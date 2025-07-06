Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Уимблдон-2025, онлайн-трансляция: Павлюченкова, Рублёв, Алькарас, Хачанов, Соболенко, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Хачанов рвётся в 1/4 финала Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв и Павлюченкова. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон-2025. LIVE!
Комментарии
В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании начнётся четвёртый круг: будут проведено восемь матчей – по четыре у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и три россиянина – Андрей Рублёв (14-й номер посева), Карен Хачанов (17) и Анастасия Павлюченкова. Причём Рублёв сразится с пятикратным победителем «Шлемов» и действующим чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом (2). Также на корты выйдут и другие представители топ-10 – Тейлор Фриц (5) и Арина Соболенко (1).

Уимблдон-2025. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Камиль Майхшак
109
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Уимблдон — парный разряд (ж). 3-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Сонай Картал
51
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Элисе Мертенс
23
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Позади первая неделя Уимблдона-2025. Теннисисты и теннисистки, сумевшие выиграть три матча в основной сетке, продолжают борьбу, а их менее удачливые конкуренты уже покинули турнир. От России в одиночных сетках присутствовали 15 участников — четыре мужчины и 11 женщин. По итогам шести дней представительство нашей страны на Уимблдоне сократилось примерно наполовину. Кто-то порадовал своими выступлениями, а кто-то, наоборот, огорчил.

Материалы по теме
Рублёв, Мирра и другие: Россия лучше всех остальных стран выступает на Уимблдоне
Рублёв, Мирра и другие: Россия лучше всех остальных стран выступает на Уимблдоне
12:14 Даниил Сальников

На Уимблдоне состоялся ещё один игровой день, в котором за победу поборолись российские теннисистки. В дождливую субботу, 5 июля, в Лондоне сыграли Людмила Самсонова и Мирра Андреева.

Материалы по теме
Мирра вновь вышла в четвёртый круг Уимблдона! А ещё повторила свой рекорд в Лондоне
Мирра вновь вышла в четвёртый круг Уимблдона! А ещё повторила свой рекорд в Лондоне
12:09 Даниил Сальников

О том, как развивались события субботы на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.

Материалы по теме
Александрова — в 4-м круге Уимблдона! А Мирра и Самсонова тоже победили. LIVE!
Live
Александрова — в 4-м круге Уимблдона! А Мирра и Самсонова тоже победили. LIVE!
12:03 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

На Уимблдоне начинаются матчи четвёртого круга. Среди прочих выступят и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android