сделать иначе. А если выиграл – то ладно. Обсудил это со своим тренером, и всё, ты доволен, дальше уже надо фокусироваться на следующем поединке. Так что в последнее время не смотрю победные матчи.

Что касается того, точно ли отражают хайлайты ход встречи, то не знаю. Мне кажется, в большинстве случаев – да. Но помню, в прошлом году то ли на US Open, то ли в Пекине был какой-то сумасшедший розыгрыш, я ещё подумала, что он точно попадёт в хайлайты. А его не было! А это был чуть ли не лучший мой удар за весь матч. Я была немного расстроена, но в их защиту скажу, что они включили много других отличных ударов. Иногда сложно выбрать все удары и сделать из них одно короткое видео. В большинстве случаев они делают хорошую работу.

— Ваша тренер — чемпионка Уимблдона. В чём работа с ней помогла вам прибавить на траве и насколько этот опыт важен при выходе во вторую неделю Уимблдона?

— Она точно придала мне уверенности. После поражения в Берлине и Бад-Хомбурге я чувствовала себя неважно, не слишком уверенной в своей игре. Мы дня три потренировались, работали над движением на траве, много отрабатывали удары. Так что в первую очередь она вернула мне уверенность. И шаг за шагом чувствую, что я улучшаю своё движение на траве, а также учусь, как справляться со сложными ударами. Например, если игрок бьёт в линию, мяч обычно вообще не отскакивает к тебе. Сейчас я учусь справляться с такими заковыристыми ударами. С каждым матчем мы анализируем, и я чувствую себя всё лучше и увереннее.

— Насколько тяжело фокусироваться на себе и не смотреть на сетку, когда столько сеянных вылетает? Не задумываться о том, что это огромный шанс?

— Не знаю, почему, но я об этом не думала. Может, сейчас начну из-за вас (смеётся)! Но я об этом не думала, просто фокусировалась на том, чтобы выигрывать матчи. Год назад я проиграла в первом круге и в паре, и в одиночке. Старалась думать о том, чтобы выиграть больше геймов, больше матчей. После первого раунда моей задачей было выиграть и второй раунд, улучшить свою игру и прошлогодний результат. Буду стараться и дальше так делать, не думать ни о чём другом. Пока что мне довольно легко фокусироваться на нужных вещах.

— Ваша следующая соперница ещё неизвестна, спрошу об обеих. Какой вызов ставит Барбора, учитывая её историю здесь?

— Она великолепный игрок, двукратный обладатель «Большого шлема». Думаю, она очень уверена на траве. Не знаю, какой сейчас счёт, видела, что она вела в первом сете. Неважно, с кем мне предстоит играть, я буду фокусироваться на вещах, которые должна делать на корте, которые помогут мне выиграть матчи. Например, на том, чтобы быть одновременно и терпеливой, и агрессивной. Буду стараться держать максимальную концентрацию и идти на свои удары. Конечно, в зависимости от соперницы тактика может отличаться, но настрой у меня в любом случае будет одинаковым.

— А про Эмму что скажете?

— Она очень атлетичная, мне она очень нравится как человек. Видела её пару интервью, а ещё мы с ней пару раз тренировались, она мне очень нравится. И как игрок тоже. Мы играли только один раз, в Цинциннати, и ещё один раз тренировались на траве. Думаю, это очень опасная соперница, в том числе на траве. Надеюсь, Кончита хорошо проделает свою работу, даст мне хорошие советы, выберет тактику, и оттуда уже будем смотреть.

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«В свободное время читаю книгу, фэнтези о другом мире»

— У кого из игроков лучшее понимание игры? Если брать как действующих, так и закончивших.

— Конечно, я должна назвать Роджера. Мне кажется, каждый раз, когда я смотрела его матчи, он просто знал, что делать при любом счёте, в любой ситуации. Он справлялся с моментами под давлением, на брейк-поинтах. Его лицо не менялось, даже если он уступал в счёте. Никогда. Мне кажется, против такого очень тяжело играть, когда ты ведёшь и все складывается в твою пользу, но ты смотришь на соперника, а у него вид, будто ничего не случилось. Он просто продолжает играть так же и прибавляет в уровне. Думаю, с таким соперником очень тяжело играть. Если брать нынешних игроков, то у Иги, Коко, Арины, почти у всех топ теннисисток такой же менталитет и поведение на корте. Поэтому их тяжело обыграть. Мне кажется, что тяжелее становится всякий раз, когда я играю против топ-10 или топ-20. У них другой психологический настрой.

— Что разделяет первые три номера рейтинга от следующих пяти? Как оставаться в топ-3, в чём главная сложность?

— Я ещё не в топ-3, так что не знаю (улыбается). Может, они больше уверены в своей игре. Может, у них ещё более серьёзный подход ко всему или у них другой настрой на тренировках и матчах. Мне кажется, настрой у них только один – выходить и биться, неважно, тренировка это или матч. А если матч, то неважно, против кого они играют. Думаю, это делает одними из лучших игроков мира. Неважно, что происходит или против кого они играют, у них только одна задача – биться в каждом розыгрыше. Лёгких очков они тебе не дадут, их надо на самом деле заслужить. Думаю, дело может быть в этом, но не знаю.

— Что делаете на Уимблдоне вне корта, чтобы расслабляться от тенниса?

— Мы живём в апартаментах, мне очень нравится это место. Там рядом хороший парк. Сегодня мы с мамой прогулялись немного, сходили в супермаркет, поболтали, погода была хорошая. В свободное время мне нравится гулять и болтать, а дома я сейчас читаю книгу, не могу остановиться! Она очень интересная, так что каждую свободную минуту читаю. Даже не смотрю никаких сериалов, что удивительно, только читаю книгу. Это фэнтези о другом мире с разными существами, там про войну и как они выигрывают, всё такое. Мне кузина посоветовала. Может, она глупая, не для моего возраста, но мне нравится. Называется «Оружие смерти». Да, звучит глупо (смеётся).