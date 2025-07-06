Чуда не случилось. Рублёв на Уимблдоне взял сет у Алькараса, но всё равно уступил

В воскресенье, 6 июля, на Уимблдоне начались матчи четвёртого круга в мужской и женской одиночных сетках. У мужчин из россиян до этой стадии дошли Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Хачанов во встрече с поляком Камилем Майхшаком одержал убедительную победу — 6:4, 6:2, 6:3. Подробнее об этом поединке, а также о драматичной встрече с участием Анастасии Павлюченковой читайте в отдельных материалах.

У Рублёва был куда более серьёзный соперник — пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас, действующий двукратный победитель Уимблдона. Кто-то удивится, но россиянин на пути к 1/8 финала проиграл меньше сетов, чем Алькарас. Андрей отдал по одной партии в матчах с Ласло Джере и Ллойдом Харрисом, а Адриана Маннарино прошёл без потери сетов. Карлос же начал турнир с пятисетовой победы над Фабио Фоньини, затем быстро выбил Оливера Тарвета, а вот Ян-Леннард Штруфф смог зацепить у испанца одну партию.

В личных встречах у Рублёва и Алькараса была ничья — 2-2. Россиянин выигрывал на харде Абу-Даби-2023 и на грунте Мадрида-2024, а испанец дважды брал верх на крытом харде в групповом раунде Итогового турнира, также в 2023 и 2024 годах. Андрей перед поединком признавал, что в последней встрече Карлос его «уничтожил».

«Каково играть против него? Не знаю. В наших последних матчах он меня уничтожил, особенно в Турине. Со мной он играл невероятно. Такое же чувство, как и во встречах с Синнером. Ты играешь против лучших теннисистов. Они знают, как делать вcё. Знают, как бить, защищаться, терпеть. Они знают, как быть сильными психологически, как подавать, принимать.

Это как: «Ладно, у меня будет шанс, если я сыграю сегодня в свой лучший теннис, а если покажу слабости — мне конец». Поэтому нельзя показывать никаких слабостей. В некоторых встречах можно немного расслабиться и всё равно победить, потому что ты намного впереди в счёте и лучше как теннисист. А с ним одно или два очка стоят всего матча», — цитирует его Punto de Break.

Алькарас после выхода в четвёртый круг отметил сильные стороны Рублёва. «Он очень мощный теннисист, очень хорошо играет на траве. Любит быть агрессивным. Когда он находит свой форхенд, то любит двигать соперника из стороны в сторону. Будет очень непросто, потому что на траве движение — это самое сложное. Думаю, мы очень похожи тем, что нам всегда нравится находить свой форхенд, стараться играть агрессивно. У него также сильная подача. Будет очень интересно. Матч с Рублёвым в четвёртом круге станет серьёзным вызовом, который я готов принять. Мы уже играли большие поединки. Рад встретиться с ним снова, впервые на траве», — говорил он на пресс-конференции.

Карлос Алькарас и Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2025 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Если кто-то думал, что Алькарас с первых геймов начнёт громить Рублёва, — ничего подобного не произошло. Подавая в стартовом гейме, россиянин не отдал грозному сопернику ни очка, и это вселило в него уверенность. Испанец же непривычно часто ошибался, и в четвёртом гейме это привело к тому, что Карлос под ноль отдал свою подачу — Андрей повёл 3:1.

Рублёв смог подтвердить брейк, но потом включился и Алькарас. На серию Андрея из трёх выигранных геймов подряд Карлос ответил тем же, и счёт сравнялся — 4:4. Российский теннисист неудачно действовал у сетки, и особенно ярко это проявилось в седьмом гейме, когда он отдал подачу. Больше брейков не было, при том что в девятом гейме Рублёв ушёл со скрытого сетбола. А Алькарас в одном из моментов, пытаясь успеть к мячу, поскользнулся и упал, однако отделался лёгким испугом.

Падение Карлоса Алькараса Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сет перетёк в тай-брейк. В его начале упал уже Рублёв, но это не сказалось на нём. Всё мог решить первый мини-брейк, который на восьмом мяче сделал Алькарас. Андрей гонял Карлоса по корту, контролировал ход розыгрыша, однако пробил в сетку. И вот, поведя 5:3, испанец больше не взял ни одного очка! На 11-м мяче Рублёв исполнил шикарный обводящий, а на сетболе дождался ошибки от оппонента — 7:6 (7:5) за 52 минуты. Выиграв партию, россиянин огласил арену радостным криком.

Во втором сете Рублёв контролировал ситуацию, несмотря на то что первым подавал Алькарас. Россиянин хорошо выглядел на задней линии, геймы проходили без борьбы — такое на траве зачастую заканчивается тай-брейком. К сожалению, оплошности у Андрея пошли, когда их никак нельзя было допускать. Восьмой гейм Рублёв завершил двойной ошибкой, после чего его соперник без проблем подал на партию и сравнял счёт по сетам — 6:3 всего за 31 минуту.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Факт проигрыша в партии не сказался на Рублёве. Если кто и мог сделать брейк в начале третьего сета, то именно он. Россиянин почти не ошибался в своих геймах, а Алькарас, подавая, дарил шансы сопернику, однако отыграл все три брейк-пойнта — во втором гейме и в шестом.

Как ни обидно, но Алькарас использовал первый же брейк-пойнт, который он заработал в третьей партии. Испанец не переставая рисковал на приёме, и эта стратегия оправдалась. На 30:30 Алькарас агрессивным приёмом вынудил Рублёва защищаться и быстро закончил розыгрыш. А на брейк-пойнте Андрей гонял Карлоса по корту, однако чуть не вовремя пошёл вперёд, испанец обвёл его и добился брейка — 4:3.

Возможностей отыграться Алькарас Рублёву не предоставил. В 10-м гейме испанский теннисист под ноль подал на сет — 6:4 за 41 минуту.

В четвёртой партии, как и в предыдущих двух сетах, Алькарасу хватило одного брейка. Рублёв, подавая в пятом гейме, стартовал с 0:40, спасся с тройного брейк-пойнта, но с четвёртым уже не совладал. В предыдущих партиях испанец после взятия чужой подачи не подпускал россиянина к брейк-пойнтам; повторилась ситуация и на этот раз. Андрей не развалился и в седьмом гейме отыграл ещё три брейк-пойнта. Однако Карлоса уже невозможно было остановить. Максимум, чего добился Рублёв, — 30:30 и «ровно» в 10-м гейме. В этот момент Андрей был в двух очках от того, чтобы сравнять счёт. Но Карлос со второго матчбола всё же подал на матч, записав себе в общей сложности 22 эйса за всю игру, — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 за 2 часа 47 минут.

После поражения Рублёва в мужской сетке Уимблдона остался лишь один россиянин, а именно Карен Хачанов, который в четвертьфинале сразится с Тейлором Фрицем. Алькарас же выиграл 18-й матч подряд на лондонском мэйджоре (с учётом титулов 2023 и 2024 годов). Следующий соперник Карлоса — Кэмерон Норри, победивший в пятисетовом противостоянии Николаса Харри.

В женской сетке первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертьфинал, одолев Элисе Мертенс. В стартовом сете Соболенко первой добилась брейка, Мертенс сравняла счёт, но второй брейк белоруски, в 10-м гейме, оказался решающим — 6:4. Во второй партии борьба была ещё более упорной. С брейком вела уже Мертенс, Соболенко отыгралась, однако дожать не смогла, упустив двойной брейк-пойнт, и пришлось проводить тай-брейк. Там уже Арина действовала точнее и победила — 6:4, 7:6 (7:4) за 1 час 37 минут. В четвертьфинале она сразится с Лаурой Зигемунд.

В понедельник, 7 июля, состоятся заключительные матчи 1/8 финала. Завтра играют три российские теннисистки: Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Уимблдон завершится 13 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».