В четвертьфинал Уимблдона вышли четыре россиянина. Такого не было со времён Шараповой

Российские теннисисты продолжают радовать болельщиков своими выступлениями. Не все шесть участников, пробившихся в четвёртый круг в одиночных сетках, вышли в четвертьфинал — это было бы слишком хорошо. Однако и в мужском одиночном разряде, и в женском наши продолжают сражаться за титул чемпиона Уимблдона, один из главных трофеев в этом виде спорта.

Как выступили россияне в четвёртом круге Уимблдона

Карен Хачанов — победа

Хачанов в 1/8 финала играл с Камилем Майхшаком, который не входит в первую сотню рейтинга ATP (после Уимблдона, впрочем, поднимется в неё). Польский теннисист оказался одним из наиболее неожиданных участников четвёртого круга в обоих разрядах. Майхшак не взял у Хачанова ни партии. И это при том, что Карен до этого провёл два тяжелейших пятисетовика подряд! Камиля он победил в трёх партиях — 6:4, 6:2, 6:3. Россиянин во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона — после сезона-2021. На других ТБШ он уже дважды играл в полуфинале (US Open — 2022 и Australian Open — 2023) — надеемся, теперь Хачанову покорится это достижение и в столице Великобритании.

Андрей Рублёв — поражение

Рублёву достался Карлос Алькарас, выигравший предыдущие два Уимблдона. После первого сета, взятого россиянином на тай-брейке, на минутку поверилось в чудо. Но реальность оказалась прозаической. Алькарас взвинтил темп и одержал волевую победу — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4. Рублёв играл хорошо, даже очень хорошо. Однако для победы над пятикратным чемпионом ТБШ этого мало. Но кто его за это упрекнёт?

Уимблдон продолжает оставаться самым неудобным мэйджором для Андрея. Здесь он лишь однажды выходил в четвертьфинал (в 2023 году), а на других ТБШ в общей сложности девять раз выбирался в восьмёрку лучших.

«Наверное, в этом и заключается разница между топ-игроками и мной. Стоит мне чуть-чуть потерять концентрацию — и я теряю сет. Я сам позволил ему выиграть второй сет, не сделав при этом ничего особенного. Это были только мои ошибки, двойные, затем ещё ошибки одна за другой. Счёт 5:3 появился из ниоткуда. Я ведь играл хорошо, и в третьем сете у меня тоже были моменты, но не смог реализовать.

В третьем сете — та же история. Потерял подачу по своей вине. При 30-30 я не выиграл очко, хотя находился в выгодной позиции. Потом, на брейк-пойнте, он сыграл просто невероятно. После этого я подсел ментально, сказалось то, что произошло во втором сете. Он был на подъёме, а я — на спаде. Он понял, что это момент, чтобы дожимать, и сделал это. Он смог сохранять концентрацию весь матч. Только когда подавал на матч — немного сбавил. Всё остальное время он почти не ошибался. В этом и есть разница между нами», — так прокомментировал поражение Рублёв, чьи слова приводит Punto de Break.

Анастасия Павлюченкова — победа

Павлюченкова сражалась с британкой Сонай Картал. Скандал с неверно не зафиксированным аутом не выбил россиянку из колеи, и для победы ей хватило двух партий — 7:6 (7:3), 6:4.

Извинения организаторов прозвучали невразумительно. «Мы принесли извинения игрокам. Мы по-прежнему уверены в точности системы. В данном случае имела место человеческая ошибка», — заявил представитель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в интервью ВВС.

А исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон отказалась объяснять, почему произошло отключение системы определения аута. «Очевидно, для нас важно, чтобы подобное не повторилось. Но я не уверена, что так уж важно, как именно это произошло. Главное для нас — убедиться, что наши процессы надёжны и исключают повторение подобного.

Анастасия Павлюченкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Существует чёткая процедура включения и выключения системы, и именно человек отвечает за её активацию и деактивацию. Работа системы требует участия человека — это не искусственный интеллект. Камеры и технологии слежения работают в тандеме с людьми: оператор Hawk-Eye и судья по пересмотрам — все эти части должны функционировать эффективно, чтобы система работала. Их задача заключается в том, чтобы убедиться, что система активирована в начале игры, правильно настроена и помогает главному судье. Но этого не произошло. Главный судья был на связи с судьёй по пересмотрам, однако его не проинформировали, что система частично деактивирована. Он действовал, не располагая всей необходимой информацией», — цитирует её Daily Mail.

Павлюченкова, финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года, во второй раз в карьере (после сезона-2016) вышла в 1/4 финала Уимблдона. Пора покорять новую вершину.

Екатерина Александрова — поражение

Александрова лишь в третий раз в карьере (в том числе второй на Уимблдоне) играла в 1/8 финала мэйджора. Напротив была Белинда Бенчич, олимпийская чемпионка Токио-2020, которая в этом плане чуть поопытнее. Швейцарская теннисистка победила со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Людмила Самсонова — победа

Самсонова противостояла Джессике Бузас Манейро, 62-й ракетке мира. Российская теннисистка впервые пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема», одержав победу со счётом 7:5, 7:5. После матча Людмила в интервью на корте не скрывала чувств.

— Прямо сейчас меня знобит. Это впервые для меня, невероятное ощущение. Просто потрясающе стоять здесь.

— Замахнуться, ударить и смотреть, что выйдет. Таков план?

— Почему бы и нет?

Мирра Андреева — победа

Андреева-младшая, полуфиналистка «Ролан Гаррос» 2024 года, впервые сыграет в четвертьфинале Уимблдона. В четвёртом круге 18-летняя россиянка билась с Эммой Наварро. Для победы Мирре хватило двух партий — 6:2, 6:3. Забавный момент: выиграв очко на матчболе, наша звёздочка не сразу сообразила, что победила. Она только с помощью реакции публики и своего бокса осознала, что реализовала матчбол. Наварро пришлось немного подождать соперницу у сетки, за что та принесла извинения, подняв руки.

Таким образом, в четвертьфиналы одиночных сеток вышли сразу четыре участника из России. На Уимблдоне такого не было ровно 20 лет, ещё со времён Марии Шараповой.

По количеству участников, остающихся в одиночных сетках, Россия, как и после третьего круга, впереди планеты всей. На втором месте США, делегировавшие в топ-8 три теннисиста/теннисистки.

С кем наши играют в 1/4 финала?

Карен Хачанов — Тейлор Фриц

Хачанова ожидает встреча с Тейлором Фрицем, пятой ракеткой мира. Как и Карен, Фриц провёл на турнире два пятисетовика, а в четвёртом раунде его соперник Джордан Томпсон снялся при счёте 6:1, 3:0 в пользу американца. «Думаю, матч будет тяжёлым. У нас с ним довольно похожие стили игры. Всё будет зависеть от того, кто лучше проявит себя в важные моменты матча. Я уверен, что играю хорошо, и просто должен сосредоточиться на своих задачах на корте», — сказал Фриц после выхода в четвертьфинал.

«Хороший игрок, разве нет? С Тейлором мы в прошлом году играли в паре, было весело. Мы каждый день тренировались, его тренер Майкл любил повторять: «Давайте сыграем пару геймов». И сейчас, когда вижу его, всегда шучу: «О, сыграем пару геймов?» И вот мы играем четвертьфинал.

Карен Хачанов и Тейлор Фриц в 2024 году Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Он топ-игрок. С тех пор как он вернулся в топ-10, дошёл до своего первого финала «Шлема», это добавило ему уверенности, он смог показывать стабильно хорошие результаты. Он один из фаворитов на траве, перед Уимблдоном выиграл два турнира. Будет непростой матч, а что ещё ожидать в четвертьфинале? Стараешься встречаться с лучшими игроками», — сказал Хачанов в интервью Tennis Channel.

В личных встречах счёт 2-0 в пользу Карена, но они не играли друг с другом с 2020 года.

Анастасия Павлюченкова — Аманда Анисимова

Анисимова ещё никогда не стояла так высоко. В лайв-рейтинге WTA она восьмая, причём по итогам турнира точно не опустится ниже девятого места. В первом круге русская американка повесила две «баранки» Юлии Путинцевой — не самой слабой теннисистке, мягко говоря. Сложная будет соперница у Павлюченковой, что и говорить. Впрочем, двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский считает, что Анастасия в состоянии победить Аманду. «Анастасия Павлюченкова показывает очень уверенную игру и хороший теннис. Будет очень интересный матч, ведь Анисимова играет мощно. Однако Настя способна выступать на очень высоком уровне», — сказал он в интервью «Чемпионату».

Ранее Анисимова и Павлюченкова трижды играли друг с другом. Все три встречи, в том числе два матча в 2024 году, выиграла американка.

Мирра Андреева — Белинда Бенчич

Бенчич, которая в апреле 2024 года стала мамой, постепенно возвращается на топ-уровень. То, что она без потери сета прошла Александрову, говорит о многом — Екатерина ведь сама здорово выступает на траве. С Андреевой швейцарка ещё не играла — интересно, с какого результата начнётся история личных встреч.

Белинда Бенчич Фото: Hannah Peters/Getty Images

Одна из этих теннисисток впервые выйдет в полуфинал Уимблдона. Бенчич после победы в 1/8 финала порадовалась, что ей наконец-то удалось преодолеть четвёртый круг. «Да, я всё время застревала на стадии четвёртого круга, так что сегодняшний день действительно много значит. Наконец-то пробиться в четвертьфинал — это просто безумие. Я очень долго об этом мечтала. С детства смотрела Уимблдон, и он всегда казался мне вершиной мечты. А теперь я стою здесь — и это действительно исполнение мечты. Я безумно, безумно рада», — сказала швейцарка на корте.

Людмила Самсонова — Ига Швёнтек

У Самсоновой и Швёнтек, конечно, разный статус. Россиянка впервые сыграет в четвертьфинале «Большого шлема», а полька пять раз брала титулы на мэйджорах. Однако в полуфинале Уимблдона ни одна из этих теннисисток ещё не играла, поэтому кто-то из них покорит новую вершину. Швёнтек без особых приключений дошла до четвертьфинала, разве что во втором круге с Кэти Макнелли пришлось пободаться — 5:7, 6:2, 6:1. Самсонова же пока не проиграла ни партии, и это не может не радовать.

Людмиле тяжело даются встречи с Игой. В истории их противостояния счёт 4-0 в пользу польки. Самсонова только в первом матче, состоявшемся в полуфинале грунтового Штутгарта в 2022 году, смогла зацепить сет. А оставшиеся три матча прошли на харде, и там Швёнтек неизменно побеждала в двух партиях.