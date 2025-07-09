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Уимблдон-2025, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Самсонова, Джокович, Синнер, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Самсонова и Мирра Андреева рвутся в 1/2 финала Уимблдона! Ещё сыграет Джокович. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон-2025. LIVE!
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В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся и две россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании должны завершиться четвертьфиналы и будут проведены четыре матча: по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и две россиянки. Мирра Андреева (седьмой номер посева) сразится с Белиндой Бенчич, которая выбила из сетки Екатерину Александрову (18). А Людмила Самсонова (19) померяется силами с Игой Швёнтек (8). Также нас ждут пары Янник Синнер (1) – Бен Шелтон (10) и Новак Джокович (6) – Флавио Коболли (22).

Уимблдон-2025. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:00 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 17:00 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Расписание среды
Live Даниил Сальников

О том, как развивались события вторника на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.

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Расписание среды

На Уимблдоне продолжаются матчи 1/4 финала. Среди прочих выступят и россиянки. Вот как выглядит расписание дня.

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