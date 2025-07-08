В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и двое россиян.

Хачанов рвётся в 1/2 финала Уимблдона! Ещё играют Павлюченкова и Соболенко. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании начнутся четвертьфиналы: будет проведено четыре матча в одиночном разряде – по два у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и двое россиян – Карен Хачанов (17-й номер посева) и Анастасия Павлюченкова. Причём Хачанов сразится с американцем Тейлором Фрицем (5), который нынешним летом на траве выиграл уже 12 матчей из 13. Анастасия же померяется силами с русской американкой Амандой Анисимовой. Также на корты выйдут Арина Соболенко (1) и Карлос Алькарас (2).