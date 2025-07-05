Рублёв, Мирра и другие: Россия лучше всех остальных стран выступает на Уимблдоне

Позади первая неделя Уимблдона-2025. Теннисисты и теннисистки, сумевшие выиграть три матча в основной сетке, продолжают борьбу, а их менее удачливые конкуренты уже покинули турнир. От России в одиночных сетках присутствовали 15 участников — четыре мужчины и 11 женщин. По итогам шести дней представительство нашей страны на Уимблдоне сократилось примерно наполовину. Кто-то порадовал своими выступлениями, а кто-то, наоборот, огорчил.

Примечание. Звёздочкой отмечены теннисисты, продолжающие выступления на турнире.

Мужчины

Даниил Медведев — первый круг

Выступление Медведева, конечно, иначе как провалом не назовёшь. Поражение в первом круге от 64-й ракетки мира — это явно не то, за чем Даниил ехал в Лондон. Никогда прежде чемпион US Open 2021 года не покидал Уимблдон после первого же матча, а в 2023 и 2024 годах доходил до полуфинала. Прошлогодние очки Медведев не защитил, и в рейтинге ATP теперь его ожидает падение куда-то в середину второй десятки, а то и дальше.

По словам Медведева, который на турнире в Галле перед Уимблдоном дошёл до финала, серия неудач на «Шлемах» его не беспокоит. В этом сезоне россиянин потерпел три поражения в четырёх поединках на ТБШ. «Для меня это вопрос уверенности. Если бы не результат в Галле, я бы был здесь и сказал вам, что мне определённо чего-то не хватает. Это всего лишь вопрос пары матчей. В этом году я проиграл много близких встреч. Когда я начну их выигрывать, то смогу подняться в рейтинге. В данный момент я не так уж и волнуюсь. Если закончу этот год где-то 15-м в мировом рейтинге, то, возможно, буду больше волноваться. Сейчас не волнуюсь», — говорил Даниил на пресс-конференции.

Андрей Рублёв* — четвёртый круг

Рублёв, в принципе, уже выполнил обязательную программу. В первых трёх матчах на турнире россиянин одолел уступающих ему в классе соперников. Что немаловажно, Андрей избежал изнурительных пятисетовиков, хотя две партии в этих трёх поединках всё же отдал.

Рублёв, четвертьфиналист Уимблдона-2023, год назад проиграл здесь в первом круге, так что прошлогодний результат он уже с лихвой перекрыл. А вот пробиться дальше ему будет невероятно тяжело, поскольку следующим его соперником будет пятикратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас, чья победная серия на Уимблдоне, начавшаяся ещё в 2023 году, составляет уже 17 матчей. Шансы игроков в этом противостоянии оцениваются как 90 на 10 — понятно, в чью пользу. «Каково играть против него? Не знаю. В наших последних матчах он меня уничтожил, особенно в Турине. Со мной он играл невероятно. Такое же чувство, как и во встречах с Синнером. Ты играешь против лучших теннисистов. Они знают, как делать вcё. Знают, как бить, защищаться, терпеть. Они знают, как быть сильными психологически, как подавать, принимать.

Андрей Рублёв Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Это как: «Ладно, у меня будет шанс, если я сыграю сегодня в свой лучший теннис. Если я покажу слабости, мне конец». Поэтому нельзя показывать никаких слабостей. В некоторых встречах вы можете немного расслабиться и всё равно победить, потому что вы намного впереди в счёте и лучше как теннисист. А с ними одно или два очка стоят всего матча», — приводит слова Рублёва Punto de Break.

Алькарас также поделился мнением о Рублёве в преддверии новой встречи с ним. «Он очень мощный теннисист, очень хорошо играет на траве. Любит быть агрессивным. Когда он находит свой форхенд, то любит двигать соперника из стороны в сторону. Будет очень непросто, потому что на траве движение — это самое сложное. Думаю, мы очень похожи тем, что нам всегда нравится находить свой форхенд, стараться играть агрессивно. У него также сильная подача. Будет очень интересно. Матч с Рублёвым в четвёртом круге станет серьёзным вызовом, который я готов принять. Мы уже играли большие поединки. Рад встретиться с ним снова, впервые на траве», — сказал Карлос на пресс-конференции.

Карен Хачанов* — четвёртый круг

Хачанов — в шаге от того, чтобы повторить свой лучший результат на Уимблдоне — четвертьфинал 2021 года. В 2024-м российский теннисист проиграл тут во втором круге, так что очки уже защищены. На текущем турнире два из трёх матчей Карена оказались пятисетовыми. Можно только порадоваться за Хачанова, что у него есть силы проводить столь изнурительные марафоны. И шансы Карена выйти в 1/8 финала определённо выше, чем у Рублёва, ведь его следующий соперник — 109-я ракетка мира из Польши Камиль Майхшак. А не, допустим, Александр Зверев, который, вероятно, был бы в этом узле сетки, если бы не сенсационное поражение в первом круге.

Роман Сафиуллин — первый круг

Два года назад Сафиуллин сенсационно ворвался в четвертьфинал Уимблдона. В этот раз Роман, увы, был далёк от повторения подобного похода. Он даже не подтвердил прошлогодний результат (третий круг), уступив на старте турнира итальянцу Лучано Дардери в пятисетовом матче. Поражение россиянина тем обиднее, что у него, по идее, были бы неплохие шансы выйти во вторую неделю — в силу того, что сеяные Даниил Медведев и Алексей Попырин, находившиеся в том же блоке турнирной сетки, покинули турнир после первого же матча.

Женщины

Мирра Андреева* — четвёртый круг

Андреева уже повторила личный рекорд на Уимблдоне, но все — и болельщики, и сама теннисистка — вправе ожидать, что это не предел, несмотря на то что в 2024-м юная россиянка выбыла из турнира после первого круга. Теперь Мирре, одержавшей три двухсетовые победы, предстоит сражение с Эммой Наварро. Вроде бы не самое громкое имя, но то, что в третьем круге американка выбила теперь уже бывшую чемпионку Барбору Крейчикову, говорит само за себя.

18-летняя Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2008 года, которой удалось победить в 10 матчах на турнирах «Большого шлема» в году. 17 лет назад это достижение покорилось бывшей первой ракетке мира датчанке Каролине Возняцки. Ранее в этом сезоне Мирра выходила в четвёртый круг Australian Open (три победы и поражение от Арины Соболенко) и в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (четыре победы и поражение от Лоис Буассон).

Диана Шнайдер — второй круг

Шнайдер явно сейчас на спаде. И если в первом круге россиянка всё же обыграла Моюку Утидзиму, то вот с Диан Парри во втором круге не справилась. Диана не смогла повторить даже прошлогодний результат на Уимблдоне, когда она дошла до третьего круга. То, что Шнайдер не в лучшей форме, отметила и Парри. Французская теннисистка заявила, что её соперница «не делала ничего особенного».

«Диана — необычная соперница. Знала, что она сильная и что мне нужно провести очень серьёзный и стабильный матч. Рада, что смогла это сделать. Было немного странно, у меня сложилось ощущение, что она не слишком включена в игру, поэтому поначалу было сложно найти ритм. Это покрытие идеально для слайсов, так что я пользуюсь этим. Знаю, что это раздражает девушек, поэтому стараюсь использовать их как можно чаще. В начале матча я не могла поймать ритм. Уверенности придало то, что она тоже не делала ничего особенного», — приводит слова французской теннисистки L'Equipe.

Екатерина Александрова* — четвёртый круг

Александрова лишь в третий раз в карьере вышла во вторую неделю на ТБШ, причём второй раз — на Уимблдоне. В минувшем сезоне россиянка пропустила Уимблдонский турнир, так что необходимости защищать очки в рейтинге у неё не было. Александрова умеет и любит играть на траве, и три двухсетовые победы стали лучшим тому доказательством. Даже с поправкой на уровень соперниц — с серьёзными конкурентками Екатерина пока не играла. Но обязательно столкнётся с одной из таковых уже в четвёртом круге. За четвертьфинал Александрова сразится с Белиндой Бенчич, олимпийской чемпионкой Токио-2020.

Людмила Самсонова* — четвёртый круг

Самсонова, как и Александрова, пока никогда не проходила дальше четвёртого круга ТБШ, в том числе на Уимблдоне. В сезоне-2024 Екатерина уступила в третьем круге лондонского мэйджора, а в этом году уже выиграла три встречи, не отдав в них ни сета. Со следующей соперницей, будем откровенны, россиянке повезло. Вместо Кори Гауфф в этой части сетки появилась испанка Джессика Бузас Манейро, 62-я ракетка мира.

Анна Калинская — второй круг

Калинская провела два матча на турнире, которые закончились с одинаковым счётом 6:3, 7:6. Только если первый поединок, с Ниной Стоянович, россиянка выиграла, то во второй встрече сеяная датчанка Клара Таусон оказалась сильнее. В 2024-м Анна вышла во вторую неделю Уимблдона, так что полностью очки защитить не удалось. Калинская в последнее время не показывает результатов на уровне прошлогодних и потому перестала попадать в посев на ТБШ, спустившись в рейтинге. Отсюда и встречи с зубастыми соперницами вроде Таусон во втором круге.

Вероника Кудерметова — второй круг

Нынешний сезон Кудерметова-старшая проводит лучше прошлогоднего. Но это и немудрено, ведь в 2024-м у неё было четыре поражения в четырёх матчах на ТБШ. На Уимблдоне Вероника пока не проходила дальше второго круга; не стал исключением и этот сезон. В 1/32 финала у Кудерметовой не было шансов в борьбе с 10-й сеяной Эммой Наварро — 1:6, 2:6.

Анастасия Павлюченкова* — четвёртый круг

Выступление Павлюченковой, продолжающей борьбу на турнире, уже стало приятной неожиданностью. Россиянка дебютировала на Уимблдоне в далёком 2007 году, и за всё это время ей лишь однажды удалось здесь выйти во вторую неделю. В 2016-м путь Анастасии закончился в четвертьфинале, а сейчас она в шаге от повторения того достижения.

Теперь Павлюченкова сразится с Сонай Картал — поддержка публики британке обеспечена. Картал только в этом сезоне стала регулярно выступать в туре, однако недооценивать её ни в коем случае нельзя — в первом круге Уимблдона-2025 она выбила Елену Остапенко. Впрочем, и Павлюченкова может похвастаться победой над чемпионкой ТБШ. В 1/16 финала Анастасия одержала волевую победу над Наоми Осакой, четырёхкратной победительницей мэйджоров.

Полина Кудерметова — первый круг

Кудерметова-младшая пока не может выиграть хотя бы матч на мэйджоре — четыре поражения в четырёх встречах. Полина впервые попала в основную сетку Уимблдона, причём не через квалификацию, а по рейтингу. Но жребий определил ей в соперницы Игу Швёнтек, и сенсации не случилось — 7:5, 6:1 в пользу польки.

Анна Блинкова — первый круг

Блинкова не смогла и даже не была близка к тому, чтобы побить личный рекорд на ТБШ вообще и на Уимблдоне в частности (выход в третий круг). Как и год назад, россиянка проиграла первый же матч в Лондоне. Соперницей Анны оказалась Мария Саккари, которая когда-то была третьей ракеткой мира, а сейчас располагается лишь строчкой выше Блинковой (77-е место против 78-го).

Камилла Рахимова — третий круг

Рахимова преподнесла одну из главных сенсаций всего турнира, одержав во втором круге волевую победу над четвёртой сеяной Жасмин Паолини. В третьем круге Линда Носкова не пустила Камиллу дальше. Ранее россиянка лишь однажды выступала в основной сетке Уимблдона, однако не выиграла ни одного матча, а в 2024-м и вовсе не прошла квалификацию. Так что выступление в этом году в целом стоит признать успешным.

Камилла Рахимова Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Анастасия Захарова — второй круг

Захарова лишь во второй раз в карьере играла в основной сетке турниров «Большого шлема». На Australian Open она дошла до третьего круга, а на нынешнем Уимблдоне остановилась во втором. Россиянка получила сложную жеребьёвку. В первом круге ей предстояло встретиться с Викторией Азаренко, но белоруска была повержена. Во втором круге потенциальной соперницей была Кори Гауфф, однако американка неожиданно уступила украинке Даяне Ястремской, которая затем и выбила Захарову.

Таким образом, во вторую неделю Уимблдона в одиночных сетках вышли Рублёв, Хачанов, Андреева-младшая, Александрова, Самсонова и Павлюченкова — всего шесть человек. Последний раз на ТБШ такое случалось на прошлогоднем Australian Open. Если же брать Уимблдон, то такого внушительного представительства России в 1/8 финала не было аж с 2008 года. Тогда во вторую неделю травяного мэйджора вышли сразу восемь россиян.

Интересно, что по числу участников в 1/8 финала Уимблдона-2025 Россия занимает первое место. Ближайшими преследователями являются США, Испания и Италия, однако у них нет такого количества представителей в четвёртом круге.

Матчи четвёртого круга состоятся 6 и 7 июля. Уимблдон завершится 13 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».