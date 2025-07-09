На пути Самсоновой к рекорду — экс 1-я ракетка. Кто впервые выйдет в полуфинал Уимблдона?

В среду, 9 июля, россиянка Людмила Самсонова впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Уимблдона. Её соперницей станет бывшая первая ракетка мира, пятикратная чемпионка «Шлемов» Ига Швёнтек.

Людмила Самсонова уже показала свой лучший результат на «Шлемах», пробившись в восьмёрку сильнейших. Перед этим она четырежды проигрывала в 1/8 финала, причём два таких результата пришлись на последние 52 недели – US Open – 2024 и «Ролан Гаррос» – 2025. Ига Швёнтек же повторила лучший результат конкретно на Уимблдоне, где ранее была четвертьфиналисткой в 2023 году, в борьбе уступив Элине Свитолиной. Два из четырёх других мэйджоров («Ролан Гаррос» и US Open) полька выигрывала, а на Australian Open дважды доходила до полуфинальной стадии.

Хотя Людмила на 2,5 года старше Иги, раскрылась она позже. Польская теннисистка выстрелила осенью 2020-го, неожиданно взяв «Ролан Гаррос», который из-за пандемии COVID-19 тогда был перенесён на этот непривычный отрезок сезона. Про Самсонову болельщики в массе своей узнали годом позже, когда она прекрасно провела травяной турнир WTA-500 в Берлине, одолев там Веронику Кудерметову, Мэдисон Киз, Викторию Азаренко и Белинду Бенчич и завоевав свой первый титул на таком уровне.

Вряд ли нужно дополнительно уточнять, что после этого карьеры теннисисток тоже шли разными путями. Для Самсоновой трофей в Берлине так и остаётся одним из главных в карьере (она взяла ещё один «пятисотник» и три турнира WTA-250), а Швёнтек завоевала уже 22 титула, включая четыре победы на «Ролан Гаррос» и одну на — US Open. В рейтинге полька долго была первой, закончив на этой позиции сезоны-2022 и 2023, однако в последние месяцы выступала очень неудачно и откатилась практически в самый конец первой десятки. На «Ролан Гаррос», правда, Ига играла уже не так плохо, однако поражение от Арины Соболенко в полуфинале выбило её из топ-5, поскольку полька защищала титул. В результате на Уимблдоне Швёнтек получила восьмой номер посева, хотя прямо перед ним дошла до финала Бад-Хомбурга и поднялась на пятую строчку.

Безусловно, травяное покрытие — худшее для Иги. У неё несколько лет были идеальные результаты на грунте, очень хорошие на харде и посредственные — на траве. 1,5 недели назад в Бад-Хомбурге Швёнтек впервые сыграла в финале травяного турнира, а теперь уверенно дошла уже до четвертьфинальной стадии Уимблдона. Вот так после провальной первой половины сезона (Ига впервые после 2020 года не взяла ни одного турнира до лета) полька неожиданно показывает свои лучшие результаты на траве. Впрочем, на нынешнем Уимблдоне уже произошло так много неожиданного, что удивляться чему-либо особенно не приходится.

«Я знаю, что она может играть очень хорошо. У нас были упорные встречи в прошлом, особенно помню матч в Штутгарте, он получился невероятно напряжённым. Это теннисистка, которая любит быстрые покрытия, поэтому для меня не стало сюрпризом, что она так хорошо выступает здесь. У неё большой опыт, она побеждала сильных соперниц, это точно будет серьёзное испытание. Мы в четвертьфинале, а это значит, что она проводит отличный турнир и знает, как играть на этом покрытии. Я буду готовиться так же, как и к любому другому поединку, надеюсь быть готовой», — сказала Швёнтек после победы над Кларой Таусон (6:4, 6:1), выведшей её на Самсонову.

Людмила Самсонова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А вот что сказала в преддверии встречи сама Людмила: «Это мой первый четвертьфинал на ТБШ, так что для меня это очень эмоционально. Матч был очень тяжёлым, соперница показывала потрясающий теннис на траве всю эту неделю. Честно говоря, не знаю, как мне удалось выжить. Мой тренер всегда говорил, что я могу хорошо играть на этом покрытии, и это придавало мне уверенности с самого начала. Постепенно я начинаю понимать, кто я, какой я игрок, складываю все части мозаики воедино. Этот результат — плод многих лет работы», — приводит слова Самсоновой Punto de Break.

И если у Самсоновой где-то есть хотя бы небольшой перевес над Швёнтек, то, безусловно, на траве. Людмила комфортнее всего чувствует себя на этих кортах, и, когда мяч у неё летит, никому не может быть легко противостоять ей. Мощные подачи, отличные атакующие удары с низким вращением – всё это отлично работает на травяных кортах. К слову, на этом турнире Самсонова выполнила одну из подач со скоростью 206 км/ч – это второй результат в истории женского Уимблдона после Винус Уильямс (207,6 км/ч). Если бы россиянка ещё ошибалась меньше, то в какие-то моменты и вовсе была бы неудержима – однако Людмила и невынужденные ошибки практически неотделимы друг от друга. Кстати, примерно то же относится к другой яркой, но нестабильной российской теннисистке, Екатерине Александровой.

Собственно, именно эта нестабильность помешала Самсоновой пробиться в топ-10, а также до нынешнего момента не давала выйти в четвертьфинал «Шлема». По своему таланту и мастерству Людмила, безусловно, принадлежит к уровню, позволяющему играть на таких стадиях и быть в десятке лучших. Будем надеяться, что четвертьфиналы (или лучше) на мэйджорах у Самсоновой ещё будут не раз, да и дебют в топ-10, конечно, хотелось бы увидеть. Кстати, если ей удастся победить Швёнтек и выйти в полуфинал, она станет второй ракеткой России, опередив Диану Шнайдер и Екатерину Александрову. Однако совершенно точно это будет очень тяжёлый матч для Людмилы, которая пока что не отдала на нынешнем Уимблдоне ни сета. По личным встречам Ига ведёт 4-0, причём в трёх последних поединках, состоявшихся на харде, россиянка не брала больше четырёх геймов за матч.

История личных встреч. Швёнтек — Самсонова — 4-0

Турнир Стадия Результат US Open – 2024 Четвёртый круг Швёнтек 6:4, 6:1 Пекин-2023 Финал Швёнтек 6:2, 6:2 Дубай-2023 Третий круг Швёнтек 6:1, 6:0 Штутгарт-2022 Полуфинал Швёнтек 6:7 (4:7), 6:4, 7:5

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