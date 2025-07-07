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Уимблдон-2025: с кем Карен Хачанов сыграет в четвертьфинале, история встреч с Тейлором Фрицем, время начала матча

Американец выиграл на траве 12 матчей из 13. Теперь Хачанов побьётся с ним на Уимблдоне
Арина Полуянова
Тейлор Фриц и Карен Хачанов
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С Тейлором Фрицем россиянин также выступал в паре. Они отлично знают друг друга.

Развязка Уимблдона всё ближе, а матчи – всё интереснее! Уже во вторник, 8 июля, мы увидим классный мужской четвертьфинал между Кареном Хачановым (№20) и Тейлором Фрицем (№5). А пока посмотрим, как теннисисты готовятся к предстоящей встрече.

Уимблдон-2025. Мужчины. Турнирная сетка

Оба игрока к четвертьфинальному поединку проложили сумасшедший путь.

У Карена: второй круг в Хертогенбосхе, полуфинал в Галле, а также два пятисетовика из четырёх матчей на Уимблдоне. Среди них победы над Маккензи Макдональдом (три сета), Синтаро Мочизуки (5), Нуну Боржешем (5) и Камилем Майхшаком (3).

У Тейлора: титулы в Штутгарте и Истбурне, первый круг «пятисотника» в Лондоне, а ещё два пятисетовика из четырёх игр на травяном мэйджоре. Успехи на Уимблдоне у американца пока такие: победы над великолепно подающими Джованни Мпетчи Перрикаром (5) и Габриэлем Диалло (5), Алехандро Давидович-Фокиной (4) и Джорданом Томпсоном (на отказе соперника после счёта 6:1, 3:0).

Одно уже заметное преимущество у Фрица перед Хачановым и в целом многими четвертьфиналистами – тёплые и понятные отношения с травой. Это покрытие Тейлору удобно: за пять лет американец выиграл на нём четыре турнира и трижды побывал в четвертьфинале Уимблдона. А ещё в этом году на траве в 13 встречах потерпел лишь одно поражение (92,3% побед).

В то время как Карен, например, хоть два раза и добирался в Лондоне до 1/4 финала, но никогда до решающей стадии на травяных соревнованиях не доходил.

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Друг против друга парни играли дважды. Первый раз – на хардовом турнире в Шанхае в 2019 году. Тогда без проблем встречу забрал Хачанов (6:2, 6:4). Второй раз – в рамках группового этапа ATP Cup – 2020. В этом поединке тоже сильнее оказался Карен (3:6, 7:5, 6:1).

А ещё парни играли вместе пару – и всё сложилось для них очень удачно. На прошлогоднем травяном турнире серии ATP-500 в Лондоне Тейлор и Карен в дуэте дошли до финала, где с очень близким счётом уступили профильным парникам Нилу Скупски и Майклу Винусу – 6:4, 6:7 (5:7), 8:10.

Карен Хачанов и Тейлор Фриц в финале парного турнира в Лондоне

Карен Хачанов и Тейлор Фриц в финале парного турнира в Лондоне

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

И Карен, и Тейлор – парни высокие и хорошо знакомые с игрой друг друга. Оба этот факт перед поединком на Уимблдоне охотно подтверждают.

«Хороший игрок, разве нет? С Тейлором мы в прошлом году играли пару, было весело. Мы каждый день тренировались, его тренер Майкл любил повторять: «Давайте сыграем пару геймов?» И сейчас, когда вижу Тейлора, всегда шучу: «О, сыграем пару геймов?» И вот мы в четвертьфинале. Он топ-игрок. С тех пор как он вернулся в топ-10, дошёл до своего первого финала «Шлема», это добавило ему уверенности, он смог показывать стабильно хорошие результаты. Он – один из фаворитов на траве, перед Уимблдоном выиграл два турнира. Будет непростой матч, а что ещё ожидать в четвертьфинале? Стараешься встречаться с лучшими игроками», — сказал Хачанов в интервью Tennis Channel.

«Думаю, поединок будет тяжёлым. У нас с ним довольно похожие стили игры. Всё будет зависеть от того, кто лучше проявит себя в важные моменты встречи. Я уверен, что играю хорошо, и просто должен сосредоточиться на своих задачах на корте», — поделился Фриц в интервью на корте.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
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Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Матч Карена Хачанова и Тейлора Фрица состоится во вторник, 8 июля. Начало – в 15:00 мск.

За самой волнительной и ответственной неделей Уимблдона следите на «Чемпионате»!

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