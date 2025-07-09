«На тренировке сыграю 1000 тай-брейков!» Мирра — об обидном поражении на Уимблдоне

Мирра Андреева уступила Белинде Бенчич в четвертьфинале Уимблдона-2025 и покидает турнир. На пресс-конференции после матча она призналась, что лучше проиграть не легко, а так, как сегодня – на двух тай-брейках. И что это будет первое, над чем она будет работать на тренировке.

«Запомню этот турнир. Как поддерживала Кончиту, делала плакат. Сколько клубники съела!»

— Грустно, что уступила. Но она сегодня хорошо играла. Я же могла действовать лучше, быть более сфокусированной, агрессивной, меньше ошибаться. Сегодня тяжёлый день, но можно вынести много позитива из этих двух недель. Будем двигаться дальше и прибавлять.

— Какой позитив можно вынести?

— Мой уровень рос с первого матча. Также мне кажется, что в эти недели я была более агрессивна. Я старалась, иногда это не работало, но я старалась брать инициативу на корте, чтобы быть агрессивной. Игра у сетки тоже стала лучше. Много вещей, которые могут послужить уроком, надеюсь, так и будет.

— Как отходите после поражений, особенно на «Шлемах»? Что вам помогает в такие моменты?

— Первое – говорю с Кончитой. О матче, как я себя чувствовала, что она думает, что я думаю. Потом я стараюсь не думать о теннисе, хотя бы пару дней не заниматься ничем, связанным с теннисом. Дни идут, и становится легче забывать и двигаться дальше. А когда выходишь на тренировочный корт, понимаешь, что уже нет смысла думать о поражении. Просто выходишь на корт, стараешься тренироваться и улучшать свою игру.

— Вы говорили, у вас есть блокнот с мотивирующими цитатами легенд спорта. Там есть раздел с цитатами, которые помогают справиться с поражениями?

— Хорошая идея! Такого там нет, наверное, надо попробовать, может, это поможет. Но нет, там только цитаты, чтобы мотивировать себя на корте.

— Как изменились ваши взаимоотношения с британской публикой? Поначалу вас не знали, а сейчас восхищаются?

— Это придаёт мне уверенности и позитива. Свой первый матч я играла на Корте 3. На старте турнира я сказала Кончите, что я бы очень хотела играть на этом корте. На нём я обыграла Потапову в третьем круге в свой первый раз здесь, и четвёртый круг тоже там играла, так что у меня остались отличные воспоминания. Но остальные матчи я играла на Центральном корте и Корте 1 – это серьёзное повышение. Рада, что мне представился шанс играть на этих больших кортах. Раньше я там не играла. Надеюсь, в следующем году у меня будет больше матчей на больших кортах.

— Вы часто бьёте резаные с форхенда, это тактическая задумка или так получается?

— Иногда я так бью, чтобы немного изменить ритм. Иногда – для обороны. На траве мяч низко отскакивает, и резаный сопернице тяжелее отбить. Так что причины разные. Иногда, чтобы изменить ритм, однако по большей части, если мне хочется использовать такой удар, я просто его использую.

— Когда сегодняшняя боль стихнет, какие останутся воспоминания?

— Атмосфера великолепная, обожаю играть в Лондоне. Это один самых традиционных «Шлемов», сюда приезжают королевские особы, все носят белое. И не знаю, сколько уже съела килограммов клубники! Я хорошо запомню этот турнир, особенно как делала плакат, поддерживала Кончиту. И этот тай-брейк запомню. Наверное, первое, что сделаю на тренировке, сыграю 1000 тай-брейков! И если хотя бы один не выиграю, то не буду довольна.

«Лучше проиграть так, как сегодня, с двумя тай-брейками»

— Вы улучшили многое в своей игре, но, если что-то перестаёт работать в определённый момент, почему вы так долго огорчаетесь?

— Когда на корте что-то не работает, складывается не в мою пользу, конечно, я огорчаюсь, потому что хочу, чтобы всё было идеально. Однако идеально не бывает, мы все это знаем, особенно на корте. Раньше у меня часто были проблемы с тем, что я не прощала себе, когда делала ошибку или наносила не тот удар. Но мне кажется, сейчас уже с этим лучше. Такие вещи могут беспокоить меня одно-два очка, однако даже сейчас я уже знаю, как с этим справляться и вновь быть готовой играть на 100% в следующем розыгрыше.

— Какие уроки вынесли из этого турнира, что надо улучшать в своей игре?

— Когда я стараюсь быть более агрессивной, то выигрываю больше очков. Сегодня, например, я порой была слишком пассивна, не пользовалась своими шансами. Постараюсь тренировать агрессивность, выходить в корт, бить с лёта, буду работать дальше над подачей и приёмом. Думаю, у Кончиты много чего на уме. Мы это обсудим, поделимся своими мыслями и от этого уже будем отталкиваться.

— От поражения легче оправиться, когда в матче было два тай-брейка?

— Если бы я знала, что проиграю, и у меня был бы выбор – проиграть очень легко, 2:6, 2:6, или 6:7, 6:7, то даже не знаю, что бы выбрала. Думаю, лучше проигрывать так, как сегодня. Это показывает мой уровень и что нужно улучшать, а также то, что бывают дни, когда играешь не на 100%, но всё равно стараешься что-то придумать. Конечно, в любом случае расстроишься, однако я бы выбрала проиграть так, как сегодня. Да, в каких-то розыгрышах я могла бы сыграть лучше, но матч был неплохим, уровень был довольно высоким. Так что для меня лучше проиграть с двумя тай-брейками.