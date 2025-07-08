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Уимблдон-2025, онлайн-трансляция: Павлюченкова, Хачанов, Алькарас, Фриц, Соболенко, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Хачанов рвётся в 1/2 финала Уимблдона! Ещё играют Павлюченкова и Соболенко. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон 2025, онлайн-трансляция
Комментарии
В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и двое россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании начнутся четвертьфиналы: будет проведено четыре матча в одиночном разряде – по два у мужчин в нижней половине сетки и у женщин – в верхней. На кортах появятся и двое россиян – Карен Хачанов (17-й номер посева) и Анастасия Павлюченкова. Причём Хачанов сразится с американцем Тейлором Фрицем (5), который нынешним летом на траве выиграл уже 12 матчей из 13. Анастасия же померяется силами с русской американкой Амандой Анисимовой. Также на корты выйдут Арина Соболенко (1) и Карлос Алькарас (2).

Уимблдон-2025. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:05 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Кэмерон Норри
61
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 17:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Опрос: кто чемпионка? Опрос: кто чемпион? Расписание вторника
Live Даниил Сальников

Опрос: кто чемпионка?

Самое время пройти опрос, кто станет чемпионкой Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде.

14:41 Даниил Сальников

Совсем скоро на корт Уимблдона выйдет Карен Хачанов, который сразится с американцем Тейлором Фрицем за путёвку в 1/2 финала.

14:40 Даниил Сальников

В 4-м круге Уимблдона-2025 проиграли только два россиянина — Андрей Рублёв и Екатерина Александрова. Зато в восьмёрку лучших пробились Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева и Людмила Самсонова.

Последний раз столь внушительное представительство от России в 1/4 финала Уимблдона было аж в 2005 году.

С кем же встретятся наши ребята в 1/4 финала?

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14:39 Даниил Сальников

Григор Димитров чуть было не выбил Янника Синнера с Уимблдона, но проблемы со здоровьём всё сорвали. Димитров начал держаться за мышцу сразу после выигранного гейма на своей подаче. Врачи оказывали ему помощь за пределами корта, но болгарин не смог продолжить игру.

Когда Григор снимался, он сказал Синнеру: «Моей грудной мышце конец».

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14:38 Даниил Сальников

13 чемпионов турниров «Большого шлема» не дошли до 1/4 финала Уимблдона.

14:38 Даниил Сальников

4 теннисиста, игравших в финалах травяной серии-2025, добрались до 1/4 финала Уимблдона.

14:37 Даниил Сальников

В восьмёрку сильнейших Уимблдона вышло 4 российских теннисиста — Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева и Людмила Самсонова. Это рекорд по представительству на данной стадии турнира среди всех стран-участниц.

14:37 Даниил Сальников

В 1/4 финала Уимблдона-2025 сыграет четверо россиян: Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.

Последний раз 4 представителя России в 1/4 финала Уимблдона пробивались в далёком 2005 году — ровно 20 лет назад.

14:33 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

Самое время пройти опрос, кто станет чемпионом Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде.

14:22 Даниил Сальников

18-летняя Мирра Андреева побила свой рекорд на Уимблдоне и впервые вышла в 1/4 финала. В двух сетах она справилась с американкой Эммой Наварро6:2, 6:3. Подробности читайте в нашем обзоре.

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14:06 Даниил Сальников

В понедельник, 7 июля, Людмила Самсонова отлично сыграла с испанкой Джессикой Бузас Манейро и впервые в карьере пробилась в 1/4 финала ТБШ. А вот Екатерина Александрова сошла с дистанции, уступив швейцарке Белинде Бенчич. Читайте подробности в нашем обзоре.

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О том, как развивались события понедельника на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.

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13:35 Даниил Сальников

Расписание вторника

На Уимблдоне начинаются матчи 1/4 финала. Среди прочих выступят и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

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