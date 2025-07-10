«У меня есть шанс». Джокович отдал Синнеру 4 матча подряд, но ждёт реванша на Уимблдоне

9 июля определились полуфинальные пары Уимблдона в мужском одиночном разряде. Зрители точно не остались разочарованными.

Первая ракетка мира Янник Синнер постарается ещё раз одолеть Новака Джоковича после недавней победы над ним на «Ролан Гаррос», а чемпион двух последних турниров Карлос Алькарас столкнётся с мастером игры на траве Тейлором Фрицем.

У мужчин в полуфиналах нет каких-то случайных и сенсационных участников, в отличие от девушек. Борьбу за титул продолжают представители топ-6 рейтинга ATP и фактически именно те, кого ожидали увидеть в четвёрке сильнейших перед стартом турнира.

Самой громкой вывеской, безусловно, является битва Янника Синнера и Новака Джоковича. Лидер мирового рейтинга Синнер в четвертьфинале довольно легко разобрался с американцем Беном Шелтоном (7:6, 6:4, 6:4). До поединка существовала вероятность, что Янник снимется из-травмы локтя, но проблем у итальянца не возникло. Теннисист лишь изредка чувствовал определённый дискомфорт, однако в целом на качестве его игры это никак не отразилось.

Синнер получил повреждение во встрече 1/8 финала с болгарином Григором Димитровым, которому летел по сетам 0:2 (3:6, 6:7). Казалось, назревает огромная сенсация, но в третьей партии куда более серьёзно травмировался сам Григор – он порвал грудную мышцу и лишился шансов продолжить встречу. В каком-то смысле Синнеру повезло. Он избежал маячившего на горизонте вылета, получил пару дней на восстановление и вроде как снова набрал доминирующий ход. Хотя уязвимые места у первой ракетки мира в Лондоне были заметны.

Состояние локтя Янника Синнера на Уимблдоне вызывает беспокойство Фото: Julian Finney/Getty Images

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в четвертьфинале не без проблем прошёл итальянца Флавио Коболли (6:7, 6:2, 7:5, 6:4). Новак провёл на корте 3 часа 13 минут, хотя имел возможность справиться с соперником быстрее. Серб отдал первый сет, ведя с брейком. После этого пришлось оформлять не самый простой камбэк. Джокович закрыл Коболли с третьего матчбола в четвёртой партии. На втором из них Новак перенёс болезненное падение после удара Флавио в противоход. Серб некоторое время лежал на газоне, однако всё же сумел продолжить встречу и победил. В интервью на корте Джокович говорил, что ничего серьёзного с ним вроде как не произошло, но то были лишь его первоначальные ощущения.

Для Джоковича это будет 52-й полуфинал на ТБШ в карьере и 14-й – в Лондоне. По первому показателю он сравнялся с легендарной Крис Эверт, по второму превзошёл Роджера Федерера. Новак также 10 раз играл в финале Уимблдона и является его семикратным чемпионом. Он очень хочет настичь Федерера (восемь титулов), однако для начала нужно пройти крайне непростого Синнера.

Ранее Янник и Новак играли между собой девять раз. Счёт 5-4 в пользу Синнера, последние четыре официальные встречи остались за итальянцем (даже пять, если учитывать выставочный турнир Six Kings Slam в Саудовской Аравии). На «Шлемах» теннисисты пересекались четырежды – 2-2. Правда, когда Янник и Новак встречались на Уимблдоне, победителем в обоих случаях выходил серб. В 2022 году они сражались в четвертьфинале британского мэйджора, а в 2023-м – в полуфинале.

Траву пока нельзя назвать коронным покрытием Синнера, хотя в его активе есть титул на «пятисотнике» в Галле в 2024 году. Впрочем, ровно то же говорили и про грунт, что не помешало Яннику чуть более месяца назад в полуфинале «Ролан Гаррос» в трёх сетах обыграть Новака (6:4, 7:5, 7:6). Джокович показал едва ли не пиковый свой теннис, но этого оказалось недостаточно для хотя бы одной выигранной партии. Янник просто задавил Новака своим запредельным темпом. 38-летний Джокович не смог перебить соперника, который играет в похожем с ним стиле, однако младше на полтора десятка лет. На траве Уимблдона у Джоковича, по общему мнению экспертов, несколько больше шансов победить Синнера и взять реванш за «Ролан Гаррос».

«Я намного старше Синнера и Алькараса. Меня мотивирует желание узнать, как могу идти в ногу с этими ребятами. Я проиграл Яннику в трёх сетах в полуфинале «Ролан Гаррос», при этом проведя хороший матч. Мог бы сыграть немного лучше, но он просто был сильнее в важные моменты. Теперь у меня будет ещё один шанс. Для меня самое ценное – играть на поздних стадиях ТБШ против лучшего теннисиста в мире. Он и Алькарас сейчас лидеры мужского тенниса. Так что для меня это сейчас самый большой вызов, и жду его с нетерпением. Я буду стараться изо всех сил», — сказал Джокович после победы над Коболли.

Новак Джокович всё ещё мотивирован побеждать молодёжь на Уимблдоне Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во вторник, 8 июля, на Уимблдоне прошли первые четвертьфиналы в нижней части сетки, по итогам которых дальше пробились Тейлор Фриц и Карлос Алькарас. Фриц в четырёх сетах обыграл россиянина Карена Хачанова – 6:3, 6:4, 1:6, 7:6. Две стартовые партии Тейлор забрал очень уверенно, по одному разу сделав брейк и вообще не дав Хачанову шансов на своей подаче. Но затем Фриц стал более уязвимым. Американца забеспокоили мозоли на ноге. Он взял медицинский тайм-аут после провального третьего сета, что помогло несколько прибавить и дожать соперника на тай-брейке четвёртой партии. Американец всё-таки пробился в свой первый полуфинал на Уимблдоне и во второй на «Шлемах» – после домашнего US Open – 2024.

Пятая ракетка мира Фриц – теннисист, который большего всех играл на траве перед Уимблдоном, причём очень успешно. Тейлор взял титулы на турнирах категории АТР-250 в Штутгарте и Истбурне. Американца можно смело назвать мастером игры на данном покрытии, ведь пять из своих 10 титулов ATP за карьеру он добыл именно на траве. Вот только Фриц несколько пресытился выступлением на зелёной поверхности, что чуть не вышло ему боком на старте Уимблдона. В первых двух матчах Тейлор получил максимально неприятных соперников – обладателей мощнейшей подачи француза Джованни Мпетчи Перрикара и канадца Габриэля Диалло. Обоих пришлось дожимать в пяти сетах.

Тейлор Фриц отлично играет на траве Уимблдона Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В третьем круге Тейлор справился с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной – 6:4, 6:3, 6:7, 6:1, а в четвёртом получил возможность несколько разгрузиться после снятия австралийца Джордана Томпсона, травмировавшегося на старте второй партии. Хотя матч с Хачановым показал, что физическое состояние Фрица далеко от идеала. Против Алькараса это рискует вылиться в катастрофу. Тейлор и без того не является фаворитом. Единственный шанс американца видится в стабильно мощной подаче и стремлении делать розыгрыши как можно более короткими. Американец сам это признаёт.

«Больше всего я горжусь своей подачей – думаю, именно этот удар помог мне справиться с определёнными моментами, особенно во время напряженных тай-брейков. Хорошая подача укорачивает розыгрыши или хотя бы не даёт им затянуться. Часто тебе даже не приходится их доигрывать. Оттуда начинает работать всё остальное. Что касается тай-брейков – я сильно прибавил. Люди очень нервничают в таких ситуациях и часто совершают глупые ошибки. Со временем я понял, насколько важно не дарить очки сопернику, когда доходишь до этой стадии.

Больше всего меня мотивирует желание приблизиться к уровню Алькараса. Я конкурент. Когда играю с такими парнями и они меня обыгрывают, это вызывает у меня желание стать лучше, дойти до их уровня, чтобы с ними конкурировать. Великие игроки заставляют тебя ежедневно хотеть стать сильнее. Хотя я и не могу точно сказать, как этого достичь – они просто слишком хороши. Единственное, что приходит на ум – это чаще с ними встречаться и улучшать конкретные детали, нюансы, о которых ты задумываешься только в матчах против лучших. Таков путь – нужно продолжать работать каждый день», — сказал Фриц перед полуфиналом.

Фриц круто играет на траве, но Карлос Алькарас — ещё лучше. Испанец в третий раз подряд сыграет в полуфинале Уимблдона, два предыдущих забега заканчивались титулами с победой над Джоковичем в финале. Алькарас не против повторить данный сценарий. Сложно найти хоть один фактор, который был бы против него в сражении с Фрицем.

Карлос Алькарас идёт за третьим подряд титулом на Уимблдоне Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Ранее Тейлор и Янник играли между собой дважды – счёт 2-0 в пользу Карлоса. В 2023 году испанец одолел соперника в четвертьфинале «Мастерса» в Майами – 6:4, 6:2, а в 2024-м победил на Кубке Лэйвера – 6:2, 7:5. Последний турнир является выставочным, но теннисисты выкладываются на нём максимально. Недавно у Фрица попросили назвать самого неудобного соперника. Он выбрал именно Карлоса, а не Синнера. В качестве главной причины Тейлор привёл в пример именно тот самый матч на Кубке Лэйвера, поскольку американец 90% времени ощущал полную беспомощность на корте, чего не было во встречах ни с одним другим оппонентом.

Алькарас хорош на всех покрытиях, однако всё-таки на харде менее успешен по сравнению с грунтом и особенно травой. На этом Уимблдоне он добыл 30-ю победу в 33 матчах – рекорд Открытой эры. Серия его побед на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета составляет 19 игр, а общая – 23 матча (началась с титульного забега в Риме и вылилась в трофеи на «Ролан Гаррос» и «пятисотнике» в Лондоне). Испанец собирается продолжить ударный отрезок на Уимблдоне, взяв этот «Шлем» в третий раз кряду. Фриц может противопоставить ему разве что подачу, однако и в данном аспекте Карлос серьёзно прибавил с 1/8 финала. Особенно это почувствовал на себе его без шансов разбитый соперник по четвертьфиналу Кэмерон Норри – 6:2, 6:3, 6:3.

«Я начал чувствовать себя очень комфортно с подачей в матче против Андрея Рублёва в четвёртом круге. Как ты только входишь в хороший ритм на подаче, важно просто сохранить его, почувствовать мяч. На траве, когда хорошо подаешь или ощущаешь, что подача идёт, у тебя появляется больше уверенности и спокойствия при розыгрышах и на приёме. Комфорт на подаче дал мне нужное спокойствие, чтобы качественно играть на задней линии. В первых кругах на турнире было немного тяжело. Не знаю, связано ли это было с подбросом мяча или просто с ритмом. Я нашёл его в матче с Рублёвым. Начал чувствовать мяч, процент попадания подач вырос. Я стал выигрывать больше очков с первой подачи. Начал лучше попадать по мячу, и это сильно помогло. Как только поймал ритм и стабильный подброс, подача стала заметно лучше.

Сезон Тейлора на траве в этом году очень успешен. Он показывает отличный теннис, его стиль хорошо подходит для игры на траве: плоские удары, агрессия, мощная подача. Я постараюсь сосредоточиться и показать лучший теннис. Постараюсь сыграть на таком же уровне, а может, и выше, как с Норри. Если сыграю, как в четвертьфинале, у меня точно будут шансы. Так что я попытаюсь это сделать: играть агрессивно и не позволять ему доминировать. С нетерпением жду матч с Фрицем, потому что понимаю, что мне нужно прибавить, если хочу победить», — сказал Алькарас перед противостоянием с американцем.

11 июля на Уимблдоне состоятся два крутейших полуфинала. В одном из них есть явный фаворит, но далеко не факт, что в матче Алькараса и Фрица будет меньше интриги, чем в поединке Синнера и Джоковича. Одно можно сказать точно – любителям тенниса в пятницу точно не придётся скучать.