Павлюченкова — в четвертьфинале Уимблдона! Выбила британку, несмотря на крупный скандал

Седьмой игровой день Уимблдона в самом разгаре! В воскресенье, 6 июля, в Лондоне свои четвёртые матчи в одиночном разряде предстояло провести трём представителям России – Карену Хачанову, Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублёву.

Игровой день начался с приятных событий для российского тенниса. 29-летний Хачанов во второй раз в карьере и впервые с 2021 года сумел пробиться в четвертьфинал английского «Шлема», одержав уверенную победу над представителем Польши Камилем Майхшаком – 6:4, 6:2, 6:3.

Первым же запуском на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета был запланирован поединок между 34-летней Павлюченковой и местной любимицей 23-летней Сонай Картал. Девушки раньше друг с другом не играли, а до начала турнира они были расположены на соседних позициях в мировом рейтинге: Павлюченкова 50-я, а Картал – 51-я.

Сонай начала домашний мэйджор с неожиданной победы над Еленой Остапенко – 7:5, 2:6, 6:2. Убрав со своего пути 20-ю сеяную турнира, Картал получила хорошую сетку в следующих кругах, которая помогла ей добиться дебютного попадания во вторую неделю ТБШ. Последовательно легко переиграв болгарку Викторию Томову и француженку Диан Парри, представительница Англии осталась последней надеждой британского тенниса в женском одиночном разряде на этом Уимблдоне.

Выступающая 16-й раз в основной сетке английского мэйджора Павлюченкова впервые с 2016 года пробилась в четвёртый круг Уимблдона. В предыдущем поединке Анастасия была довольно близка к поражению в тяжёлой встрече с Наоми Осакой, однако смогла добыть волевую победу – 3:6, 6:4, 6:4. Во втором сете у россиянки при счёте 4:4 было 15:40 на своей подаче, но четырёхкратная чемпионка ТБШ не смогла дожать нашу соотечественницу.

Начало сегодняшнего поединка прошло в крайне волнообразной манере. Более опытная Павлюченкова лучше вошла в игру, сумев сделать быстрый брейк – 2:0. Однако Картал смогла не только молниеносно восстановить равновесие в сете, но через несколько минут уже она лидировала с брейком – 2:3. Впрочем, Анастасия недолго пробыла в роли отстающей стороны. Наша спортсменка вновь забрала подачу британки, после чего прервала парад брейков, удержав свой гейм – 4:3. Седьмой гейм сложился для Павлюченковой нелегко. Картал трижды могла забирать чужую подачу, однако россиянка успешно справилась со всеми брейк-пойнтами.

Анастасия Павлюченкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Следующий же выход россиянки на подачу обернулся крупным скандалом. Для начала Анастасия в очередной раз отыграла несколько брейк-пойнтов и после длительной борьбы добралась до счёта «больше». В следующем розыгрыше британская теннисистка допустила очевидную ошибку, но система определения аута промолчала в ключевой момент гейма.

Скандальный момент в первом сете: Фото «Вы украли у меня гейм!» Павлюченковой не засчитали очко за аут соперницы на Уимблдоне

Немецкий арбитр Нико Хелверт со своего места на вышке был обязан видеть, куда приземлился мяч, но по современному протоколу он не мог вмешаться в очевидную ситуацию. Хелверт сообщил Павлюченковой, что видел аут, однако ничего не может сделать. Нико назначил переигровку, которая сложилась для россиянки неудачно. Она проиграла важнейший розыгрыш, а затем потеряла и свою подачу. В переходе Павлюченкова сказала немецкому арбитру: «Они только что украли у меня гейм». И в чём она была неправа?!

К счастью, многоопытная россиянка нашла в себе силы мгновенно оправиться от такого удара судьбы. Павлюченкова не позволила Картал успешно подать на сет, в один из кульминационных моментов всей партии сделав ответный брейк при счёте 4:5. Впоследствии девушки добрались до тай-брейка, где Анастасия была сильнее – 7:6 (7:3). Невероятно затяжной сет продолжался 1 час 17 минут. Для сравнения и ещё лучшего понимания, насколько долго длилась эта партия, можно напомнить: Хачанов в первом запуске дня выиграл три сета у Майхшака за 1 час 47 минут.

Упорная и нервная битва продолжилась и во втором сете. Обе девушки продолжали действовать на приёме гораздо лучше, нежели на своих подачах. Обмен новой порцией брейков случился уже спустя восемь минут после начала партии – 1:1. Россиянка строила свою игру от атаки, однако проблема заключалась в поистине чудовищном количестве невынужденных ошибок. Спустя 95 минут после начала встречи статистика фиксировала следующие показатели: Анастасия аж в три (!) раза превосходила Сонай по чисто выигранным мячам (31:10), но и невынужденных ошибок она допустила в два раза больше оппонентки (42:19).

Анастасия Павлюченкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Присутствовало устойчивое ощущение, что игровое преимущество россиянки в самом скором времени должно принести свои плоды. Так и произошло в середине второй партии, когда Картал заметно просела. Анастасия выдала свой лучший отрезок в матче, выиграв 13 розыгрышей из 16. Такой рывок помог Павлюченковой забрать три гейма подряд, благодаря чему она превратила 1:2 в 4:2.

Отрыв в два гейма в этом матче точно не гарантировал россиянке лёгкого завершения встречи. Картал воспряла и продолжала сражаться до самого конца. В восьмом гейме у британки было 15:30 на приёме, и она могла претендовать на брейк-пойнт, но россиянке удалось забрать три следующих розыгрыша – 5:3. В 10-м же Анастасия смогла подать на матч, спустя два часа после начала встречи завершив тяжёлый поединок в свою пользу – 7:6, 6:4!

Благодаря сегодняшней победе Павлюченкова впервые с 2016 года прошла в четвертьфинал Уимблдона, повторив свой личный рекорд в английской столице. За выход в дебютный полуфинал травяного мэйджора россиянка сразится с победителем матча между Амандой Анисимовой и Линдой Носковой.