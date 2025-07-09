Топ-события четверга: футбол, полуфиналы на Уимблдоне и «Тур де Франс»

За чем следить 10 июля: Месси и «Интер Майами» в погоне за лидерами в МЛС, Соболенко — Анисимова и встреча топовых сборных в Лиге наций!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: «Интер Майами» начнёт догонять соперников по таблице?

«Интер Майами» после возвращения с клубного чемпионата мира надеется взлететь по таблице МЛС. Сейчас команда Хавьера Маскерано занимает 10-е место, но по потерянным очкам идёт первой! Впереди — матч не с самым сильным «Нью-Инглэнд Революшн». В последних двух встречах «Интер Майами» громил соперника (4:1, 6:2). Как сложится сейчас?

🚴‍♀️ 🎦 13:35: «Тур де Франс», этап 6, Байё — Вир-Норманди, 201,5 км

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Интрига: сможет ли Погачар упрочить преимущество?

Один из самых протяжённых этапов «Тур де Франс» будет проходить через Нормандию. 201,5 км маршрута, больше 3500 метров набора высоты и холмистый маршрут рискуют стать испытанием для всех участников «Большой петли». В роли одного из претендентов на победу — Тадей Погачар. Словенец накануне оторвался от преследователей в генеральной классификации, а идущему на втором месте Ремко Эвенепулу и вовсе привёз 42 секунды! Маршрут шестого этапа позволяет думать, что Тадей будет атаковать в случае чего и способен удивить фанатов. Главное — оставить силы на заключительный подъём.

Ещё один инцидент на соревнованиях во Франции: Мужчина напал на зрителей с ножом на финише четвёртого этапа «Тур де Франс»

🎾 15:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Аманда Анисимова (США, 13), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Соболенко до шестого финала ТБШ?

Арина Соболенко — единственная из четырёх участниц женских полуфиналов Уимблдона-2025, которая до этого уже играла в данной стадии турнира. В активе белорусской теннисистки уже пять участий в решающем матче ТБШ. Для полной коллекции не хватает как раз Уимблдона. Но чтобы пробиться в свой шестой большой финал, Арине необходимо справиться с американкой Амандой Анисимовой. Теннисистки ранее играли аж восемь раз, и счёт пока 5-3 в пользу Аманды. Но единственная встреча в этом году осталась за Ариной — на «Ролан Гаррос» — 2025. Победительница нового матча сразится за титул с кем-то из пары Арина Соболенко — Лаура Зигемунд.

🎾 17:00: Белинда Бенчич (Швейцария) — Ига Швёнтек (Польша, 8), Уимблдон, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет второй финалисткой Уимблдона-2025?

Ига Швёнтек и Белинда Бенчич уже установили личные рекорды на Уимблдоне, дойдя до полуфинала. Теперь, чтобы оказаться в первом финале травяного «Шлема», им необходимо справиться друг с другом. Девушки ранее играли в официальных матчах четыре раза, и счёт личных встреч — 3-1 в пользу Швёнтек. Она была сильнее в финале Аделаиды-2021, на United Cup — 2023 и Уимблдоне-2023, а Белинда первенствовала на US Open — 2021. Ещё на один поединок — в Дохе-2023 — Бенчич не вышла на корт из-за проблем со здоровьем. Победительница нового матча далее сразится за титул Уимблдона-2025 с кем-то из пары Арина Соболенко — Аманда Анисимова.

🏐 18:00: Италия — Сербия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: встреча двух топовых европейских сборных

Матч с громкой вывеской, в котором встретятся итальянки – действующие победительницы Лиги наций, чемпионки Европы и Олимпийских игр — 2024 — и сербки — действующие чемпионки мира. Только вот находятся команды пока на разных полюсах. Италия — единственная команда, которая в течение первых двух недель розыгрыша Лиги наций не потерпела ни одного поражения и единолично возглавляет турнирную таблицу. Команда Зорана Терзича борется за выживание и за то, чтобы не вылететь из Лиги наций. Представительницы Апеннинского полуострова постараются продлить свою победную серию, Сербия же сделает всё возможное, чтобы повторить свой успех после выигранного матча с Чехией и как можно выше забраться в таблице. Мотивация какой команды окажется сильнее?