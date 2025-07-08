Теннисная мама против подростка. На пути Мирры в полуфинал Уимблдона — чемпионка Олимпиады

В среду, 9 июля, первая ракетка России Мирра Андреева проведёт четвертьфинальный матч на Уимблдоне. Соперницей нашей теннисистки станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич. 18-летняя россиянка и 28-летняя швейцарка проведут первую очную встречу в туре.

Перед началом третьего в сезоне турнира «Большого шлема» относительно выступления Мирры в английской столице складывались двойственные ощущения. С одной стороны, проводящая всего третий сезон в профессиональной карьере Андреева успела приучить нас к тому, что именно она является главной надеждой России на успешное выступление на мэйджоре.

В прошлом сезоне Мирра впервые в карьере пробилась в полуфинал ТБШ, совершив настоящий прорыв на кортах «Ролан Гаррос». В 2025 году россиянка продолжила стабильно выступать на «Шлемах», добравшись до второй недели соревнований на двух мэйджорах подряд. В Мельбурне Мирра остановилась в четвёртом круге, а в Париже вылетела на стадии четвертьфинала.

С другой стороны, было не до конца ясно, подходит ли травяное покрытие игре россиянки. В 2023 году Андреева успешно выступила на Уимблдоне, сумев добраться до четвёртого круга, где уступила лишь Мэдисон Киз. Но в прошлом сезоне выступление Мирры в Англии ограничилось лишь одним кругом. Кстати, поражение Андреевой в первом круге прошлого Уимблдона по-прежнему остаётся её личным антирекордом на ТБШ.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

Ход травяной подготовки Мирры к нынешнему Уимблдону также не вселял большого позитива. В Берлине россиянка проиграла в первом круге, получив «баранку» в решающем сете от Магдалены Френх. В Бад-Хомбурге сначала одолела датчанку Клару Таусон, после чего без вариантов уступила чешке Линде Носковой. Получалось, что за два последних сезона Мирра победила в одном матче из пяти на травяном покрытии.

Однако её текущая форма в английской столице вызывает исключительно восхищение. Россиянка добралась до четвертьфинала «Шлема», не потеряв ни одного сета. Более того, лишь раз Мирра столкнулась с проблемами в ходе партии. В поединке второго круга с итальянкой Лючией Бронцетти Мирра «горела» 2:5 во втором сете, но выиграла пять из следующих шести геймов, совершив яркий камбэк – 6:1, 7:6.

В остальном же россиянка прошлась катком по своим соперницам, не оставив никаких шансов Маяр Шериф (6:3, 6:3), Хейли Баптист (6:1, 6:3) и Эмме Наварро (6:2, 6:3). Особенно крутой получилась победа Мирры в четвёртом круге над 10-й ракеткой мира. За всю встречу Наварро ни разу в ходе сетов не вырывалась вперёд хотя бы на один гейм. В третьем круге Эмма оставила Уимблдон без действующей чемпионки турнира Барборы Крейчиковой, однако в поединке с Андреевой американка нарвалась на форменный разгром.

18-летняя россиянка третий раз в карьере пробилась в четвертьфинал «Большого шлема». Ранее она доходила до этой стадии на «Ролан Гаррос» в 2024-м и 2025-м. Перед началом турнира россиянке исполнилось 18 лет 62 дня. Благодаря победе над Наварро она стала самой молодой четвертьфиналисткой Уимблдона с 2005-го, когда в четвертьфинал в том же возрасте вышла Мария Шарапова.

За выход в дебютный полуфинал Уимблдона Мирра сразится с 28-летней Бенчич. Интересно, что Белинда одержала свою главную победу в карьере за год до дебюта Андреевой в профессиональном туре. В 2021-м Белинда стала олимпийской чемпионкой в Токио, а нынешний сезон является 11-м, в котором швейцарка выступает на ТБШ.

При этом её выступления на мэйджорах никогда не были особо успешными. Лишь на харде Нью-Йорка Белинда однажды играла в полуфинале и ещё дважды – в четвертьфиналах. На трёх остальных мэйджорах швейцарка никогда не пробивалась дальше четвёртого круга. И вот на этом Уимблдоне она смогла преодолеть этот барьер, одолев россиянку Екатерину Александрову.

Белинда Бенчич Фото: Hannah Peters/Getty Images

Стоит заметить, что Бенчич полностью пропустила минувший теннисный сезон, сосредоточившись на другом (кроме карьеры) важнейшем занятии для любой женщины. 23 апреля 2024 года бывшая четвёртая ракетка мира сообщила, что впервые стала мамой. Её избранником является бывший словацкий футболист Мартин Хромкович, с которым Белинда начала встречаться в 2018 году.

«Всё время спотыкалась в четвёртом круге (смеётся). Сегодня выйти в четвертьфинал для меня было крайне важно. Это невероятно, сбылась мечта. Просто не верится. Я так рада. Это было потрясающе… Я справляюсь, как и любая мама. Респект всем мамам!» – сказала Бенчич в интервью на корте после победы над Александровой.

Таким образом, завтра 18-летняя Мирра и 28-летняя Белинда впервые в их карьерах выйдут на четвертьфинал Уимблдона. Посеянная под седьмым номером Андреева точно не выглядит андердогом в этом поединке. Накопленный уровень мастерства и её текущая форма позволяют россиянке всерьёз надеяться на проход в полуфинал. Об этом говорит и Елена Веснина.

«Бенчич — очень опытный боец, который здорово играет на траве. Она только вернулась после рождения ребёнка, очень сильно мотивирована и находится в потрясающей форме. Мирре будет очень важно держать свои подачи и брейковать Бенчич. Потому что подачи Бенчич — не её конёк. У неё подача не такая точная, она может сыпать двойными. Поэтому Андреевой важно сыграть уверенно на приёме и оказать давление на соперницу», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Но на первый план в поединке выйдут не столько непосредственно теннисные качества, сколько психологическая устойчивость Мирры. Неудачный опыт четвертьфинала «Ролан Гаррос» продемонстрировал, что Мирре ещё есть куда расти с точки зрения ментальных качеств. В поединке с Лоис Буассон россиянка была очевидным фаворитом, однако в Париже Мирра не смогла справиться с тем давлением, которое на неё оказали французские трибуны.

Завтра такая ситуация точно не повторится, потому что Бенчич не является хозяйкой британских кортов. Но в любом случае Мирре нужно будет справиться с тем давлением, которое на неё окажет сам высочайший статус завтрашнего поединка. Ведь выходы в четвертьфинал ТБШ только начинают становиться привычным делом для всё ещё юной россиянки, которая лишь несколько месяцев назад отметила своё совершеннолетие.