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Уимблдон-2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Самсонова, Александрова, Джокович, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Самсонова и Александрова рвутся в 1/4 финала Уимблдона! Ещё сыграет Мирра Андреева. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон-2025, онлайн-трансляция 7 июля
Комментарии
В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и три россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании должен завершиться четвёртый круг и будет проведено восемь матчей: по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и три россиянки – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Екатерина Александрова (18) и Людмила Самсонова (19). Сыграют также и ещё несколько теннисистов из топ-10 – Янник Синнер (1), Новак Джокович (6), Бен Шелтон (10), Ига Швёнтек (8) и Эмма Наварро (10). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.

Уимблдон-2025. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:15 МСК
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Бузас Манейро
62
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Как прошёл матч 4-го круга для Анастасии Павлюченковой, читайте в нашем обзоре.

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14:01 Даниил Сальников

До второй недели третьего в сезоне турнира «Большого шлема» добрались сразу шесть российских теннисистов — Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Это рекорд по представительству среди всех стран-участниц турнира и лучший результат для российского тенниса на Уимблдоне за последние 17 лет!

Первым из россиян за выход в четвертьфинал английского «Шлема» сразился посеянный под 17-м номером Хачанов.

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13:46 Даниил Сальников

О том, как развивались события воскресенья на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.

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Расписание понедельника

На Уимблдоне продолжаются матчи четвёртого круга. Среди прочих выступят и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

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