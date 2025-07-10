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Уимблдон-2025, онлайн-трансляция полуфиналов: Соболенко, Бенчич, Швёнтек, Анисимова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Соболенко бьётся за место в финале Уимблдона! Также сыграют Бенчич и Швёнтек. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон-2025. LIVE!
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В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся сильнейшие теннисистки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании у мужчин впервые будет выходной, зато женщины проведут оба полуфинала. Первая ракетка мира и шестикратная финалистка ТБШ Арина Соболенко (первый номер посева) сразится с Амандой Анисимовой (13), а олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич – с пятикратной победительницей «Шлемов» Игой Швёнтек. Аманда и Арина ранее играли друг с другом восемь раз, и счёт 5-3 в пользу американки. В другом противостоянии ведёт Швёнтек – 3-1. Следите за нашим лайвом.

Уимблдон-2025. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 15:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Уимблдон (ж). 1/2 финала
10 июля 2025, четверг. 17:00 МСК
Белинда Бенчич
35
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Расписание четверга
Live Даниил Сальников

О том, как развивались события среды на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.

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Расписание четверга

На Уимблдоне начинаются матчи 1/2 финала. На корт выйдут Арина Соболенко и Ига Швёнтек. Вот как выглядит расписание дня.

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