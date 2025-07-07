В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и три россиянки.

Самсонова и Александрова рвутся в 1/4 финала Уимблдона! Ещё сыграет Мирра Андреева. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании должен завершиться четвёртый круг и будет проведено восемь матчей: по четыре у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и три россиянки – Мирра Андреева (седьмой номер посева), Екатерина Александрова (18) и Людмила Самсонова (19). Сыграют также и ещё несколько теннисистов из топ-10 – Янник Синнер (1), Новак Джокович (6), Бен Шелтон (10), Ига Швёнтек (8) и Эмма Наварро (10). За всеми подробностями следите в нашем лайве дня.