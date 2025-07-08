«Увидела Федерера в боксе и такая: «Боже! Не стоило смотреть». Мирра – об Уимблдоне

Мирра Андреева обыграла Эмму Наварро в двух сетах и впервые в карьере добралась до четвертьфинала Уимблдона, где сразится с Белиндой Бенчич. На пресс-конференции после матча 18-летняя россиянка рассказала о взаимоотношениях с травяным покрытием, о том, что почувствовала, увидев в королевском боксе Роджера Федерера, и как опыт и поддержка тренера Кончиты Мартинес помогает ей.

«Иногда даже говорить ничего не надо, Кончита сразу всё видит и понимает меня»

— Чувствую себя отлично, это мой первый четвертьфинал в Лондоне. Очень довольна своим выступлением сегодня и горжусь тем, как вела себя на корте и что выиграла.

— Расскажите о тактике. Вы старались не давать ей темпа, особенно на бэкхенде?

— Знала, что она очень стабильный и агрессивный игрок. Знала, что наверняка попробует использовать это против меня на корте. Старалась быть терпеливой и в то же время, когда появлялся шанс, действовать агрессивно. Иногда не получалось, она тоже великолепный игрок. Надо отдать ей должное, она временами тоже может здорово играть. Я просто сказала себе быть терпеливой, а как только увижу возможность для агрессивности, использовать её.

— Эмма сказала, что вы уникальная соперница, она даже не смогла сравнить вас ни с кем другим. Вы с осторожностью выбираете, с кем тренироваться, чтобы другие не могли привыкнуть к вашей манере игры?

— Нет (улыбается). Я тренируюсь с любыми, кого одобрит Кончита и кого могу найти. Нескольким игрокам я обычно пишу чаще. Обычно это Касаткина, мы столько раз вместе тренировались! В последнее время с Эммой тоже стала часто тренироваться, последний раз мы это делали в Бад-Хомбурге. Так что я не привередлива в этом — кого одобрит Кончита, с теми и тренируюсь. Мне любой партнёр подходит.

— Вы улучшили свою подачу, скорость подачи. Над чем работаете дальше, чтобы повысить уровень, – над ударами с лёта, резаными, касанием?

— Следующий шаг – добавить стабильности всему, что вы упомянули, чтобы я могла исполнять это каждый раз. Иногда до сих пор могу бояться или не быть уверенной в том, что делаю. Но с каждым матчем набираю уверенности. Моя задача – стараться быть более стабильной в этих аспектах. Ну и если чувствую, что надо что-то улучшить, то мы поговорим с Кончитой и посмотрим, над чем ещё можно поработать.

— Насколько Кончита важна для вас? И как развивались ваши отношения как игрока и тренера?

— То, что она меня тренирует и находится в моём боксе, это нечто особенное. Очень благодарна, что вера свела нас вместе. С первой тренировки почувствовала, что она меня понимает, а я понимаю, чего она от меня хочет. То, что она в моём боксе, особенно на этом турнире, это нечто особенное, потому что она может поделиться огромным опытом со мной. Она очень сильно поддерживает меня, а также понимает, когда я чувствую больше давления или напряжения. Иногда об этом даже говорить не надо, она сразу всё видит. Потом мы говорим, и становится намного легче. Иметь рядом такого опытного человека – нечто особенное.

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«Увидела Федерера в боксе и такая: «Чёрт! Зачем я посмотрела?»

— Вы дошли до четвертьфинала, а значит, вошли в «Клуб последних восьми», то есть до конца жизни у вас будут билеты на Уимблдон.

— Правда? (Улыбается.)

— Да. Кончита тоже член этого клуба. Так что скажете, спросите её, как использовать эту проходку?

— Я не знала, что такое дают за выход в четвертьфинал. Звучит классно! Естественно, найду кого-то, кто расскажет, как использовать билеты и какие ещё есть привилегии, что можно с этим делать. Кончиту тоже спрошу, может, она знает. Думаю, это классная штука!

— На «Шлемах» вы порой играете на глазах у знаменитостей. Сегодня в королевском боксе присутствовали Роджер Федерер и другие звёзды. Вы замечаете это во время матча или способны сосредоточиться исключительно на игре?

— У меня это получалось до середины второго сета. До этого я ни разу не пыталась поглядеть, кто сидит в боксе, была сосредоточена исключительно на корте. Однако во втором сете, при счёте 4:1, кажется, на своей подаче, я бросила взгляд на королевский бокс и такая: «О мой бог! Не стоило смотреть». Роджер сидел очень близко, на одном из первых рядов, и первыми, кого я увидела, были он с женой. И такая: «Чёрт! Зачем я только посмотрела туда?» Я занервничала, стала напряжённой. Она тоже здорово играла, но в эти два гейма я столько невынужденных ошибок сделала, что подумала: «Ну вот и цена, которую приходится платить за то, что посмотрела». Рада, что смогла забыть эти два гейма и вернуть концентрацию.

Роджер Федерер на матче Андреевой Фото: Julian Finney/Getty Images

— Вы пока что лучшие результаты показываете на грунте и на траве. Это два очень разных покрытия – видите ли в них какое-то сходство, что помогает вашей игре? И чем они отличаются от харда?

— Очень тяжело найти сходства между грунтом и травой. Совершенно разные покрытия. В прошлом году мне с трудом удавалось найти правильный ритм на траве и правильную тактику, как играть, что делать. На грунте с этим было гораздо проще. Рада, что в этом году обрела ритм, вернула уверенность, выигрывая матчи. В прошлом году с травой были такие отношения, что особо по ней не скучала. Но в этом году отношения с ней наладились, хорошие вибрации появились. Рада, что смогла понять, как правильно играть на траве.

— На глазах у Федерера вы сыграли, кого ещё хотите увидеть на своём матче?

— Кажется, видела здесь Эндрю Гарфилда. Не знаю, был ли он на моём матче, но вроде бы был на матче Новака [Джоковича] и Алекса [де Минора] или накануне. Мне он нравится как актёр и человек. Ещё нравятся Эмма Стоун, Лили Коллинз. Могу много имён назвать. Если всех перечислять, это целый день займёт. Так что давайте остановимся на этих, однако я много кого хотела бы увидеть на своих матчах.