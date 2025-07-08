Хачанов проиграл битву за полуфинал Уимблдона. В мужской сетке больше не осталось россиян

Во вторник, 8 июля, на Уимблдоне начались четвертьфинальные матчи в обеих одиночных сетках. 17-й сеяный Карен Хачанов, единственный россиянин, вышедший в восьмёрку сильнейших в мужском турнире, сражался с американцем Тейлором Фрицем (5).

Оба теннисиста затратили не так много сил в четвёртом круге. Хачанов довольно быстро справился с Камилем Майхшаком — 6:4, 6:2, 6:3. Фрицу же и вовсе не пришлось играть обязательный минимум из трёх партий. Джордан Томпсон снялся по ходу второго сета, и американец прошёл дальше — 6:1, 3:0 (отказ). С другой стороны, оба участника четвертьфинала в первых трёх кругах провели по два пятисетовика. Поэтому Карен и Тейлор, по идее, должны были подходить к очной встрече в более-менее одинаковых кондициях.

Хачанов во второй раз в карьере играл в четвертьфинале Уимблдона, а Фриц — в третий. Никому из них ранее не удавалось выйти в 1/2 финала травяного турнира «Большого шлема». Но вообще на ТБШ это для них не предел: россиянин дважды добирался до полуфинальной стадии (на US Open — 2022 и Australian Open — 2023), а американец однажды и в финале играл (на прошлогоднем US Open). В личных встречах перевес был на стороне Карена — 2-0. Однако в данном случае это мало о чём говорит, так как те матчи состоялись давно, ещё до пандемии.

Тейлор Фриц в матче с Кареном Хачановым в 2020 году Фото: Paul Kane/Getty Images

Фриц перед четвертьфиналом отметил, что они с Хачановым играют в схожей манере. «У нас с ним довольно похожие стили игры. Всё будет зависеть от того, кто лучше проявит себя в важные моменты встречи. Я уверен, что играю хорошо, и просто должен сосредоточиться на своих задачах на корте», — сказал он на корте после победы в четвёртом круге.

Карен говорил, что его соперник является одним из фаворитов турнира. «Хороший игрок, разве нет? С Тейлором мы в прошлом году играли в паре, было весело. Мы каждый день тренировались, его тренер Майкл любил повторять «давайте сыграем пару геймов». И сейчас, когда вижу его, всегда шучу: «О, сыграем пару геймов?» И вот мы играем четвертьфинал.

Он топ-игрок. С тех пор как он вернулся в топ-10, дошёл до своего первого финала «Шлема», это добавило ему уверенности, он смог показывать стабильно хорошие результаты. Он один из фаворитов на траве, перед Уимблдоном выиграл два турнира. Будет непростой матч, а что ещё ожидать в четвертьфинале? Стараешься встречаться с лучшими игроками», — сказал россиянин в интервью Tennis Channel.

Карен Хачанов Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Фриц с первого гейма обозначил намерения играть в атакующий теннис, в то время как Хачанову не хватало точности на задней линии. Американец свою подачу удержал, а россиянин во втором гейме не смог ответить тем же и подарил сопернику ранний брейк. На своей подаче Тейлор почти ничего не позволял Карену. Как следствие, у того не было весомых шансов на приёме, и сет оказался упущен — 6:3 за 33 минуты.

Фриц выдал отличный процент попадания первой подачи (79%), а на первом мяче выиграл 17 очков из 19, то есть 89%, и четыре раза подал навылет. На его счету оказалось 13 активно выигранных очков при всего четырёх невынужденных ошибках (у Хачанова — девять и 11 соответственно).

Карен Хачанов Фото: Ezra Shaw/Getty Images

На старте второго сета Хачанов с огромным трудом удержал подачу, отыграв три брейк-пойнта. В дальнейшем события развивались так же, как и в первой партии, — за тем исключением, что перед Кареном не стояло необходимости отыгрывать брейк; ну и очерёдность подачи поменялась.

Фриц свои геймы брал с меньшими усилиями, чем его соперник — свои, хотя первая подача у американца ощутимо просела (до 52%). В седьмом гейме Хачанов отыграл ещё один брейк-пойнт, а вот в девятом допустил ещё один провал, не взяв ни очка на подаче. После этого Тейлор подал на сет — 6:4 за 43 минуты. Последние три гейма в этой партии он забрал под ноль.

Тейлор Фриц Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В начале третьего сета Хачанов наконец-то «ожил». Он взял первый гейм, а во втором впервые в этой встрече сделал брейк. В перестрелках средней продолжительности россиянин смотрелся лучше оппонента и со второго брейк-пойнта добился своего. С этого момента Карен заиграл увереннее, а Фриц, напротив, расклеился. У него и первая подача пропала, и невынужденные шли одна за другой (12 против четырёх виннеров). Хачанов же починил подачу (70% попадания первой против 49% в предыдущем сете), а в четвёртом гейме сделал второй брейк подряд.

Взяв ещё один гейм, Хачанов повёл 5:0. По ощущениям, Карен нацелился на «баранку», чтобы нанести психологический удар сопернику, потому как и в шестом гейме цеплялся на приёме. Россиянин был в двух очках от 6:0, однако Фриц всё же удержал гейм. Следом Хачанов вновь успешно отподавал и перевёл матч в четвёртый сет — 6:1 всего за 28 минут. «Баранки» не получилось, но вместо неё Карен выписал «багет», что тоже очень хорошо.

Карен Хачанов Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В паузе между партиями к Фрицу вышел физиотерапевт — из-за мозолей на правой ноге американцу понадобился медицинский перерыв.

Медицинский перерыв Тейлора Фрица Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Игра возобновилась, и Хачанов сразу забрал подачу соперника. Брейк-пойнт россиянин заработал, как водится, в долгом обмене на задней линии, а на следующем мяче Фриц рисковал, но попал только в коридор. Подтвердил брейк Карен геймом под ноль — именно то, что и нужно было. Вскоре, правда, американец восстановил равновесие. В четвёртом гейме у Хачанова впервые на этом отрезке возникли проблемы на подаче, и Фриц этим воспользовался, реализовав второй брейк-пойнт, — 2:2.

Дальше соперники спокойно забирали свои геймы — до тех пор, пока в 10-м гейме не возникла очень скользкая ситуация. Хачанов начал с 0:30 на подаче, и Фриц оказался в двух очках от выхода в полуфинал. Однако Карен, оказавшись в сложном положении, действовал безошибочно и сравнял счёт — 5:5.

В 12-м гейме Фриц тоже подобрался на расстояние двух очков от победы, заполучив 30:30 на приёме. Но Хачанов и тут не сплоховал и добился тай-брейка. Там Тейлор включил машину эйсов (три из трёх на старте 13-го гейма!), которые с учётом раннего мини-брейка обеспечили ему преимущество — 4:1. Однако россиянин собрался и догнал американца, отыграв мини-брейк, — 4:4. Увы, это были последние очки, которые забрал Карен. Фриц взял очко на своём мяче, а Хачанов потом дважды отдавал розыгрыши на подаче — 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) за 2 часа 35 минут.

Вот так Фриц впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. Он стал 15-м игроком среди действующих теннисистов, кому удалось добраться до этой стадии на мэйджоре в Лондоне. Тейлор оказался третьим американцем среди действующих игроков, кому удалось не менее двух раз выйти в полуфинал на турнирах «Большого шлема», — после Фрэнсиса Тиафо и Бена Шелтона. В лайв-рейтинге Фриц с пятого места поднялся на четвёртое, на котором уже бывал ранее. Позади остался уже покинувший Уимблдон Джек Дрейпер. Но Тейлора ещё может обойти Новак Джокович. Хачанов же потерпел 11 поражение подряд в матчах с игроками из топ-20. Кроме того, теперь у него 11 поражений в 11 встречах с теннисистами из топ-5 на ТБШ. Россиянин проводил этот Уимблдон в ранге 20-й ракетки мира. Несмотря на сегодняшнее поражение, Карен по итогам турнира поднимется как минимум на одну строчку.

В полуфинале Фрица ожидает встреча с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

В женском турнире первая ракетка мира Арина Соболенко играла со 104-м номером рейтинга WTA Лаурой Зигемунд. В первом сете обе спортсменки столкнулись с трудностями на подаче. Особенно это касается Соболенко, которая подавала с 63-процентным попаданием первой подачи, а на второй подаче взяла всего четыре очка из 16, то есть 25%. Белоруска трижды проигрывала свои геймы, а сама нашла силы только на два брейка. Зигемунд, начиная с первого гейма, всё время вела в счёте, и в 10-м гейме ей ничто не помешало подать на партию — 6:4 за 59 минут. Что касается Арины, то это был первый сет, проигранный ею на нынешнем Уимблдоне.

Во второй партии Соболенко взяла реванш — вроде бы уверенно по счёту, но не по игре. Белоруска повела 2:0, однако Зигемунд провела обратный брейк и отыгралась — 2:2. Следующие четыре гейма взяла Арина, но всякий раз ей приходилось изрядно посражаться. Когда Соболенко вела 3:2 (без брейка), у немки был брейк-пойнт, однако она его упустила. А в восьмом гейме Арина использовала второй сетбол на приёме — 6:2 за 54 минуты.

На момент публикации материала в этом матче идёт решающий сет.

Кроме того, сегодня в женском четвертьфинале Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Уимблдон завершится 13 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».