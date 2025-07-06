Хачанов — первый из россиян в четвертьфинале Уимблдона! Повторил личный рекорд в Лондоне

До второй недели третьего в сезоне турнира «Большого шлема» добрались сразу шесть российских теннисистов — Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Это рекорд по представительству среди всех стран-участниц турнира и лучший результат для российского тенниса на Уимблдоне за последние 17 лет!

Первым из россиян за выход в четвертьфинал английского «Шлема» предстояло сразиться посеянному под 17-м номером Хачанову. Его соперником по матчу четвёртого круга стал 29-летний представитель Польши Камиль Майхшак. Ранее сверстники трижды пересекались в профессиональном туре, и во всех случаях сильнее оказывался россиянин — на «Ролан Гаррос» — 2020, в Лионе-2021 и Хертогенбосхе-2022. Последний матч был сыгран на траве и завершился победой Карена на решающем тай-брейке.

Но с тех пор прошло уже три года, за которые утекло немало воды. В 2023 году польский спортсмен успел получить длительную 13-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Как итог: в течение двух последних лет Майхшак не провёл ни одной встречи в основных сетках турниров «Большого шлема». В этом году он вернулся на ТБШ на Открытом чемпионате Австралии, где уступил в первом круге. Аналогичным образом Камиль выступил и на «Ролан Гаррос», однако на этом Уимблдоне он смог выиграть три встречи кряду, благодаря чему впервые в карьере пробился в четвёртый круг мэйджора.

В стартовом поединке в английской столице Камиль выжил в пятисетовой разборке с 32-м сеяным итальянцем Маттео Берреттини. Следующие же две встречи сложились для Майхшака куда легче. Без потери сетов он прошёл второй и третий круг, последовательно переиграв американца Итана Куинна и француза Артура Риндеркнеша, который ранее расчистил эту часть турнирной сетки, сенсационно выбив из борьбы немца Александра Зверева.

В свою очередь, 29-летний Хачанов добрался до четвёртого круга зеркальным образом. Карен начал своё выступление на Уимблдоне с убедительной победы в трёх сетах над американцем Маккензи Макдональдом, после чего провёл два подряд затяжных марафона. Сначала россиянин лишь в пяти сетах справился с японским квалифаером Синтаро Мочизуки, а затем одержал ещё более сложную победу над португальцем Нуну Боржешем. Карен «горел» 2:5 в решающем пятом сете, однако смог добраться до чемпионского тай-брейка, победа в котором впервые с 2021 года отправила его в четвёртый круг Уимблдона.

Карен Хачанов Фото: Dan Istitene/Getty Images

Стоит заметить, что английский «Шлем» считался самым неудачным в карьере Карена. Ранее в Лондоне ему лишь однажды удалось выйти в четвертьфинал. В Мельбурне и Нью-Йорке Хачанов по разу выступал в полуфинале, в Париже дважды играл в четвертьфинале, а вот в столице Англии в этом году ему всего второй раз удалось добраться хотя бы до четвёртого круга. Если называть вещи своими именами, то Карен и сам ещё до начала поединка наверняка понимал и осознавал, что более удобной и подходящей возможности для повторения своего личного рекорда в Лондоне впоследствии может и не представиться.

В сегодняшнем поединке с занимавшим до начала турнира только 109-е место в мировом рейтинге Майхшаком россиянин выглядел очевидным фаворитом, несмотря на то, как неровно смотрелся Хачанов в ходе предыдущих матчей в Лондоне. Фаворитский статус Карен начал подтверждать с третьего гейма, когда ему удалось сделать стремительный брейк – 2:1. Для победы в стартовом сете россиянину оставалось удержать четыре гейма на своей подаче, с чем Карен справился с блеском – 6:4. Хачанов подавал настолько уверенно, что за весь первый сет Майхшаку не удалось заработать ни одного брейк-пойнта.

Третий гейм оказался счастливым для россиянина и на старте второго сета. Как и в первой партии, при счёте 1:1 наш спортсмен сумел забрать гейм на подаче польского оппонента. Более того, в этот раз Карен ещё и ускорился, через девять минут сделав второй подряд брейк – 4:1.

Сам же россиянин продолжал подавать на высочайшем уровне, не позволяя поляку всерьёз даже начать мечтать о том, чтобы подобраться к брейку. По итогам двух сетов (6:4, 6:2) Хачанов забрал 82% розыгрышей (28 из 34) на своём первом мяче, добавив к ним ещё 75% (9 из 12) на втором мяче. Таким образом, в общей сложности за две партии россиянин отдал сопернику всего девять розыгрышей на своей подаче. Просто феноменальный показатель.

Карен Хачанов Фото: Dan Istitene/Getty Images

В следующем сете Майхшак был в шаге от того, чтобы прервать грустную для него традицию из потерянных подач в третьих геймах партий. В распоряжении Камиля было три геймбола, но Карен мёртвой хваткой вцепился в соперника и снова сделал брейк при счёте 1:1 в партии. Третий раз подряд. Однако Майхшак не собирался сдаваться без боя. В четвёртом гейме ему удалось впервые в матче заработать брейк-пойнты. Первые три Хачанов отыграл, но с четвёртой попытки Камиль впервые всё-таки забрал подачу российского теннисиста – 2:2.

В свою очередь, в планы россиянина точно не входило затягивание поединка. Пережив потерю гейма, Карен снова добавил. Он был настолько заряжен на борьбу абсолютно в каждом розыгрыше, что в седьмом гейме однажды даже влетел в сетку в отчаянной попытке догнать укороченный. Вполне возможно, что на высочайший уровень концентрации россиянина влиял прогноз погоды.

Британские синоптики обещали дождь, который должен был пролиться на Лондон как раз после 15 часов мск. Поэтому в распоряжении Карена было около двух часов, чтобы гарантированно уложиться до дождя и избежать ненужных ему переносов. Тот розыгрыш с неудачным приземлением на газон россиянин потерял, но уже через пару минут он сделал важнейший брейк, открыв себе путь к быстрому завершению встречи – 4:3.

А ещё через несколько минут российский теннисист поставил точку во всём матче, одержав сверхубедительную победу – 6:4, 6:2, 6:3. Впервые с 2021 года Хачанов пробился в четвертьфинал английского «Шлема», повторив личный рекорд в английской столице! В поединке за выход в полуфинал россиянин сразится с кем-то из пары Тейлор Фриц – Джордан Томпсон.