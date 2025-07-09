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Уимблдон-2025: Людмила Самсонова проиграла Иге Швёнтек, результат, счёт, статистика, турнирная сетка

Самсонова покидает Уимблдон-2025. Людмила в пятый раз в карьере уступила Швёнтек
Арина Полуянова
Самсонова покидает Уимблдон-2025
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А Ига впервые вышла в полуфинал травяного турнира «Большого шлема».

Женские четвертьфиналы Уимблдона продолжают радовать нас интригой и любопытной игрой. В среду, 9 июля, одну из путёвок в 1/2 финала травяного «Шлема» разыграли Ига Швёнтек (№4) и Людмила Самсонова (№19).

Уимблдон-2025. Женщины. Турнирная сетка

Девушки встретились в пятый раз в карьере – до этого все четыре поединка забрала Швёнтек. Ни разу теннисистки не пересекались на траве, а последний их матч состоялся в четвёртом круге US Open в прошлом году (6:4, 6:1). Единственная встреча, в которой Самсоновой удалось зацепиться за сет, прошла на грунте в Штутгарте в сезоне-2021 (6:7, 6:4, 7:5).

Четвертьфинал на этом Уимблдоне – лучший результат россиянки среди всех турниров «Большого шлема». Польская теннисистка же пять раз побеждала на мэйджорах, но на травяном ТБШ дальше 1/4 финала не проходила.

В общем, обе спортсменки в новой встрече боролись за первую в карьере путёвку в полуфинал Уимблдона.

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Самсонова начала матч на приёме и сделала это очень бодро: сразу заработала брейк-пойнт, проведя пару классных обменов на задней линии. Только вот Швёнтек тоже быстро раскачалась, отыграла опасное очко подачей навылет и сохранила гейм за собой. Ига, впрочем, с каждым розыгрышем только прибавляла – и уже при счёте 3:2 сделала брейк.

Всё дело было в двух вещах: у россиянки стала проседать первая подача, а полька на приёме второй была великолепна. Эта пара проблем выбила Людмилу из колеи, в результате чего при 2:5 она позволила Иге сделать ещё один, самый важный брейк. Первый сет завершился за 39 минут в пользу четвёртой ракетки мира (6:2).

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Невероятно напряжённым выдалось начало второй партии для обеих теннисисток. Швёнтек боролась с невынужденными ошибками, а Самсонова сражалась с самой собой и цеплялась за брейк – тем более что Ига уже имела преимущество по счёту.

Шесть брейк-пойнтов Людмила упустила до того момента, пока не реализовала седьмой, такой долгожданный. Но как обидно россиянку подводила подача! Следующий же гейм она завершила двойной ошибкой, вновь позволив Иге повести – 4:2.

После этого ещё раз теннисистки обменялись брейками и сравнялись по счёту. Самсонова вышла подавать при 5:6, но её вновь настигли те трудности, которые преследовали на протяжении почти всего поединка: невынужденные ошибки по длине и неуверенная первая подача. В итоге Швёнтек сделала ключевой брейк в этом матче и впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона (6:2, 7:5).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Людмила Самсонова
19
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Ига стала четвёртой действующей теннисисткой, которой удалось добраться до этой стадии на всех турнирах «Большого шлема» (Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Каролина Плишкова).

Дальше Швёнтек сразится с победительницей матча Мирра Андреева – Белинда Бенчич. А Самсонова поднимется на две строчки и закрепится в рейтинге на 17-м месте.

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