Самсонова покидает Уимблдон-2025. Людмила в пятый раз в карьере уступила Швёнтек

Женские четвертьфиналы Уимблдона продолжают радовать нас интригой и любопытной игрой. В среду, 9 июля, одну из путёвок в 1/2 финала травяного «Шлема» разыграли Ига Швёнтек (№4) и Людмила Самсонова (№19).

Девушки встретились в пятый раз в карьере – до этого все четыре поединка забрала Швёнтек. Ни разу теннисистки не пересекались на траве, а последний их матч состоялся в четвёртом круге US Open в прошлом году (6:4, 6:1). Единственная встреча, в которой Самсоновой удалось зацепиться за сет, прошла на грунте в Штутгарте в сезоне-2021 (6:7, 6:4, 7:5).

Четвертьфинал на этом Уимблдоне – лучший результат россиянки среди всех турниров «Большого шлема». Польская теннисистка же пять раз побеждала на мэйджорах, но на травяном ТБШ дальше 1/4 финала не проходила.

В общем, обе спортсменки в новой встрече боролись за первую в карьере путёвку в полуфинал Уимблдона.

Самсонова начала матч на приёме и сделала это очень бодро: сразу заработала брейк-пойнт, проведя пару классных обменов на задней линии. Только вот Швёнтек тоже быстро раскачалась, отыграла опасное очко подачей навылет и сохранила гейм за собой. Ига, впрочем, с каждым розыгрышем только прибавляла – и уже при счёте 3:2 сделала брейк.

Всё дело было в двух вещах: у россиянки стала проседать первая подача, а полька на приёме второй была великолепна. Эта пара проблем выбила Людмилу из колеи, в результате чего при 2:5 она позволила Иге сделать ещё один, самый важный брейк. Первый сет завершился за 39 минут в пользу четвёртой ракетки мира (6:2).

Людмила Самсонова Фото: Dan Istitene/Getty Images

Невероятно напряжённым выдалось начало второй партии для обеих теннисисток. Швёнтек боролась с невынужденными ошибками, а Самсонова сражалась с самой собой и цеплялась за брейк – тем более что Ига уже имела преимущество по счёту.

Шесть брейк-пойнтов Людмила упустила до того момента, пока не реализовала седьмой, такой долгожданный. Но как обидно россиянку подводила подача! Следующий же гейм она завершила двойной ошибкой, вновь позволив Иге повести – 4:2.

После этого ещё раз теннисистки обменялись брейками и сравнялись по счёту. Самсонова вышла подавать при 5:6, но её вновь настигли те трудности, которые преследовали на протяжении почти всего поединка: невынужденные ошибки по длине и неуверенная первая подача. В итоге Швёнтек сделала ключевой брейк в этом матче и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона (6:2, 7:5).

Ига стала четвёртой действующей теннисисткой, которой удалось добраться до этой стадии на всех турнирах «Большого шлема» (Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Каролина Плишкова).

Дальше Швёнтек сразится с победительницей матча Мирра Андреева – Белинда Бенчич. А Самсонова поднимется на две строчки и закрепится в рейтинге на 17-м месте.