Топ-события пятницы: Уимблдон, контрольный матч «Спартака» и волейбол

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Посмотреть все события 11 июля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏀 0:30: «Бруклин Нетс» — «Оклахома-Сити Тандер», НБА, Летняя лига

Интрига: Дёмин против Лахина

Молодой парень из Москвы начинает свой путь в лучшей лиге мира, пройдя различные этапы, включая столичную школу «Тринта», академию мадридского «Реала» и университет Бригама Янга в NCAA. Настало время показать себя во всей красе, тем более стартует «Бруклин» с Егором Дёминым в матче с чемпионом НБА «Оклахомой». В составе «Тандер» на Летнюю лигу заявлен Виктор Лахин — ещё один россиянин, который может оказаться в НБА. Кто из наших соотечественников победит?

🚴‍♀️ 13:10: «Тур де Франс», этап 7, Сен-Мало — Мюр-де-Бретань Герледан, 197 км

Интрига: Погачар — главная звезда седьмого этапа?

Главным фаворитом грядущего этапа является Тадей Погачар. Всё просто: профиль дистанции соответствует вкусам словенца, который любит и умеет совершать атаки на финише. Подъём на Мюр-де-Бретань ничего хорошего соперникам не сулит, однако только в том случае, если Тадей окажется в нужном месте и в нужное время. Заранее поздравлять словенца с победой нельзя, равно как и сбрасывать со счетов Матье ван дер Пула. Нидерландский спортсмен стал восьмым по итогам шестого этапа, а также обошёл Погачара в генеральной классификации. Теперь нужно закрепить успех и держать визави на расстоянии. Желательно, чтобы разрыв между ними увеличивался. Но то, в какую сторону будут двигаться цифры в тотале – в пользу ван дер Пула или наоборот, мы уже предсказать не в силах. Всё зависит от тактики, которой гонщики будут придерживаться на этот раз.

🏐 🎦 13:30: Польша — Бразилия, Лига наций, женщины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: принципиальный матч двух лидеров

Обе сборные безупречно провели вторую игровую неделю, не допустив ни одного поражения. В этих встречах Бразилия уверенно разобралась с ещё одним прямым конкурентом, командой Турции, выбив тем самым турчанок из тройки сильнейших. И если в матче с Польшей у южноамериканок получится повторить свой успех, то «бяло-червоных» постигнет та же участь, что и команду Даниэле Сантарелли. Смогут ли устоять польские волейболистки перед набравшей ход бразильской сборной?

🎾 15:30*: Тейлор Фриц (США, 5) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Уимблдон, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли американец победные серии Алькараса?

Карлоса Алькараса не удержать! Он взял подряд четыре нехардовых «Шлема» — Уимблдон-2023 и 2024, «Ролан Гаррос» — 2024 и 2025 — и уже находится в двух шагах от пятой подобной победы. Кроме того, испанец с мая этого года вообще не проигрывает матчи, доведя победную серию до отметки 23. За это время он завоевал титулы на «Мастерсе» в Риме (шесть побед), на «Ролан Гаррос» (семь), на «пятисотнике» в Лондоне (пять) и на Уимблдоне уже прошёл пятерых соперников. Но и у американца Тейлора Фрица всё как никогда хорошо складывается в этот короткий травяной сезон. Он выиграл 13 встреч из 14 на этом покрытии. Соперники ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее был Алькарас — в Майами-2023 и на Кубке Лэйвера — 2024. Победитель нового матча сразится за титул Уимблдона-2025 с кем-то из пары Янник Синнер — Новак Джокович.

🎾 17:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Новак Джокович (Сербия, 6), Уимблдон, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сравняет ли Джокович счёт личных встреч с Синнером?

38-летний Новак Джокович уже побил рекорд Федерера, выйдя в 14-й полуфинал на Уимблдоне. У швейцарца было 13. Но чтобы оказаться в финале, знаменитому сербу необходимо справиться с Янником Синнером. Поначалу Новак вёл у него в личных встречах 4-1, однако последние четыре матча остались уже за итальянцем — 4-5, в том числе и в полуфинале недавнего «Ролан Гаррос» — 2025. Победитель нового поединка далее сразится за титул Уимблдона с лучшим теннисистом из пары Тейлор Фриц — Карлос Алькарас.

⚽️ 19:00: «Спартак» Москва — «Родина», товарищеский матч

Интрига: справится ли «Спартак» с клубом Первой лиги?

Очередной предсезонный матч с участием «Спартака». На этот раз команда Деяна Станковича сыграет с «Родиной». Кстати, начало встречи перенесли на два часа вперёд — с 17:00 на 19:00. Причина — жара. Несколько дней назад красно-белые ушли от поражения в товарняке с «Крыльями Советов» — превратили 0:2 в 2:2. Что покажет топ-клуб РПЛ во встрече с командой Первой лиги? К слову, «Родина» завершила прошлый сезон на седьмой строчке в таблице второго по силе дивизиона российского футбола.

🏀 23:30: «Майами Хит» — «Атланта Хоукс», НБА, Летняя лига

Интрига: Голдин снова окажется на высоте?

В отличие от Дёмина с Лахиным, Голдин уже играл в Летней лиге на турнире в Калифорнии и проявил себя отлично: в одном матче набрал семь очков и три подбора, в другом — 10 очков, пять подборов и две передачи. Теперь более серьёзное соревнование в Лас-Вегасе, в котором будет участвовать вся лига. Удастся ли Владу проявить себя?