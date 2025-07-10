Соболенко бьётся за место в финале Уимблдона! Также сыграют Бенчич и Швёнтек. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании у мужчин впервые будет выходной, зато женщины проведут оба полуфинала. Первая ракетка мира и шестикратная финалистка ТБШ Арина Соболенко (первый номер посева) сразится с Амандой Анисимовой (13), а олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич – с пятикратной победительницей «Шлемов» Игой Швёнтек. Аманда и Арина ранее играли друг с другом восемь раз, и счёт 5-3 в пользу американки. В другом противостоянии ведёт Швёнтек – 3-1. Следите за нашим лайвом.
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О том, как развивались события среды на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Расписание четверга
На Уимблдоне начинаются матчи 1/2 финала. На корт выйдут Арина Соболенко и Ига Швёнтек. Вот как выглядит расписание дня.
- 10 июля 2025
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