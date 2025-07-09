Мирра завершила Уимблдон, уступив чемпионке Олимпиады. Но может ворваться в топ-5 рейтинга

В среду, 9 июля, первая ракетка России Мирра Андреева провела четвертьфинальный матч на Уимблдоне. Соперницей нашей теннисистки стала представительница Швейцарии Белинда Бенчич, которая в четвёртом круге выбила из борьбы другую россиянку Екатерину Александрову – 7:6, 6:4.

Россиянка добралась до четвертьфинала английского «Шлема», не потеряв ни одного сета. Более того, лишь однажды в сыгранных встречах Мирра столкнулась с проблемами в ходе какой-либо партии. В матче второго круга с итальянкой Лючией Бронцетти Мирра «горела» 2:5 во втором сете, но взяла пять из следующих шести геймов, совершив яркий камбэк – 6:1, 7:6.

В остальном же россиянка прошлась катком по своим соперницам, не оставив никаких шансов Маяр Шериф (6:3, 6:3), Хейли Баптист (6:1, 6:3) и Эмме Наварро (6:2, 6:3). Особенно крутой получилась победа Мирры в четвёртом круге над 10-й ракеткой мира. За всю встречу Наварро ни разу в ходе сетов не вырывалась вперёд хотя бы на один гейм. В третьем круге Эмма оставила Уимблдон без действующей чемпионки турнира Барборы Крейчиковой, но в поединке с Андреевой американка нарвалась на форменный разгром.

Стартовый сет сегодняшнего поединка складывался совершенно по иному сценарию. Часто в женских матчах можно наблюдать картину, когда сделанный брейк не имеет никакого значения. Иногда девушки могут выдавать целые серии из потерянных подач, однако в первой партии поединка Мирры и Белинды зрители увидели словно классический мужской матч на травяном корте. На протяжении 10 геймов теннисистки настолько шикарно действовали на подаче, что дело никак не доходило даже до первого в матче брейк-пойнта.

В подобной манере соперницы отыграли 40 минут, добравшись до счёта 5:5. В 11-м гейме Мирра смогла впервые в матче заработать брейк-пойнт, но Белинда ликвидировала его, проявив завидное хладнокровие в розыгрыше. Борьба в гейме продолжилась, у россиянки даже был ещё один брейковый шанс, однако и его использовать не получилось. При счёте 5:6 Мирра находилась в двух розыгрышах от поражения в сете, однако на глазах королевы-консорт Великобритании сумела перевести партию на тай-брейк.

Исход первого сета решился в 13-м гейме, в котором Белинда первой сделала мини-брейк. Швейцарка моментально упустила это преимущество, дав двойную ошибку, однако следом грубейший срыв совершила и сама Мирра, промазав из выгоднейшего положения у сетки. К сожалению, эта оплошность российской теннисистки во многом предопределила исход всей партии – 6:7 (3:7).

В третьем гейме второго сета уже россиянке впервые в матче пришлось отыгрывать брейк-пойнты. У Бенчич было два шанса забрать подачу Андреевой, однако Мирра выстояла в одном из самых продолжительных геймов во встрече. 18-летняя россиянка подавала в течение восьми минут, эффектно выиграв решающий розыгрыш, выполнив эйс по центру – 2:1.

Примечательно, что геймы с брейк-пойнтами в этом матче по-прежнему можно было перечислить буквально по пальцам одной руки. Следующий редкий шанс на брейк выпал в восьмом гейме, когда подавала Бенчич. Впрочем, швейцарка очень легко отыграла его, выполнив роскошную подачу по центру и следом вторым ударом завершив розыгрыш у сетки – 4:4.

Белинда Бенчич Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Партия вошла в кульминационную стадию, где Мирра дрогнула. При счёте «ровно» россиянка не подстроилась под отскок на задней линии и пробила в сетку, а на брейк-пойнте Белинда остро сыграла на приёме второй подачи, вынудив Андрееву ошибиться по длине – 4:5. Впервые в матче проиграв свою подачу, россиянка оказалась в шаге от поражения. Для продолжения сражения Андреевой было необходимо сразу же делать обратный брейк. Такой шанс Мирра заработала, оставив за собой едва ли не самый продолжительный розыгрыш в матче. Забрав розыгрыш, который включил в себя 22 удара, россиянка заставила швейцарку занервничать. Бенчич даже заработала предупреждение за задержку времени игры, однако это ей не помогло. Будучи прижатой к стенке, Мирра сделала брейк на заказ, продолжив битву за выход в полуфинал – 5:5.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Второй раз в поединке девушки добрались до тай-брейка. Россиянка крайне неудачным образом начала решающий гейм, сразу же допустив большое отставание в счёте – 1:4. Один мини-брейк Мирра тут же отыграла, но следующие розыгрыши забрала Бенчич. Тай-брейки сегодня оказались явно не сильной стороной Андреевой – 6:7, 6:7.

Необходимо заметить, что 18-летняя россиянка провела сегодняшний четвертьфинал на максимально достойном уровне, сыграв в целом куда более качественный матч, чем с той же Лоис Буассон на последнем «Ролан Гаррос». Однако на втором подряд ТБШ Мирра завершила своё выступление в четвертьфинале.

Впрочем, в любом случае в этом году в Лондоне россиянка установила свой лучший результат на травяном «Шлеме». А ещё россиянка может ворваться в топ-5 рейтинга WTA. Сейчас в LIVE-рейтинге она уже идёт на рекордном пятом месте, но в теории сместить её может американка Аманда Анисимова, если выиграет в Лондоне титул.