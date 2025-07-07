Мирра — четвёртая россиянка в четвертьфинале Уимблдона! Такого не было 20 лет!

В понедельник, 7 июля, сразу три российские теннисистки вели сражение за выход в четвертьфинал третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Накануне в эту стадию Уимблдона уже пробились Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова. Сегодня к ним присоединилась Людмила Самсонова, впервые в карьере вышедшая в 1/4 финала ТБШ. В свою очередь, Екатерина Александрова свой путь в Лондоне завершила, не сумев справиться с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич.

Ещё одной россиянке 18-летней Мирре Андреевой вторым запуском на Центральном корте предстояло сыграть с американкой Эммой Наварро, которая в своём предыдущем матче оставила английский «Шлем» без его действующей чемпионки. В третьем круге Эмма в трёхсетовом поединке выбила из борьбы Барбору Крейчикову, не позволив чешке защитить очки за прошлогодний триумф.

В свою очередь, Андреева уже повторила свой рекорд на Уимблдоне, дойдя, как и в 2023 году, до четвёртого круга. Теперь, чтобы сделать шаг вперёд, нужно было одолеть Наварро, которая Мирра ранее уже легко побеждала. Россиянка вела 1-0 по личным встречам. Андреева выиграла прошлым летом в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати — 6:2, 6:2.

Откровенно говоря, вряд ли кто ожидал повторения подобного сценария. 24-летняя Наварро является игроком очень крепкого уровня, не зря занимая 10-е место в мировом рейтинге. На прошлогоднем Уимблдоне американка принимала участие в четвертьфинале, на US Open – 2024 добралась до полуфинала, а на Australian Open – 2025 снова играла в четвертьфинале. Но спустя всего 23 минуты после начала встречи счёт фиксировал такое приятное подавляющее преимущество россиянки – 5:1.

Наварро находилась не в своей тарелке, полностью проваливая стартовую партию. После шести геймов в её активе значилось 0 чисто выигранных мячей при семи невынужденных ошибках. На самом деле, и Мирра ошибалась довольно часто (12 раз), однако в решающие моменты геймов россиянка действовала хладнокровно, забирая все необходимые розыгрыши.

В восьмом гейме Андреева прошла через первые трудности во встрече, отыграла брейк-пойнт и зафиксировала фирменный счёт в партиях для матчей с Наварро – 6:2. За весь стартовый сет россиянка отдала лишь два розыгрыша, когда она подала первым мячом (16 из 18). И это была одна из ключевых причин, позволивших ей так убедительно забрать партию.

В первом гейме второго сета Наварро вела 30:0 на своей подаче, однако Андреева забрала четыре мяча подряд, снова сделав брейк. Отдельно стоит сказать о реализованном брейк-пойнте. Это был просто феерический розыгрыш, который должен войти в хайлайты всего турнира. Словно львица в клетке, металась по задней линии Андреева, тащила вообще всё, в какой-то момент перехватила инициативу и забрала очко, а вместе с ним и гейм на подаче Наварро.

Естественно, что 24-летняя американка была совершенно не намерена терпеть разгромное поражение. Она нашла возможность впервые в поединке зацепить подачу россиянки, но следом уже Мирра забрала два важнейших гейма. Сначала россиянка в очередной раз сделала брейк, после чего ликвидировала три брейк-пойнта, подтвердив лидерство – 3:1.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

В пятом гейме у Эммы был геймбол, который она потеряла, допустив двойную ошибку. Мирра вцепилась в приём и тут же оформила пятый брейк в столь коротком матче – 4:1. Этот сценарный поворот мог окончательно деморализовать Наварро, однако в игре Мирры наступил короткий провал. Она провела свой самый неудачный отрезок в поединке, легко отдав два гейма – 4:3.

К счастью, юная россиянка быстро взяла себя в руки и избежала затяжного спада. Мирра под ноль забрала свою подачу, оказавшись в гейме от победы во встрече. И уже в следующем гейме ещё одним брейком Андреева окончательно добила американскую соперницу – 6:2, 6:3. Забавно, что россиянка была настолько вовлечена в матч, что даже не сразу поняла, что он закончился.

Впервые в карьере россиянка добралась до четвертьфиналов на двух мэйджорах подряд. В следующем круге Мирра сразится с Бенчич, которая лишила нас возможности увидеть российское дерби. Для 18-летней россиянки это первый четвертьфинал на травяном мэйджоре. Всего же в четвертьфиналах Уимблдона-2025 выступят четверо россиян: Хачанов, Павлюченкова, Самсонова и Андреева.

Последний раз четыре представителя российского тенниса играли на этой стадии английского мэйджора в далёком 2005 году – ровно 20 лет назад. Тогда подобный успех оформили Анастасия Мыскина, Надежда Петрова, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова. И вот повторение столь классного результата. Интересно, что заодно Мирра стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал английского «Шлема» за последние 20 лет, со времён как раз Шараповой в 2005-м (18 лет 62 дня у обеих на момент старта турнира).