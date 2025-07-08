Зато в рейтинге WTA Анастасия взлетит на 20 позиций и вернётся в топ-30.

Как же обидно! Павлюченкова упустила 5 сетболов в четвертьфинале Уимблдона и ушла в слезах

Крайне волнительный игровой день состоялся на Уимблдоне во вторник, 8 июля. Вторым запуском на корте №1 свой четвертьфинальный поединок провели Анастасия Павлюченкова (50) и Аманда Анисимова (12).

Для девушек эта встреча оказалась четвёртой – до этого все три матча в свою пользу завершила Анисимова. Первый из них – в Индиан-Уэллсе в 2018 году (6:4, 6:1). Следующие два – в прошлом сезоне в Окленде (7:5, 6:4) и Вашингтоне (6:1, 6:7 (4:7), 6:4). И каждый поединок прошёл на харде.

Девять лет назад Павлюченкова уже играла в четвертьфинале Уимблдона. Тогда она уступила будущей чемпионке Серене Уильямс – 4:6, 4:6. Вновь за путёвку в полуфинал травяного мэйджора Анастасия сразилась с американской теннисисткой. Аманда, в свою очередь, тоже дальше 1/4 финала на этом турнире «Большого шлема» никогда не добиралась.

Анастасия Павлюченкова перед четвертьфиналом на Уимблдоне Фото: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Четвертьфинальный поединок Павлюченкова начала очень тяжело: с несмелой игры на задней линии, пары двойных и двух упущенных геймов на своей подаче. Всего за 10 минут Анисимова смогла при помощи соперницы повести со счётом 3:0 по геймам.

Впрочем, мало что удалось в стартовой партии Павлюченковой. Анисимова была в разы мощнее, стабильнее, вариативнее. Почти 100% розыгрышей прошли на задней линии, где Аманда привычно чувствует себя очень уверенно. В хорошем состоянии американка подошла и к встрече с россиянкой, поэтому смогла меньше чем за полчаса и со счётом 6:1 забрать первый сет.

Много проблем Павлюченкова доставила Анисимовой на старте второй партии: каждый гейм складывался минимум до счёта 40:30, и теннисисткам на своей подаче удавалось не подпускать друг друга к брейк-пойнтам.

Переломным стал гейм на 2:2, который Аманда взяла под ноль, набралась сил и следом сразу же сделала брейк. Всё было неплохо у Анастасии в начале второго сета, но к середине силы будто вновь покинули россиянку. Американка же на протяжении почти всего матча была активна, регулярно шла вперёд и завершала розыгрыш виннером в районе хавкорта.

По неудивительному для теннисного болельщика сюжету Павлюченкова не дала Анисимовой подать на победу при счёте 5:3, сделала брейк, следом на своей подаче даже спасла два матчбола американки, а затем и вовсе перевела игру в тай-брейк. На нём Анастасия чувствовала себя не так нервно, как оппонентка, и повела 6:3, а в общей сложности за весь тай заработала пять сетболов. Жаль только, что ни один из них не реализовала.

Неизвестно как, однако Аманда вытащила из себя всю отвагу, что копилась на протяжении этой партии. С четвёртой попытки Анисимова завершила этот матч с итоговым счётом 6:1, 7:6 (11:9). А Павлюченкова покинула корт в слезах.

Несмотря на поражение, Павлюченковой удалось сыграть во втором четвертьфинале «Шлема» в этом году: на Australian Open Анастасия в борьбе за выход в 1/2 финала уступила Арине Соболенко.

Прорыв россиянки на Уимблдоне помог ей взлететь в рейтинге на 20 позиций и подняться с 50-й строчки на 30-ю. Анисимова же гарантировала себе дебют в десятке лучших и возможность сразиться в полуфинале с Соболенко.

За развязкой Уимблдона следите на «Чемпионате».