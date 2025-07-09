В 1/2 финала Уимблдона не будет наших. Синнер, Алькарас, Соболенко в двух шагах от титулов

Российские болельщики с нетерпением ожидали четвертьфиналов Уимблдона. В одиночных сетках до этой стадии добрались четыре участника из России. Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Мирра Андреева — увы, никому из них не удалось пробиться в полуфинал. Смотреть турнир теперь будет чуть менее интересно, но именно что совсем чуть-чуть, ведь в 1/2 финала выбрались почти все топы, несмотря на вал сенсаций по ходу турнира.

Мирра Андреева Фото: Julian Finney/Getty Images

Как прошли четвертьфиналы

Тейлор Фриц — Карен Хачанов — 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4)

Хачанов слабо провёл первые два сета, и казалось, что ему уже не отыграться. Однако в третьей партии россиянин перевернул ход игры, а в четвёртой едва не перевёл матч в решающий сет, но всё же уступил на тай-брейке. Подробнее об этой игре читайте в отдельном материале.

Карлос Алькарас — Кэмерон Норри — 6:2, 6:3, 6:3

Здесь обошлось без сенсации. Норри за весь матч не реализовал ни одного из пяти брейк-пойнтов, четыре из которых — во втором гейме стартового сета. Алькарас собрал в три раза больше активно выигранных очков, чем его соперник, — 39 против 13. Испанец победил за 1 час 41 минуту — быстро для игры из трёх партий.

Янник Синнер — Бен Шелтон — 7:6 (7:2), 6:4, 6:4

Этот матч также принёс ожидаемый результат. Синнер победил Шелтона в трёх сетах, несмотря на повреждение правой руки, полученное в матче с Григором Димитровым. Первый сет соперники провели без единого брейк-пойнта, а тай-брейк итальянец взял за явным преимуществом. Статистика Янника в стартовой партии поражает: 15 активно выигранных очков и всего одна невынужденная ошибка!

В первом гейме второго сета Синнер ушёл с двойного брейк-пойнта, и это был единственный момент, когда теннисист и его болельщики могли поволноваться. В 10-м гейме Янник принял на партию. По схожему сценарию проходил и третий сет, разве что брейк-пойнтов там вообще не было. Итальянский чемпион вышел в полуфинал — 7:6 (7:2), 6:4, 6:4 за 2 часа 21 минуту.

«Состояние значительно улучшилось — даже буквально со вчерашнего дня на сегодня. Вчера у меня был очень короткий тренировочный день — всего 20 минут на корте, только с тренерами», — сказал Синнер на корте после выхода в полуфинал.

Новак Джокович — Флавио Коболли — 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4

В первом сете возник намёк на сенсацию, хотя поначалу преимущество было у Джоковича. В восьмом гейме серб сделал брейк и повёл 5:3. Сразу после этого Новак не подал на партию, под ноль отдав гейм, после чего ещё и сетбол на приёме упустил, а на тай-брейке Коболли оказался чуть точнее.

Второй сет Джокович быстро взял с двумя брейками — 6:2 за 26 минут. В третьей партии борьбы было чуть больше: Новак начал с брейка, в четвёртом гейме упустил преимущество, но после 5:5 отдал лишь два очка за два гейма и забрал сет. А в четвёртой партии сербскому теннисисту хватило единственного брейка, который он сделал в девятом гейме. После этого Джокович с третьего матчбола закончил встречу — 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4 за 3 часа 13 минут.

Арина Соболенко — Лаура Зигемунд — 4:6, 6:2, 6:4

В этом матче наклёвывалась сенсация. Соболенко проиграла первый сет, взяла вторую партию, а в решающем сете дважды уступала с брейком, но отыгралась и дожала 104-ю ракетку мира. Подробнее об этой встрече читайте в отдельном материале.

Аманда Анисимова — Анастасия Павлюченкова — 6:1, 7:6 (11:9)

В первом сете у Павлюченковой было не так много возможностей, а во второй партии развернулась настоящая драма. Россиянка отыграла подачу на матч, потом ушла с двойного матчбола, а на тай-брейке упустила пять сетболов и в результате проиграла. Анастасия в слезах покидала корт.

Ига Швёнтек — Людмила Самсонова — 6:2, 7:5

Белинда Бенчич — Мирра Андреева — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)

До четвертьфинала Уимблдона дошли две российские теннисистки. К сожалению, в полуфинал не вышла ни одна из них. Особенно обидным стало поражение Андреевой, уступившей опытнейшей Бенчич на двух тай-брейках. А Самсонова проиграла Швёнтек, также в двух партиях. Подробнее об этих матчах — в отдельных материалах.

Как сформировались полуфинальные пары

Тейлор Фриц — Карлос Алькарас

Фриц перед полуфиналом выразил надежду, что на траве у него больше шансов успешно противостоять таким теннисистам, как Алькарас, и заявил, что если будет играть так, как в первых двух сетах с Хачановым, то его никто не остановит. «Трава — это покрытие, которое очень выравнивает шансы. Считаю, что здесь я ближе к лучшим — Алькарасу, Синнеру и Джоковичу, — чем, например, на «Ролан Гаррос». Знаю, что, если сыграю так же, как сегодня в первых двух сетах, никто не сможет мне особо противостоять.

Уже несколько раз выходов в четвертьфинал турниров «Большого шлема» дают мне бо́льшую уверенность в ситуациях максимального соревновательного стресса. Научился не придавать слишком большое значение результату, и это помогает мне показывать свой лучший теннис. Но главное, я стал намного лучше, чем два года назад», — приводит слова Тейлора Punto de Break.

А Алькарасу сразу после его победы в четвертьфинале кто-то из зрителей посоветовал… отдохнуть на Ибице. «Отличная идея, но нет времени (смеётся). Просто постараюсь бо́льшую часть времени насладиться моментами с командой, с семьёй. Многие сейчас в Лондоне, я постараюсь съездить в центр — не знаю, получится ли. Но я точно сыграю в гольф, чтобы немного переключиться. То, что я сейчас делаю, работает, поэтому нужно продолжать», — ответил Карлос в интервью на корте.

Карлос Алькарас Фото: Hannah Peters/Getty Images

В личных встречах счёт 2-0 в пользу Алькараса, причём испанец пока не отдал сопернику ни одной партии. Он победил Фрица в четвертьфинале Майами в 2023 году и на Кубке Лэйвера в 2024-м.

Янник Синнер — Новак Джокович

Пожалуй, центральный матч среди всех четырёх одиночных полуфиналов. 24-кратный чемпион ТБШ против трёхкратного победителя мэйджоров — кто победит, опыт или молодость? В личных встречах у них 5-4 в пользу Синнера. Когда итальянец ещё не пребывал на топ-уровне, Джокович выиграл у него четыре матча из пяти. А начиная с полуфинала Кубка Дэвиса 2023 года, Янник победил Новака во всех четырёх встречах.

На Уимблдоне Джокович и Синнер в третий раз сыграют друг с другом. Серб оказался сильнее и в четвертьфинале 2022 года (5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2), и в полуфинале-2023 (6:3, 6:4, 7:6 (7:4)).

Арина Соболенко — Аманда Анисимова

Соболенко после победы в четвертьфинале заметила, что поражение в финале «Ролан Гаррос» пошло ей на пользу. «Я бы с большой вероятностью проиграла сегодня, если бы не выучила урок финала «Ролан Гаррос». В какие-то моменты я повторяла себе: давай, это четвертьфинал Уимблдона. Нельзя сдаваться. Нельзя позволить эмоциям взять верх и проиграть ещё один матч. Я просто напоминала себе, что это моя мечта. С чего я буду так легко сдаваться? Надо продолжать биться. Вот и всё. Постоянно себе это повторяла. Была готова доставать из себя и забирать эти сложные очки», — сказала Арина на пресс-конференции.

А Анисимова, которая из-за ментальных проблем делала перерыв в карьере, рассказала, как ей удалось вернуться и выйти на новый уровень. «Чувствовала, что хочу достичь в спорте очень многого. Победа на турнире «Большого шлема» — это определённо одна из целей, и я не хотела уходить так рано, после того как стольким пожертвовала и так усердно работала. Когда вернулась, нашла новую страсть к этому. Кажется, что это азарт, которого у меня не было раньше, возможно, когда я была подростком. Каждая победа теперь стала намного более значимой.

Аманда Анисимова Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Психологическое здоровье так же важно, как и физическое. Особенно когда речь идёт о спорте и карьере. Иногда бывает одиноко. Это очень важный вопрос. Важно получать удовольствие как на корте, так и вне его», — цитирует Аманду ESPN.

В очном противостоянии, как ни удивительно, Анисимова впереди со счётом 5-3. С другой стороны, в последние годы Соболенко явно перехватила инициативу. Американка выиграла первые четыре встречи — в следующих четырёх матчах счёт 3-1 в пользу белоруски.

Белинда Бенчич — Ига Швёнтек

Швёнтек после победы над Самсоновой отметила, что в её случае между четвертьфиналом и полуфиналом не будет дня отдыха. «Конечно, это совсем другой ритм по сравнению с тем, к которому мы привыкли на турнирах «Большого шлема». Думаю, я всего пару раз играла в таком формате, так что… Просто восстановлюсь, постараюсь не слишком сильно отмечать победу, но уже начну сосредотачиваться на следующей встрече. Подготовлюсь вечером и буду готова», — сказала она в интервью на корте. Справедливости ради, у Бенчич тоже не будет дня отдыха.

Также Ига рассказала, что уважает соперницу, которая вернулась в тур после беременности и рождения ребёнка. «Я очень её уважаю. Могу представить, как трудно вернуться после беременности. Да, мы тренировались на первом турнире года — United Cup. И уже тогда было видно, что она готова вернуться в нужный ритм. Понятно, что ей нужно было время, чтобы сыграть несколько матчей и грамотно распланировать календарь после перерыва. У неё определённо есть всё, чтобы хорошо играть на траве. Я никогда не сомневалась, что она сможет вернуться. Похоже, она в хорошем настроении и отлично играет», — добавила полька на пресс-конференции.

Белинда Бенчич Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В личных встречах счёт 3-1 в пользу Швёнтек. Предыдущий их матч состоялся в 1/8 финала Уимблдона-2023, и тогда полька победила в трёх партиях — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3.

Женские полуфиналы состоятся в четверг, 10 июля, мужские — в пятницу, 11 июля. Титульный матч Уимблдона в женском одиночном разряде запланирован на субботу, 12 июля, а мужчины сразятся за трофей в воскресенье, 13 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».