А вот Екатерина Александрова отыграла пять матчболов, но всё равно уступила олимпийской чемпионке Белинде Бенчич.

Самсонова — впервые в карьере в четвертьфинале Уимблдона! Это её рекорд на «Шлемах»

В понедельник, 7 июля, сразу три российские теннисистки ведут сражение за выход в четвертьфинал третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Накануне в эту стадию Уимблдона уже пробились Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова.

Сегодня же свои матчи четвёртого круга предстояло сыграть Екатерине Александровой, Людмиле Самсоновой и Мирре Андреевой. Примечательно, что ранее никому из перечисленных девушек не удавалось добираться до четвертьфинала на английском «Шлеме».

Первой из россиянок на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в понедельник вышла 30-летняя Александрова. Дебютировавшая в туре ещё в 2016 году Екатерина лишь третий раз в карьере пробилась в четвёртый круг ТБШ. Ранее на этой стадии она выступала два года назад на Уимблдоне-2023 и месяц назад на «Ролан Гаррос» – 2025. В обоих указанных случаях шансов пробиться в восьмёрку лучших фактически не было – на лондонской траве она в двух сетах уступила белоруске Арине Соболенко (4:6, 0:6), а на парижском грунте последовало похожее поражение от американки Кори Гауфф (0:6, 5:7).

Теперь, чтобы впервые оказаться в четвертьфинале ТБШ, 30-летней россиянке было необходимо справиться с олимпийской чемпионкой Токио-2021 Белиндой Бенчич. Стиль и модель игры швейцарской оппонентки были прекрасно знакомы Александровой, ведь ранее Екатерина и Белинда восемь раз встречались между собой – 4-4 по личным встречам. При этом сыгранный на траве Бад-Хомбурга всего две недели назад их предыдущий очный матч завершился разгромной победой Александровой – 6:1, 6:2.

Непосредственно начало сегодняшней встречи сложилось крайне неудачным образом для Екатерины. Сначала она упустила гейм с 30:0 на своей подаче, а затем не смогла реализовать два брейк-пойнта и стала уступать – 0:2. Ещё один брейк-пойнт россиянка упустила при счёте 1:3, а вслед за этим второй раз в матче потеряла свою подачу – 1:4.

Впрочем, несправедливо было бы утверждать, что Бенчич как-то уж сильно переигрывает нашу спортсменку. По счёту её превосходство было велико, но не по игровому содержанию. Практически в каждом гейме у россиянки существовал шанс завершить его в свою пользу, однако просто огромное количество брака в завершающей стадии атак сводило все её промежуточные усилия на нет.

Екатерина Александрова Фото: Robert Prange/Getty Images

В середине партии Александрова смогла чуть добавить в стабильности, что вылилось в первый ответный брейк – 3:4. В 10-м гейме олимпийская чемпионка Токио вышла подавать на сет и не справилась с этой задачей. Агрессивная игра россиянки принесла ей тройной брейк-пойнт. Первые два брейковых мяча Белинда отыграла, но при 30:40 Александрова достала сложнейший мяч и ответила глубоко под заднюю линию – 5:5.

В результате судьба волнообразного сета решалась на тай-брейке, где Бенчич сразу же отдала Александровой преимущество, допустив двойную. Зацепившись за удобный момент, в следующем розыгрыше Екатерина бросилась к сетке и оформила ещё один мини-брейк – 3:0. Однако решающий гейм получился таким же качельным, как и вся партия: на переход девушки отправились уже при равном счёте – 3:3.

Белинда Бенчич Фото: Robert Prange/Getty Images

Обмен мини-брейками продолжился и после смены сторон – 4:4. Дважды Екатерина вырывалась вперёд на тай-брейке, но ключевое и последнее ускорение в драматичном первом сете совершила 28-летняя Бенчич, сумевшая забрать и три последующих розыгрыша – 6:7 (4:7).

В первой половине второго сета девушки стали намного более качественно действовать на своей подаче. Без брейков теннисистки добрались до восьмого гейма, где первой дрогнула Екатерина. Впервые в партии россиянка потеряла свою подачу, оказавшись в шаге от поражения в матче – 3:5.

В девятом гейме Бенчич подавала на протяжении 15 минут. В общей сложности швейцарка заработала пять (!) матчболов – Александрова смогла устоять в сложнейшей ситуации и сделать обратный брейк – 4:5. Однако уже в следующем гейме россиянка второй раз подряд потеряла свою подачу, вместе с этим уступив и во встрече – 6:7, 4:6.

Досадно проигранный первый сет оказался роковым для Александровой во всём поединке. К сожалению, завершившей свой 33-й ТБШ россиянке по-прежнему никак не удаётся сделать следующий шаг в карьере. Дебютный выход в четвертьфинал всё ещё остаётся несбыточной мечтой Екатерины на мэйджорах.

26-летняя Самсонова пятый раз за карьеру добралась до четвёртого круга ТБШ после Уимблдона-2021, US Open — 2022, 2024 и «Ролан Гаррос» — 2025. Здесь её соперницей стала малоизвестная испанка Джессика Бузас Манейро, занимающая 62-е место в рейтинге WTA. До встречи в четвёртом круге Уимблдона-2025 девушки не встречались с собой в профессиональном туре.

Поединок россиянки и испанки был поставлен вторым запуском на корт 2. Людмиле и Джессике пришлось прилично прождать начала их встречи. Всё дело в том, что игравшие перед ними итальянец Флавио Коболли и хорват Марин Чилич выясняли отношения на протяжении 3 часов 24 минут. Ветеран мужского тура из Хорватии едва не спасся с 0:2 по сетам, однако посеянный под 22-м номером Коболли всё-таки поставил точку в четвёртой партии – 6:4, 6:4, 6:7, 7:6.

Перед началом сегодняшнего матча Самсонова занимала первое место среди всех участниц 1/8 финала с точки зрения наименьшего количества времени, затраченного на проход трёх кругов. На три победы Людмила потратила всего 3 часа 37 минут, не потеряв ни одного сета на пути в четвёртый круг.

Сложилось ощущение, что долгое ожидание начала встречи точно не пошло на руку россиянке. В первом сете Людмила продемонстрировала очень рваную игру. Трижды за партию Бузас Манейро вырывалась вперёд с брейком, а в 10-м гейме испанка и вовсе заработала двойной сетбол на своей подаче.

В решающий момент россиянка отыграла 15:40 и получила брейк-пойнт, реализовать который ей помог счастливый случай. Мяч попал в трос после её удара слева и свалился под сетку. Вдохновлённая третьим обратным брейком в сете россиянка пошла вперёд и забрала тяжёлую партию – 7:5.

Людмила Самсонова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Интересно, что в стартовой партии россиянка отдала сопернице пять геймов. Столько же Людмила проиграла за весь матч в первом (с Майей Джойнт – 6:3, 6:2) и третьем (с Дарьей Касаткиной – 6:2, 6:3) кругах. Во встрече второго круга с украинкой Юлией Стародубцевой (6:2, 6:1) Самсонова отдала ещё меньше геймов – три. Таким образом, первый сет в поединке с Бузас Манейро стал для Людмилы наиболее сложным на турнире.

Непростой выдалась и вторая партия. В середине сета соперницы обменялись упущенными брейк-пойнтами, не сумев забрать чужие подачи. Равная борьба продолжалась до самой концовки. В 10-м гейме россиянка находилась в двух мячах от победы, однако неудачно брошенный укороченный едва не развернул ход встречи на 180 градусов. Бузас Манейро выиграла шесть розыгрышей подряд, что позволило ей не только удержать свою подачу, но и добраться до брейк-пойнтов в следующем гейме.

Что сказал Кафельников о победе Самсоновой в четвёртом круге? Евгений Кафельников высказался о выходе Людмилы Самсоновой в четвертьфинал Уимблдона

При счёте 5:5 у Джессики было три шанса на подаче россиянки, однако Людмила проявила характер и не позволила испанке переломить ход матча. Самсонова второй раз подряд смогла преуспеть – 7:5, 7:5. С 21-й попытки на всех турнирах «Большого шлема» и с четвёртой непосредственно на Уимблдоне Людмила прорвалась в вожделенный четвертьфинал мэйджора! Там она сразится с победительницей встречи между Игой Швёнтек и Кларой Таусон. От счастья после выигранной встречи россиянка даже выкинула ракетку на корт. И её можно понять, ведь она так долго шла к этому выходу в четвертьфинал ТБШ.

«Прямо сейчас меня знобит. Это впервые для меня, невероятное ощущение. Просто потрясающе стоять здесь», — сказала счастливая Самсонова в интервью на корте.