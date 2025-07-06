Хачанов рвётся в 1/4 финала Уимблдона! Ещё сыграют Рублёв и Павлюченкова. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании начнётся четвёртый круг: будут проведено восемь матчей – по четыре у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и три россиянина – Андрей Рублёв (14-й номер посева), Карен Хачанов (17) и Анастасия Павлюченкова. Причём Рублёв сразится с пятикратным победителем «Шлемов» и действующим чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом (2). Также на корты выйдут и другие представители топ-10 – Тейлор Фриц (5) и Арина Соболенко (1).
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Позади первая неделя Уимблдона-2025. Теннисисты и теннисистки, сумевшие выиграть три матча в основной сетке, продолжают борьбу, а их менее удачливые конкуренты уже покинули турнир. От России в одиночных сетках присутствовали 15 участников — четыре мужчины и 11 женщин. По итогам шести дней представительство нашей страны на Уимблдоне сократилось примерно наполовину. Кто-то порадовал своими выступлениями, а кто-то, наоборот, огорчил.
На Уимблдоне состоялся ещё один игровой день, в котором за победу поборолись российские теннисистки. В дождливую субботу, 5 июля, в Лондоне сыграли Людмила Самсонова и Мирра Андреева.
О том, как развивались события субботы на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Расписание воскресенья
На Уимблдоне начинаются матчи четвёртого круга. Среди прочих выступят и россияне. Вот как выглядит расписание дня.
- 6 июля 2025
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11:44
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- 5 июля 2025
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