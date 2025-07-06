«Я что, спятила, мяч же в ауте?» Павлюченкова — о скандальном решении судьи на Уимблдоне

Анастасия Павлюченкова одержала победу над Сонай Картал в двух сетах и второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. На пресс-конференции россиянка подробно рассказала, что думает по поводу скандального решения переиграть очко, когда соперница послала мяч в аут.

«Не знаю, почему сказали переиграть очко. Может, потому что она местная»

— Я всю карьеру считала траву очень коварным покрытием для себя, и я очень довольна, что сегодня так хорошо играла. Провела очень хороший матч, учитывая, что я впервые за долгие годы играла на Центральном корте, против такой сложной соперницы. Она не давала мне лёгких очков, она бегала, оказывала сильное давление на каждом мяче. Я хорошо справилась с этим.

— В первом сете был момент, когда вы очень злились на то, что случилось. Объясните свою точку зрения, что там произошло?

— Поначалу это сбило с толку, потому что мне казалось, что мяч ушёл далеко. Я старалась в него сыграть, но он ушёл далеко, было тяжело это сделать. Я остановилась, и судья на вышке остановил розыгрыш. Я была уверена, что этот гейм за мной, потому что мяч ушёл далеко. Я решила, что просто посижу на стуле, но затем судья подал знак, и мы начали ждать его решения, потому что система не работала. Я ожидала, что вердикт будет аут или не аут, но вместо этого нам сказали переиграть очко. Это было коварно, ведь это был решающий момент в матче. Я ожидала другого решения, считала, что судья на вышке мог бы взять инициативу. Он же для этого и есть, сидит на вышке. После матча он сказал, что тоже видел, что мяч ушёл в аут. Думала, он так поступит, но он этого не сделал. Ну и потом я думала, что скажут аут или не аут, но вместо этого нам сказали играть. Не знаю, может это потому, что она местная, но, в общем, да.

— Вы сказали на корте, что у вас украли гейм?

— Ну я же выиграла, что обсуждать? Я счастлива и всё уже забыла. Однако, думаю, надо поднять этот вопрос на будущее, потому что, если такое случается в очень важный момент матча, думаю, нам нужна система, как VAR в футболе, чтобы всем всё было ясно и мы сразу могли двигаться дальше, а не гадать. Это ведь могло мучить меня весь остаток матча, я бы гадала, был там аут или нет, чувствовала бы, что этот гейм был моим. Но, к счастью, я быстро переключилась с этого момента и продолжила играть.

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«Судье было неловко. После матча он сказал мне, что видел аут»

— После матча вы получили какие-то объяснения от Уимблдона?

— Да, они объяснили. Сказали, что система не работала и это человеческая ошибка. Понимаю, что так может случиться в любой момент с каждым. Но думаю, в таких важных матчах, на таких важных турнирах… У нас же уже есть автоматическая система для линий. В таких случаях тоже надо что-то придумать, чтобы лучше принимать решения в таких ситуациях.

— Вы упомянули лояльность к местным игрокам. Когда оправились от шока, вас это мотивировало играть ещё лучше?

— Нет, всё было в порядке. Я просто перегруппировалась, постаралась забыть об этом и играть. Сказала себе: «Счёт 5:4, она подаёт, окей. Если я проиграю сет, то это только первый сет, а матч состоит из трёх. Я просто буду играть каждый мяч». Было тяжело, трибуны болели против меня, но это теннис, надо находить решения. Если хочешь выиграть, надо пытаться, несмотря ни на что.

— О чём разговаривали после матча с судьёй на вышке? Это он сам захотел объяснить вам?

— Не помню, как именно. Думаю, он чувствовал себя немного неловко. Думаю, считал, что ему надо было взять инициативу и определить аут. Потому что он сказал мне, что видел аут. Но я же выиграла матч, так что не хотела углублять эту тему, создавать плохой вайб. Я хотела насладиться моментом – я выиграла, вышла в четвертьфинал. Сейчас всё хорошо.

— Что бы чувствовали, если бы проиграли встречу?

— Я бы тогда сказала, что ненавижу Уимблдон и никогда сюда не вернусь (смеётся). Сказала бы, что ненавижу траву и Уимблдон. Да нет, ну, конечно, я была бы очень расстроена. Но я в последнее время работаю над своей психологической устойчивостью. Да, это был решающий момент, но это один гейм в первом сете. Матч – как марафон, надо играть каждое очко. Может, если бы я проиграла, то думала бы: «Ладно, это не мой день». Она же тоже очень хорошо играла. Однако я выиграла.

Павлюченкова разговаривает с судьёй на вышке Фото: Visionhaus via Getty Images

— Не считаете, что судьи на вышке стали слишком пассивными, нерешительными? Он же сам сказал, что видел аут, но не принял решение.

— Думаю, ему тоже тяжело, вероятно, он боялся принимать такое важное решение. Но думаю, они должны это делать. Для этого они и есть, сидят на вышке. Ну либо давайте тогда без них играть, всё станет автоматизировано. Мне кажется, мы теряем этот шарм, когда болбои – это реальные люди. Как при ковиде было, когда болбоев не было. Так странно становится, ориентировано на роботов. Зато они хороши, когда надо назначить штраф или объявить нарушение кодекса. Это они не пропускают. Каждый раз любую мелочь отмечают. По мне, так лучше бы они лучше смотрели на линии и объявляли ошибки.

— В моменте вы считали, что решение приняли в её пользу, потому что она британка?

— Буду честной, да, я так думала. Было очень странно, мы обе ждали решения, так? По крайней мере, я думала, что он звонит, чтобы узнать решение, аут это или нет. Но решения не было, и нам пришлось переиграть очко, хотя мяч очевидно улетел в аут. Мне казалось это очень странным.

«Раньше у меня была слабая менталка. Сколько раз я бы сорвалась в таком моменте…»

— Вы сказали, что работаете над психологической устойчивостью. Как думаете, несколько лет назад иначе отреагировали бы на такую ситуацию?

— О да. Несколько лет назад я бы проиграла ещё в первом круге. Потому что в первом матче я проиграла первый сет и уступала с брейком, ничего не складывалось. Я ещё и уставшей была после Истбурна, потому что далеко там прошла. Перед стартом Уимблдона я провела всего одну тренировку. В прошлом у меня было так много матчей, где я бы сорвалась. И сегодня такой же матч был, с такими трибунами, с этим решением… Я бы, наверное, ещё геймов 10 или вообще до конца матча говорила об этом решении своему боксу. Я принимаю то, что не всегда была психологически устойчивой. Раньше у меня была слабая менталка, не всегда, но по большей части.

— Раньше на корте было больше людей, те же линейные. Вы бы предпочли, чтобы людей было больше и их не заменяли машины?

— Можете спросить Елену Остапенко, как она борется с электронными решениями. Поначалу это было забавно, но потом я стала понимать, о чём она говорит. Иногда я думаю: «Я что, спятила, мяч же в ауте?». Но ничего не происходит, нет автоматического решения по линии. И я много думала о Елене, а может, она права? Я видела пару матчей в Майами, когда мяч был явно в ауте, в коридоре, но система не сработала, а судья на вышке был сбит с толку. Судьям на вышке нужно иметь чёткий план на такие случаи, потому что сейчас они немного теряются. Начинают всем звонить, не знают, что делать, вместо того чтобы принять чёткое решение: «Система легла, значит, я возьму инициативу и приму решение сам». И, наверное, нам нужна система, как в футболе, чтобы можно было пересмотреть.

— Во время матча вы фокусируетесь на игре. Насколько тяжело вернуть эту концентрацию после такой ситуации? Вы же даже не знаете, сколько продлится пауза.

— В такие моменты мне всё равно, сколько будет длиться пауза. Мне иногда они даже нравятся, можно перевести дыхание, перефокусироваться. Плюс я ещё немного болею, так что чем дольше пауза, тем лучше. Мне было тяжело дышать на корте, из-за закрытой крыши было мало воздуха. Так что мне было всё равно, я просто хотела знать, что мне делать – идти сидеть или подавать.

— А что скажете про лазейки в правилах, которые используют игроки, например, медперерыв? Не считаете, что это нужно поправить или, может, вас это раздражает?

— Больше нет. Иногда игроки делают это специально, пытаются сбить твою сосредоточенность. А иногда и правда может быть травма. Надо фокусироваться не на этом, а на том, что я здесь, чтобы сделать своё дело. Я боюсь потерять свой фокус на себе. Иногда игроки кричат. В прошлом матче перед моей второй подачей она всегда кричала и хлопала себя по ноге, это отвлекало. Но у каждого своя рутина, если это им помогает, то ладно.