Главная трагедия Уимблдона. Синнер долго утешал Димитрова, который снялся, ведя 2:0

21-я ракетка мира Григор Димитров не смог доиграть матч четвёртого круга с лидером рейтинга ATP Янником Синнером из-за травмы грудной мышцы. Драматизма ситуации добавляет тот факт, что Димитров снялся при счёте 6:3, 7:5, 2:2.

Григор имел реальные шансы выбить Синнера, но проблемы со здоровьём всё сорвали. Димитров начал держаться за мышцу сразу после выигранного гейма на своей подаче. Врачи оказывали ему помощь за пределами корта, но болгарин не смог продолжить игру. Когда Григор снимался, он сказал Синнеру: «Моей грудной мышце конец».

Димитров плакал от запредельного разочарования. Он даже не мог пожать руку сопернику и собрать свои вещи. Ему помог это сделать Синнер. Центральный корт Уимблдона пребывал в шоковом состоянии, наблюдая за этим душераздирающим моментом.

У Янника по ходу матча также были проблемы. Ещё в первом гейме итальянец неудачно упал на газон и повредил правый локоть, Синнер вызывал врача. Янник сумел продолжить игру, хотя выглядел далеко не идеально. Ещё неизвестно, в каком состоянии он подойдёт к четвертьфиналу с Беном Шелтоном, но пару дней на восстановление у итальянца есть.

К сожалению, повреждение Димитрова оказалось куда серьёзнее. Основная функция большой грудной мышцы – приведение руки к груди, внутренний поворот плеча, а также вспомогательная роль в дыхании. Она играет ключевую роль при подаче и ударах с форхенда.

Григор Димитров не смог пошевелить рукой после травмы на Уимблдоне Фото: Julian Finney/Getty Images

У Григора не было никаких шансов продолжить игру при всём старании врачей. Теперь 34-летнего теннисиста ждёт непростой и продолжительный процесс восстановления. Точные сроки пока неизвестны, но с учётом возраста и предыдущей истории травм участие Григора в US Open выглядит маловероятным.

Это был пятый турнир «Большого шлема» подряд, где Димитров не смог доиграть матч. Год назад он снялся по ходу первого сета в четвёртом круге Уимблдона-2024 с Даниилом Медведевым, а через пару месяцев досрочно прекратил борьбу в четвертьфинале US Open с Фрэнсисом Тиафо. В сезоне-2025 проблемы Григора продолжились. Он снялся по ходу второго сета первого круга Australian Open с Франческо Пассаро и перед четвертой партией первого круга «Ролан Гаррос» с Итаном Куинном.

На Уимблдоне-2025 Димитров говорил, что впервые за долгое время чувствует себя отлично. Его игра действительно подтверждала это. Григор легко прошёл три первых круга и сенсационно разносил Синнера в четвёртом, но здоровье вновь подвело.

Янник Синнер поддержал Григора Димитрова после травмы на Уимблдоне Фото: Julian Finney/Getty Images

Димитрову в сложившейся ситуации можно только посочувствовать, что первым сделал его соперник.

«Не знаю, что сказать. Григор – выдающийся игрок, и, думаю, сегодня все это видели. Последние пару лет ему не везло. Он великолепный игрок и хороший друг. Мы хорошо ладим вне корта. Тяжело видеть его в таком положении – он заслужил пройти дальше в следующий раунд. Надеюсь, он быстро восстановится. Ему просто очень не повезло. Я вообще не считаю это победой. Это просто очень неприятный момент для всех нас.

На последних «Шлемах» Григор много боролся с травмами. Видеть его снова с таким повреждением очень тяжело и грустно. Мы все видели его реакцию и то, как теннис для него важен. Он один из самых трудолюбивых игроков в туре. Это не тот конец, которого мы ждали. Желаем Григору всего наилучшего, давайте ему поаплодируем», – сказал Синнер в интервью на корте.

Восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер наблюдал за матчем вживую с трибун. В момент травмы Димитрова легендарный швейцарец пребывал в шоковом состоянии, как и все остальные. У Роджера и Григора отличные отношения. Их часто сравнивают друг с другом из-за игры в похожем стиле с одноручным бэкхендом. Возможно, именно присутствие Федерера в какой-то степени вдохновляло Димитрова показывать лучшую версию себя на корте в матче с Синнером, однако травма сорвала его потенциальную сенсационную победу.

Роджер Федерер шокирован травмой Григора Димитрова на Уимблдоне Фото: Кадр из трансляции

Димитров после матча не пришёл на обязательную пресс-конференцию. Говорить с журналистами в таком психологическом и физическом состоянии действительно очень сложно, поэтому Уимблдон не будет применять к болгарину санкции, о чём сообщил в отдельном сообщении на официальном сайте.

В соцсетях Григор тоже предпочитает пока хранить молчание, но он получил тёплую поддержку от своей девушки – знаменитой актрисы Эйсы Гонсалес, которая болела за него на трибунах в Лондоне.

«Любовь всей моей жизни. Я не могу гордиться тобой ещё больше. Ты невероятно выдающийся. Это всего лишь момент, который забудется и сделает тебя ещё сильнее. Наблюдение за тобой сегодня вместе со всем миром стало напоминанием о том, кто ты есть. Ты победитель. Мы все это видели. И ты сделаешь это снова. Я люблю тебя, Григор Димитров», — написала Гонсалес.

Теннисное сообщество тоже ожидаемо сопереживает Григору и желает ему скорейшего восстановления.

«Опустошён после того, как увидел случившееся с Григором Димитровым, одним из самых приятных парней в туре. Тяжело видеть такое завершение матча для него сегодня. Желаю Григору скорейшего выздоровления», — написал в X бывший американский теннисист, а ныне директор «Мастерса» в Майами Джеймс Блэйк.

«Один из самых крутых и уважаемых парней в туре. Именно поэтому вы видите такую реакцию. Это было просто душераздирающе. Григор явно приехал на Уимблдон с мыслями совершить длинный забег и, возможно, вернуться в пятёрку лучших, ведь он никогда не выходил в финал турниров «Большого шлема». Возможно, сейчас было именно то время, когда он мог сделать всё это. И вот так всё заканчивается», — отметил бывшая первая ракетка мира Энди Роддик.

«Просто душераздирающе. Не могу в это поверить», — написал теннисный журналист Жозе Моргаду.

«Такое невозможно представить даже в кошмарном сне, очень грустно за Григора», — сказал комментатор ESPN Джон Макинрой.

«Бедный Григор! Чёрт возьми, он этого не заслуживает», — высказалась шестикратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Ренне Стаббс.

«Брат», — коротко написал 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, прикрепив эмодзи надежды на скорейшее восстановления Григора.

«Событие, которое мы никогда не хотели бы видеть. Григор Димитров вынужден сняться, ведя 2:0 по сетам. Все на Уимблдоне желают тебе скорейшего выздоровления, Григор», — отметил официальный аккаунт турнира.