В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и три россиянина.

Хачанов рвётся в 1/4 финала Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв и Павлюченкова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании начнётся четвёртый круг: будут проведено восемь матчей – по четыре у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и три россиянина – Андрей Рублёв (14-й номер посева), Карен Хачанов (17) и Анастасия Павлюченкова. Причём Рублёв сразится с пятикратным победителем «Шлемов» и действующим чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом (2). Также на корты выйдут и другие представители топ-10 – Тейлор Фриц (5) и Арина Соболенко (1).