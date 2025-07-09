Самсонова и Мирра Андреева рвутся в 1/2 финала Уимблдона! Ещё сыграет Джокович. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании должны завершиться четвертьфиналы и будут проведены четыре матча: по два у мужчин в верхней половине сетки и у женщин – в нижней. На кортах появятся и две россиянки. Мирра Андреева (седьмой номер посева) сразится с Белиндой Бенчич, которая выбила из сетки Екатерину Александрову (18). А Людмила Самсонова (19) померяется силами с Игой Швёнтек (8). Также нас ждут пары Янник Синнер (1) – Бен Шелтон (10) и Новак Джокович (6) – Флавио Коболли (22).
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О том, как развивались события вторника на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Расписание среды
На Уимблдоне продолжаются матчи 1/4 финала. Среди прочих выступят и россиянки. Вот как выглядит расписание дня.
- 9 июля 2025
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- 8 июля 2025
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