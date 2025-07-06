Павлюченкова — в четвертьфинале Уимблдона! Выбила британку, несмотря на крупный скандал

Седьмой игровой день Уимблдона в самом разгаре! В воскресенье, 6 июля, в Лондоне свои четвёртые матчи в одиночном разряде предстояло провести трём представителям России – Карену Хачанову, Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублёву.
Игровой день начался с приятных событий для российского тенниса. 29-летний Хачанов во второй раз в карьере и впервые с 2021 года сумел пробиться в четвертьфинал английского «Шлема», одержав уверенную победу над представителем Польши Камилем Майхшаком – 6:4, 6:2, 6:3.
Первым же запуском на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета был запланирован поединок между 34-летней Павлюченковой и местной любимицей 23-летней Сонай Картал. Девушки раньше друг с другом не играли, а до начала турнира они были расположены на соседних позициях в мировом рейтинге: Павлюченкова 50-я, а Картал – 51-я.
Сонай начала домашний мэйджор с неожиданной победы над Еленой Остапенко – 7:5, 2:6, 6:2. Убрав со своего пути 20-ю сеяную турнира, Картал получила хорошую сетку в следующих кругах, которая помогла ей добиться дебютного попадания во вторую неделю ТБШ. Последовательно легко переиграв болгарку Викторию Томову и француженку Диан Парри, представительница Англии осталась последней надеждой британского тенниса в женском одиночном разряде на этом Уимблдоне.
Выступающая 16-й раз в основной сетке английского мэйджора Павлюченкова впервые с 2016 года пробилась в четвёртый круг Уимблдона. В предыдущем поединке Анастасия была довольно близка к поражению в тяжёлой встрече с Наоми Осакой, однако смогла добыть волевую победу – 3:6, 6:4, 6:4. Во втором сете у россиянки при счёте 4:4 было 15:40 на своей подаче, но четырёхкратная чемпионка ТБШ не смогла дожать нашу соотечественницу.
Начало сегодняшнего поединка прошло в крайне волнообразной манере. Более опытная Павлюченкова лучше вошла в игру, сумев сделать быстрый брейк – 2:0. Однако Картал смогла не только молниеносно восстановить равновесие в сете, но через несколько минут уже она лидировала с брейком – 2:3. Впрочем, Анастасия недолго пробыла в роли отстающей стороны. Наша спортсменка вновь забрала подачу британки, после чего прервала парад брейков, удержав свой гейм – 4:3. Седьмой гейм сложился для Павлюченковой нелегко. Картал трижды могла забирать чужую подачу, однако россиянка успешно справилась со всеми брейк-пойнтами.
Анастасия Павлюченкова
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Следующий же выход россиянки на подачу обернулся крупным скандалом. Для начала Анастасия в очередной раз отыграла несколько брейк-пойнтов и после длительной борьбы добралась до счёта «больше». В следующем розыгрыше британская теннисистка допустила очевидную ошибку, но система определения аута промолчала в ключевой момент гейма.
Немецкий арбитр Нико Хелверт со своего места на вышке был обязан видеть, куда приземлился мяч, но по современному протоколу он не мог вмешаться в очевидную ситуацию. Хелверт сообщил Павлюченковой, что видел аут, однако ничего не может сделать. Нико назначил переигровку, которая сложилась для россиянки неудачно. Она проиграла важнейший розыгрыш, а затем потеряла и свою подачу. В переходе Павлюченкова сказала немецкому арбитру: «Они только что украли у меня гейм». И в чём она была неправа?!
К счастью, многоопытная россиянка нашла в себе силы мгновенно оправиться от такого удара судьбы. Павлюченкова не позволила Картал успешно подать на сет, в один из кульминационных моментов всей партии сделав ответный брейк при счёте 4:5. Впоследствии девушки добрались до тай-брейка, где Анастасия была сильнее – 7:6 (7:3). Невероятно затяжной сет продолжался 1 час 17 минут. Для сравнения и ещё лучшего понимания, насколько долго длилась эта партия, можно напомнить: Хачанов в первом запуске дня выиграл три сета у Майхшака за 1 час 47 минут.
Упорная и нервная битва продолжилась и во втором сете. Обе девушки продолжали действовать на приёме гораздо лучше, нежели на своих подачах. Обмен новой порцией брейков случился уже спустя восемь минут после начала партии – 1:1. Россиянка строила свою игру от атаки, однако проблема заключалась в поистине чудовищном количестве невынужденных ошибок. Спустя 95 минут после начала встречи статистика фиксировала следующие показатели: Анастасия аж в три (!) раза превосходила Сонай по чисто выигранным мячам (31:10), но и невынужденных ошибок она допустила в два раза больше оппонентки (42:19).
Анастасия Павлюченкова
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Присутствовало устойчивое ощущение, что игровое преимущество россиянки в самом скором времени должно принести свои плоды. Так и произошло в середине второй партии, когда Картал заметно просела. Анастасия выдала свой лучший отрезок в матче, выиграв 13 розыгрышей из 16. Такой рывок помог Павлюченковой забрать три гейма подряд, благодаря чему она превратила 1:2 в 4:2.
Отрыв в два гейма в этом матче точно не гарантировал россиянке лёгкого завершения встречи. Картал воспряла и продолжала сражаться до самого конца. В восьмом гейме у британки было 15:30 на приёме, и она могла претендовать на брейк-пойнт, но россиянке удалось забрать три следующих розыгрыша – 5:3. В 10-м же Анастасия смогла подать на матч, спустя два часа после начала встречи завершив тяжёлый поединок в свою пользу – 7:6, 6:4!
Благодаря сегодняшней победе Павлюченкова впервые с 2016 года прошла в четвертьфинал Уимблдона, повторив свой личный рекорд в английской столице. За выход в дебютный полуфинал травяного мэйджора россиянка сразится с победителем матча между Амандой Анисимовой и Линдой Носковой.