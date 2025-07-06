Мирра против дочки миллиардера. Единственная битва соперниц топ-10 в 4-м круге Уимблдона

Грядёт первое серьёзное испытание для Мирры Андреевой на Уимблдоне-2025! В понедельник, 7 июля, россиянка (№7) проведёт матч четвёртого круга с Эммой Наварро — 10-й ракеткой мира и дочкой американского миллиардера Бена Наварро.

Для девушек эта встреча станет второй. Единственный поединок Мирра и Эмма провели в прошлом году на «тысячнике» в Цинциннати. Тогда Андреева одолела Наварро на глазах у родной американской публики (6:2, 6:2).

Условия в новом противостоянии теннисисток не будут слишком отличаться от того, где и как девушки сыграли в прошлый раз. Конечно, хард в Цинциннати считается одним из самых быстрых в туре. Но и трава – особенно вытоптанная к началу второй недели – оказывается тоже не слишком медленным покрытием. Так что, вероятно, вносить значительные коррективы в тактику команде Мирры не придётся. Тем более что одним из главных подручных инструментов тогда в США для россиянки стала подача.

Вот что сама Андреева говорит о предстоящем поединке с Наварро.

«Она очень атлетичная, мне она очень нравится как человек. Видела пару её интервью, а ещё мы с ней несколько раз тренировались, она мне очень нравится. И как теннисистка — тоже. Мы играли только один раз, в Цинциннати, и ещё однажды тренировались на траве. Думаю, это очень опасная соперница, в том числе на таком покрытии. Надеюсь, Кончита хорошо проделает свою работу, даст мне необходимые советы, выберет тактику, и оттуда уже будем смотреть», — сказала седьмая ракетка мира на пресс-конференции.

Мирра Андреева во время матча с Эммой Наварро в Цинциннати Фото: Robert Prange/Getty Images

Эмма тоже подходит к поединку с Миррой с позитивом.

«Мы тренировались вместе в Германии, и, думаю, с ней интересно играть, а её матчи интересно смотреть. У неё есть мощь в ударах, но она также умеет играть цепко и возвращать много мячей. Она очень сильна на ходу и в углах корта, заставляет тебя делать лишние удары. Играть с таким соперником весело, поэтому я с нетерпением жду этого поединка. У неё сильная подача, и это определённо её оружие, так что мне интересно, как пройдёт встреча», – поделилась Наварро на пресс-конференции.

Эмма Наварро во время матча с Миррой Андреевой в Цинциннати Фото: Robert Prange/Getty Images

К матчу четвёртого круга спортсменки подошли в немного разной форме. Эмма в прошлом круге провела очень сложный поединок с действующей чемпионкой Уимблдона Барборой Крейчиковой. Хоть чешская теннисистка и неважно себя чувствовала, но смогла навязать американке борьбу, взяв стартовый сет. Погодные условия, впрочем, тоже не облегчали ход игры. Поэтому победа Наварро над Крейчиковой за 2,5 часа и со счётом 2:6, 6:3, 6:4 выжала много сил и концентрации.

Мирра же до встречи с Эммой одержала три уверенные победы. Самая убедительная из них – в третьем круге во матче с коварной соперницей Хейли Баптист. Мощную американку Андреева переиграла чуть больше чем за час и со счётом 6:1, 6:3.

Предстоящая встреча четвёртого круга будет интересна не только тем, как и в какой форме сыграют девушки. Эта битва станет единственной на стадии 1/8 финала, в которой сразятся теннисистки из топ-10.

А ещё любопытно то, что этот поединок может определить положение Мирры в WTA по итогам Уимблдона.

Сейчас в лайв-рейтинге Андреева идёт пятой, Наварро – 11-й. Но, несмотря на разницу в шесть позиций, у Эммы есть теоретические шансы обогнать Мирру и не пустить её в пятёрку лучших после Лондона. Для этого существует лишь один расклад: если американка переиграет россиянку и возьмёт титул.

Точно такие же шансы есть у Аманды Анисимовой, которая в лайве обгоняет Наварро лишь на 17 очков. Но в случае, если Мирра выбьет из сетки Эмму, то уберёт с пути одну из двух соперниц за место в топ-5.

Встреча Андреевой и Наварро запланирована на понедельник, 7 июля. Начало – в районе 17:30 мск.

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