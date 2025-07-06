«Не выдадим секрет!» Ветераны Джокович и Чилич смеются после выноса молодёжи на Уимблдоне

Новаку и Марину на двоих 74 года, но они вполне могут встретиться друг с другом в четвертьфинале травяного «Шлема».

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович приучил всех к стабильно качественной игре даже в солидном по меркам тенниса возрасте. В третьем круге Уимблдона 38-летний Джокович уверенно одолел соотечественника серба Миомира Кецмановича (6:3: 6:0, 6:4), добыв 100-ю победу на травяном мэйджоре.

За право выхода в четвертьфинал Новак сразится с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором. В случае попадания в восьмёрку сильнейших соперником Джоковича вполне может стать ещё один именитый ветеран – 36-летний хорват Марин Чилич. Чемпион US Open – 2014 тоже всё ещё очень хорош на корте и более чем способен создавать проблемы молодому поколению.

Чилич вышел в четвёртый круг Уимблдона, обыграв испанца Хауме Мунара (6:3, 3:6, 6:2, 6:4). Марин впервые с 2017 года выступит во второй неделе травяного мэйджора. Восемь лет назад он добрался в Лондоне до финала, но уступил Роджеру Федереру и не смог взять свой второй «Шлем». Он 28-й раз в карьере пробился во вторую неделю ТБШ в целом, в том числе впервые с US Open — 2022. Чилич перед этим во втором круге Уимблдона выбил пятую ракетку мира и любимца местных фанатов Джека Дрейпера (6:4, 6:3, 1:6, 6:4). Хорват впервые с «Ролан Гаррос» – 2022 победил соперника из топ-5 рейтинга ATP.

Марин Чилич выбил пятую ракетку мира Джека Дрейпера на Уимблдоне Фото: Hannah Peters/Getty Images

За последние три года Марин перенёс две операции на колене. Казалось, что балансирование на грани топ-100 – лучший удел Чилича, однако ветеран не собирался сдаваться. Он отлично подготовился к травяной части сезона. 36-летний Чилич взял «челленджер» в Ноттингеме и побил рекорд Энди Маррея, став самым возрастным обладателем титула турнира данной категории на траве.

В основную сетку Уимблдона Марин всё равно пролез «со скрипом» только благодаря снятию травмированного чилийца Алехандро Табило, но быстро доказал абсолютную заслуженность участия в престижном турнире. В первом круге он на классе одолел 85-ю ракетку мира Рафаэля Коллиньона (6:3, 6:4, 6:3), что уже можно было считать хорошим для него результатом.

Однако Чилич не остановился и в буквальном смысле деклассировал 23-летнего Джека Дрейпера, которого многие эксперты называли одним из главных претендентов на титул после Карлоса Алькараса, Янника Синнера и Новака Джоковича. Затем Марин разобрался с непростым Мунаром, который в первом круге выбил Александра Бублика – чемпиона недавнего «пятисотника» в Галле и специалиста по игре на траве, набравшего отличный ход в последнее время.

Чилича на трибунах Уимблдона тепло поддерживают жена Кристина, а также маленькие сыновья – трёхлетний Вито и пятилетний Бальдо. Оба ещё не родились, когда Марин выиграл US Open – 2014. Это был невероятный подвиг – хорват взял «Шлем» в эпоху доминирования «Большой тройки» Джоковича, Федерера и Рафаэля Надаля, чем могут похвастать считаные теннисисты. Сейчас Вито и Бальдо имеют возможность наблюдать за успехами отца вживую после всех перенесённых им трудностей с травмами. Это дополнительно его мотивирует.

«Дети – одна из причин, почему я сохранял такую страсть. Беготня за ними держит меня в форме. Их присутствие здесь – огромная поддержка: они болеют, машут кулаками. Очень рад, что мы наслаждаемся этим вместе», – сказал Чилич в интервью на корте после победы над Дрейпером.

Семья поддерживает Марина Чилича на трибунах Уимблдона Фото: Кадр из трансляции

Джокович тоже привёз в Лондон свою жену Елену, сына Стефана и дочь Тару. Да, успехи Новака заслуживают уважения, но уже особо не удивляют, а присутствие родных для него не столь важно, как для Чилича. Однако серб тоже настраивается показать свой максимум на корте больше, чем в обычных условиях.

На Уимблдоне у него это отлично получается, судя по уверенному проходу Александра Мюллера (6:1, 6:7, 6:2, 6:2), Даниэля Эванса (6:3, 6:2, 6:0) и вышеупомянутого Кецмановича в первых трёх кругах. Новак успел повесить пару «баранок» и довёл их общее количество на ТБШ до отметки 51, побив исторический рекорд Андре Агасси.

Елена Джокович болеет за Новака на Уимблдоне вместе с сыном Стефаном и дочерью Тарой Фото: Karwai Tang/Getty Images

Пожалуй, лучше всего о спортивном долголетии Новака высказался поверженный им Миомир Кецманович.

«У меня такое впечатление, что Новак снова играет на уровне 2011-го или 2015-го. Если так продолжит, то возьмёт ещё 20 «Шлемов». Он нереально подаёт – ты не знаешь, что делать на корте, находишься в абсолютной растерянности», – сказал Кецманович.

Случай Чилича несколько иной. Любители тенниса наблюдают настоящее возрождение уже забытого многими ветерана. Марин обеспечил себе взлёт с 83-го на 65-е место в рейтинге ATP, а в случае довольно реалистичного успеха в четвёртом круге с итальянцем Флавио Коболли поднимется ещё на восемь позиций. Дальше его может ждать Джокович, которого пройти заметно сложнее (особенно с учётом статистики 2-19 по личным встречам не в пользу Марина). Но Чилич при пересечении с Новаком просто постарается получить удовольствие от игры и наверняка как минимум создаст сербу некоторые трудности на корте в этом процессе.

Марин Чилич и Новак Джокович дают интервью на Уимблдоне-2025 Фото: Кадр из видео

Джокович и Чилич прекрасно общаются друг с другом. Они пребывают в отличном расположении духа, что стало ясно по их совместному интервью сербскому изданию SK на Уимблдоне.

— Вы двое избиваете всех этих молодых.



Чилич: Разве мы сами не молоды?



Джокович: Всё дело в том, под каким углом смотреть!



Чилич: У нас есть маленький эликсир молодости.



Джокович: Мы не выдадим им наш секрет!

Ещё рано говорить о противостоянии Джоковича и Чилича в четвертьфинале Уимблдона. Вполне возможно, там окажется только Новак, но зрители получат потрясающую ностальгическую вывеску, если ему всё-таки выпадет встретиться с Марином. В любом случае приятно отметить, что ветераны продолжают выступление на топ-уровне и оставляют не у дел молодёжь на турнирах «Большого шлема».