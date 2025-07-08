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Уимблдон-2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Арина Соболенко победила Лауру Зигемунд

Какой камбэк! Соболенко могла остаться без полуфинала Уимблдона, но дожала 37-летнюю немку
Александр Насонов
Арина Соболенко победила Лауру Зигемунд
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Арина три часа мучилась со 104-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд, которая была близка к суперсенсации.

Во вторник, 8 июля, на Уимблдоне начались четвертьфинальные матчи в обеих одиночных сетках. Этот турнир подарил массу сенсаций, и сегодня могла состояться самая громкая из них. В женском турнире первая ракетка мира Арина Соболенко играла со 104-м номером рейтинга WTA Лаурой Зигемунд.

Зигемунд перед встречей заявляла, что ей нечего терять. «Очевидно, что она одна из величайших теннисисток, которые у нас есть, и одна из самых агрессивных. Единственное хорошее в этом матче — то, что мне абсолютно нечего терять», — приводит её слова пресс-служба WTA.

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Соболенко же, невзирая на низкий рейтинг соперницы, со всей серьёзностью отнеслась к игре. «Это сложно. Особенно на траве, когда все эти удары замедляются и тебе приходится очень низко приседать и много работать ногами. Особенно на траве её стиль игры может быть очень сложным.

Да, это раздражает. Но я сталкивалась со многими сложными игроками. Думаю, для меня лично главное не торопиться и не расстраиваться из-за её игры, а сосредоточиться на себе. Знаю, что, если я сосредоточусь на себе и буду бороться за каждое очко, у меня достаточно разнообразия, чтобы справляться с этими сложными ударами», — говорила она на пресс-конференции.

Лаура Зигемунд

Лаура Зигемунд

Фото: Hannah Peters/Getty Images

В первом сете обе спортсменки столкнулись с трудностями на подаче. Особенно это касается Соболенко, которая подавала с 63-процентным попаданием первой подачи, а на второй подаче взяла всего четыре очка из 16, то есть 25%. Белоруска трижды проигрывала свои геймы, а сама нашла силы только на два брейка. Зигемунд, начиная с первого гейма, всё время вела в счёте, и в 10-м гейме ей ничто не помешало подать на партию — 6:4 за 59 минут. Что касается Арины, то это был первый сет, отданный ею на нынешнем Уимблдоне.

Во второй партии Соболенко взяла реванш — вроде бы уверенно по счёту, но не по игре. Белоруска повела 2:0, однако Зигемунд провела обратный брейк и отыгралась — 2:2. Следующие четыре гейма взяла Арина, но всякий раз ей приходилось изрядно посражаться. Когда Соболенко вела 3:2 (без брейка), у немки был брейк-пойнт, однако она его упустила. А в восьмом гейме Арина использовала второй сетбол на приёме — 6:2 за 54 минуты.

В решающем сете у Соболенко в третьем гейме случился провал на подаче. Арина своими неточностями подарила сопернице гейм под ноль. В шестом гейме белорусская теннисистка в атакующем режиме отыграла брейк и восстановила равенство — 3:3.

В этой партии Соболенко ошибалась больше, чем в предыдущих двух сетах, и Зигемунд незамедлительно сделала ещё один брейк. Однако и тут белоруска отыгралась, причём сразу, и счёт стал 4:4. В концовке нервы крепче оказались у Арины. Она взяла гейм на подаче, а в 10-м гейме приняла на матч, использовав второй матчбол, — 4:6, 6:2, 6:4 за 2 часа 56 минут. Для Соболенко это будет третий полуфинал на Уимблдоне.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Ранее в этот день Карен Хачанов дал бой Тейлору Фрицу, но проиграл. Об этом матче читайте в отдельном материале.

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Кроме того, сегодня в женском четвертьфинале Анастасия Павлюченкова сразится с американкой Амандой Анисимовой. В этой встрече определится следующая соперница Соболенко.

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