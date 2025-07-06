Топ-события понедельника: яркий день на Уимблдоне и этап «Тур де Франс»

За чем следить 7 июля: Синнер, Джокович и российские девушки в Лондоне, а также спринтерский финиш велогонки в Дюнкерке!

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Время в материале указано по Москве.

🚴‍♀️ 🎦 14:10: «Тур де Франс», этап 3, Валансьен — Дюнкерк, 178,3 км

📺 Событие с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: кто выиграет спринтерский этап?

Очередной этап на «Тур де Франс» закончился успехом Матье ван дер Пула и его восхождением на престол в генеральной классификации. Второе место в заезде на холмистой местности досталось главному фавориту Тадею Погачару. И именно словенец будет одним из преследователей новоиспечённого лидера дальше. Однако на третьем, спринтерском этапе Погачар, скорее всего, не сможет претендовать на победу, сосредоточившись на попадании в лидирующую группу гонщиков. Ему куда важнее сохранить силы на бо́льшую часть тура, ведь все самые главные сражения ещё впереди. Но кто взойдёт на пьедестал на этот раз? Возможно, это опять будет ван дер Пул.

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🎾 15:00*: Екатерина Александрова (Россия, 18) — Белинда Бенчич (Швейцария), Уимблдон, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Александрова впервые пробиться в 1/4 финала ТБШ?

Екатерина Александрова третий раз в карьере прошла в четвёртый круг ТБШ после Уимблдона-2023 и «Ролан Гаррос» — 2025. Теперь, чтобы впервые оказаться в 1/4 финала ТБШ, 30-летней россиянке необходимо справиться с олимпийской чемпионкой Токио-2021 Белиндой Бенчич. Девушки ранее играли восемь раз, и счёт пока равный — 4-4. Причём последний поединок состоялся совсем недавно на траве Бад-Хомбурга-2025, и тогда успех был на стороне Екатерины. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Мирра Андреева — Эмма Наварро.

🎾 15:00*: Людмила Самсонова (Россия, 19) — Джессика Бузас Манейро (Испания), Уимблдон, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет Самсонова в матче с неизвестной испанкой?

Людмила Самсонова пятый раз за карьеру добралась до четвёртого круга ТБШ после Уимблдона-2021, US Open — 2022, 2024 и «Ролан Гаррос» — 2025. Дальше её соперницей будет малоизвестная испанка Джессика Бузас Манейро, занимающая 62-е место в рейтинге WTA. Теннисистки ранее друг с другом на корте не пересекались, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Ига Швёнтек — Клара Таусон.

🎾 15:30*: Алекс де Минор (Австралия, 11) — Новак Джокович (Сербия, 4), Уимблдон, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: будет ли 101-я победа Джоковича на Уимблдоне?

38-летний Новак Джокович уже установил на нынешнем Уимблдоне потрясающий личный рекорд — одержал за годы выступления на этом турнире ровно 100 побед. Теперь, чтобы пробиться в 1/4 финала, звёздному сербу необходимо справиться с австралийцем Алексом де Минором. Теннисисты ранее играли трижды, и счёт 2-1 в пользу Новака. Он был сильнее на Australian Open — 2023 и в Монте-Карло-2024, а Алекс отличился на United Cup — 2024. А в четвертьфинале Уимблдона-2024 австралиец не принял участия из-за проблем со здоровьем, и Джокович тогда прошёл дальше без борьбы. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Марин Чилич — Флавио Коболли.

🎾 17:30*: Мирра Андреева (Россия, 7) — Эмма Наварро (США, 10), Уимблдон, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Мирра справиться с соперницей из топ-10?

Мирра Андреева уже повторила свой рекорд выступлений на Уимблдоне, дойдя, как и в 2023 году, до четвёртого круга. Теперь, чтобы сделать шаг вперёд, 18-летней россиянке необходимо справиться с соперницей из топ-10 — американкой Эммой Наварро. Теннисистки ранее пересекались на корте один раз — в Цинциннати-2024 сильнее была Мирра. Победительница новой встречи далее сразится за место в полуфинале с кем-то из пары Екатерина Александрова — Белинда Бенчич.

🎾 19:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Григор Димитров (Болгария, 19), Уимблдон, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Синнер выигрывать каждый сет на Уимблдоне?

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер обретает былую уверенность, пошатнувшуюся у него после обидного поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Итальянец добрался до четвёртого круга Уимблдон без потери сета. Теперь его соперником будет опытный болгарин Григор Димитров. Теннисисты ранее играли пять раз. В Риме-2020 отличился Димитров, а затем успех сопутствовал только Синнеру — в Майами-2023, Пекине-2023, Майами-2024 и на «Ролан Гаррос» — 2024. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Бен Шелтон — Лоренцо Сонего.