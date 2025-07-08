Хачанов рвётся в 1/2 финала Уимблдона! Ещё играют Павлюченкова и Соболенко. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании начнутся четвертьфиналы: будет проведено четыре матча в одиночном разряде – по два у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и двое россиян – Карен Хачанов (17-й номер посева) и Анастасия Павлюченкова. Причём Хачанов сразится с американцем Тейлором Фрицем (5), который нынешним летом на траве выиграл уже 12 матчей из 13. Анастасия же померяется силами с русской американкой Амандой Анисимовой. Также на корты выйдут Арина Соболенко (1) и Карлос Алькарас (2).
Опрос: кто чемпионка?
Самое время пройти опрос, кто станет чемпионкой Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде.
Совсем скоро на корт Уимблдона выйдет Карен Хачанов, который сразится с американцем Тейлором Фрицем за путёвку в 1/2 финала.
В 4-м круге Уимблдона-2025 проиграли только два россиянина — Андрей Рублёв и Екатерина Александрова. Зато в восьмёрку лучших пробились Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева и Людмила Самсонова.
Последний раз столь внушительное представительство от России в 1/4 финала Уимблдона было аж в 2005 году.
С кем же встретятся наши ребята в 1/4 финала?
Григор Димитров чуть было не выбил Янника Синнера с Уимблдона, но проблемы со здоровьём всё сорвали. Димитров начал держаться за мышцу сразу после выигранного гейма на своей подаче. Врачи оказывали ему помощь за пределами корта, но болгарин не смог продолжить игру.
Когда Григор снимался, он сказал Синнеру: «Моей грудной мышце конец».
13 чемпионов турниров «Большого шлема» не дошли до 1/4 финала Уимблдона.
4 теннисиста, игравших в финалах травяной серии-2025, добрались до 1/4 финала Уимблдона.
В восьмёрку сильнейших Уимблдона вышло 4 российских теннисиста — Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева и Людмила Самсонова. Это рекорд по представительству на данной стадии турнира среди всех стран-участниц.
В 1/4 финала Уимблдона-2025 сыграет четверо россиян: Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.
Последний раз 4 представителя России в 1/4 финала Уимблдона пробивались в далёком 2005 году — ровно 20 лет назад.
Опрос: кто чемпион?
Самое время пройти опрос, кто станет чемпионом Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде.
18-летняя Мирра Андреева побила свой рекорд на Уимблдоне и впервые вышла в 1/4 финала. В двух сетах она справилась с американкой Эммой Наварро — 6:2, 6:3. Подробности читайте в нашем обзоре.
В понедельник, 7 июля, Людмила Самсонова отлично сыграла с испанкой Джессикой Бузас Манейро и впервые в карьере пробилась в 1/4 финала ТБШ. А вот Екатерина Александрова сошла с дистанции, уступив швейцарке Белинде Бенчич. Читайте подробности в нашем обзоре.
Расписание вторника
На Уимблдоне начинаются матчи 1/4 финала. Среди прочих выступят и россияне. Вот как выглядит расписание дня.