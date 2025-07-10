Русская американка Анисимова и Швёнтек — в финале Уимблдона. Аманда выбила Соболенко

В четверг, 10 июля, на Уимблдонском турнире состоялись полуфиналы в женском одиночном разряде. В верхней половине сетки до этой стадии дошли трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» лидер рейтинга WTA Арина Соболенко, посеянная под первым номером, и американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова (13).

Соболенко уверенно шла по сетке, не проиграв ни сета за первые четыре матча на турнире. Однако в четвертьфинале ей пришлось приложить массу усилий (4:6, 6:2, 6:4), чтобы одолеть 104-ю ракетку мира Лауру Зигемунд. У Анисимовой же два из предыдущих пяти поединков оказались трёхсетовыми. А в четвертьфинале Аманда в сложном матче (6:1, 7:6 (11:9)) прошла Анастасию Павлюченкову.

Фаворитом встречи считалась Соболенко, хотя в очном противостоянии счёт был 5-3 в пользу Анисимовой. При этом на траве они раньше никогда не играли друг с другом, а три из последних четырёх поединков остались за белоруской, в том числе матч в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2025.

Аманда Анисимова и Арина Соболенко на Australian Open — 2024 Фото: Phil Walter/Getty Images

Стартовые геймы проходили спокойно. Обе теннисистки на подаче действовали лучше, чем на приёме, и первые брейк-пойнты появились уже ближе к середине партии. В шестом гейме, в котором Соболенко сделала первую в матче двойную ошибку, Анисимова заработала двойной брейк-пойнт, но упустила его. После того как стало «ровно», в игре возникла незапланированная пауза. Кому-то на трибунах стало нехорошо, и Арина, как Карлос Алькарас во время одного из своих матчей на этом турнире, передала бутылку воды.

Арина Соболенко Фото: Dan Istitene/Getty Images

Вынужденный перерыв немного сбил американку, потому как она отдала следующие пять очков — два на приёме плюс три на подаче в следующем гейме. Её белорусская соперница заполучила тройной брейк-пойнт, но реализовать его не смогла, а потом упустила ещё один шанс, и гейм остался за подающей стороной.

После девятого гейма, когда счёт был 5:4 в пользу Анисимовой (без брейка), Соболенко ещё раз передала бутылку с водой кому-то из зрителей — пауза на переходе заняла больше времени, чем обычно. Аманда не отказывалась от намерений добиться брейка, который в этом случае означал бы победу в сете. Американка не всегда играла точно, но регулярно поддавливала и продралась через серию «ровно»; Соболенко, в свою очередь, тоже ошибалась. В итоге белоруска не выдержала прессинга и на втором сетболе допустила двойную ошибку — 6:4 в пользу Анисимовой за 56 минут.

Аманда Анисимова Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во второй партии Соболенко желательно было поскорее выходить на брейк-пойнты и брать подачу соперницы, чтобы избежать скользкой ситуации наподобие той, что возникла в концовке первого сета. Однако белоруска не находила способа регулярно успешно действовать на приёме. Срывая некоторые удары, Арина кричала от досады; ну а когда мячи летели туда, куда надо, тоже кричала, только уже от радости. Интересно, что к сетке теннисистки почти не ходили, предпочитая игру на задней линии.

Всё же давление Соболенко принесло свои плоды. Анисимова дрогнула тогда, когда этого можно было ожидать в меньшей степени, — в седьмом гейме; она ведь контролировала ход игры. Подачу Аманда начала с 30:0, но потом выдала серию неудачных розыгрышей и закончила двойной ошибкой. Арина же, подтверждая брейк, отыгралась с 0:30 и подтвердила преимущество — 5:3.

Соболенко была настроена как можно быстрее закончить партию. В девятом гейме она имела четыре сетбола на приёме, но не использовала ни одного из них. Анисимова, с огромным трудом удержавшая подачу, пошла на переход, качая головой — мол, что же происходит? В 10-м гейме белорусская теннисистка с первого сетбола закрыла сет — 6:4 за 47 минут. К слову, обе спортсменки демонстрировали хорошую физическую готовность, несмотря на то что в этот день на Уимблдоне было очень жарко. Спасаться приходилось такими вот нехитрыми средствами:

Арина Соболенко Фото: Julian Finney/Getty Images

Выиграв вторую партию, Соболенко установила потрясающее достижение. Она стала лишь второй в истории теннисисткой, которая как минимум в 100 матчах подряд на турнирах «Большого шлема» брала хотя бы один сет. Рекорд принадлежит легендарной Мартине Навратиловой, на счету которой серия из 142 встреч без поражений со счётом 0:2 по партиям.

Решающую партию Соболенко начала с брейка под ноль. Анисимова, которая на протяжении матча не раз удивляла соперницу крепким бэкхендом, не рассыпалась, а наоборот, сцепила зубы — и сравняла счёт, реализовав второй брейк-пойнт. И это было только начало. Соболенко после брейка отдала четыре гейма подряд. Нельзя сказать, что шансов у неё не было, но имеющимися возможностями белоруска на этом отрезке не воспользовалась, упустив двойной брейк-пойнт в пятом гейме.

Анисимова повела 4:1 и была близка к третьему брейку подряд, однако Соболенко отыграла этот скрытый матчбол. Как бы то ни было, Аманда сделала на один брейк больше, и это позволило ей подавать на матч при счёте 5:3. Американка заработала матчбол, но упустила его, и белоруска со второго брейк-пойнта взяла подачу соперницы. Но 10-й гейм стал последним. Арина начала подачу с 0:40 и подарила Анисимовой тройной матчбол. С третьей попытки американка реализовала его и вышла в финал — 6:4, 4:6, 6:4 за 2 часа 38 минут.

«Сейчас это кажется нереальным. Арина такая сильная соперница. Я просто умирала на корте. Не знаю, как я выдержала. Она вдохновляет меня и многих других. У нас было так много тяжёлых сражений. Быть сегодня победителем и выйти в финал Уимблдона — это нечто невероятное. Атмосфера на трибунах была невероятная.

Знаю, что она первая ракетка мира. Но многие болели за меня. Я просто хочу сказать всем огромное спасибо.

Если честно, если бы мне сказали, что я буду в финале Уимблдона, я бы не поверила. Столько людей мечтают сражаться на этом невероятном корте. Выйти в финал — это неописуемо», — сказала Анисимова на корте после матча.

Анисимова вышла в третий финал в сезоне и седьмой в карьере. Американка никогда не играла в титульных матчах на турнирах «Большого шлема». Её статистика в предыдущих решающих встречах — три победы и три поражения. Аманда впервые обыграла лидера рейтинга WTA, потерпев до этого два поражения (от Эшли Барти на Australian Open 2022 года и от той же Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2025).

Соболенко же на пресс-конференции задали такой вопрос:

— Во втором сете был один розыгрыш, когда она начала праздновать ещё до того, как мяч пролетел мимо вас. Вы ещё посмотрели на судью на вышке. Посчитали, что это помеха?

— Я старалась дотянуться до мяча. А она уже праздновала. Ну, типа, рановато ещё. Она меня выбесила, сказав: ну, она всегда так делает. Но на самом деле я благодарна ей, что она это сказала, потому что это помогло мне бороться дальше. Я думала: ладно, сейчас я покажу тебе теннис. Я сделала камбэк, потому что в тот момент очень разозлилась. Может, в третьем сете надо было вспомнить об этом, может, тоже бы помогло. Но что есть, то есть.

* * *

Во втором полуфинале встретились олимпийская чемпионка Токио-2020 Белинда Бенчич, занимающая 35-е место в мировой классификации, и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира Ига Швёнтек (8). Эти спортсменки стали грозой российских теннисисток на турнире. Бенчич в последних двух матчах перед полуфиналом последовательно обыграла Екатерину Александрову и Мирру Андрееву. Швёнтек в первом круге одержала победу над Полиной Кудерметовой, а в четвертьфинале остановила Людмилу Самсонову.

Швёнтек перед матчем заверила, что уважает соперницу, которая вернулась в тур после беременности и рождения ребёнка. «Я очень её уважаю. Могу представить, как трудно вернуться после беременности. Да, мы тренировались на первом турнире года — United Cup. И уже тогда было видно, что она готова вернуться в нужный ритм. Понятно, что ей нужно было время, чтобы сыграть несколько матчей и грамотно распланировать календарь после перерыва. У неё определённо есть всё, чтобы хорошо играть на траве. Я никогда не сомневалась, что она сможет вернуться. Похоже, она в хорошем настроении и отлично играет», — рассказала полька на пресс-конференции.

В личных встречах Швёнтек вела со счётом 3-1. В четвёртом круге Уимблдона-2023 Ига одержала волевую победу — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:3. Бенчич заявила, что то поражение пошло ей на пользу. «Я многому научилась из того матча. Точно знаю, что могу создать ей сложности. Мы уже сыграли несколько упорных встреч, и я знаю, каково это, когда она находится на корте напротив тебя. Этот опыт придаёт мне уверенности. Я действительно с нетерпением жду этого испытания», — сказала она в интервью Tennis Channel.

Белинда Бенчич и Ига Швёнтек на Уимблдоне-2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Швёнтек сразу же обозначила своё преимущество, собирая виннеры, и Бенчич ничего не могла этому противопоставить. В первых трёх геймах полька отдала всего четыре очка и вырвалась вперёд — 3:0 с брейком. После этого уже в третий раз за день матч на центральном корте был прерван из-за того, что кому-то из зрителей стало плохо.

По возобновлении игры Швёнтек быстро довела дело до победы в партии. Тот брейк-пойнт во втором гейме оставался единственным, а в восьмом гейме Ига ещё и приняла под ноль — 6:2 за 37 минут, из которых примерно 10 пришлись на паузу.

Во второй партии Швёнтек и её болельщикам пришлось поволноваться разве что в первом гейме. Полька допустила две двойные ошибки подряд, и Бенчич в следующем розыгрыше заработала двойной брейк-пойнт. Реализовать его швейцарка из-за своих ошибок не сумела, и Швёнтек продолжила свою серию выигранных геймов. Ига сделала один брейк, а затем и второй — у Бенчич ещё и первой подачей стала попадать значительно реже. В своих геймах польская теннисистка не подпускала соперницу к брейк-пойнтам, а в шестом гейме использовала второй матчбол на приёме и повесила «баранку» — 6:2, 6:0 за 1 час 11 минут.

Швёнтек вышла во второй финал в сезоне и 28-й в карьере. Из предыдущих 27 титульных матчей полька выиграла 22, а проиграла всего пять. Её статистиках в финалах мэйджоров — 5-0; при этом за титул на Уимблдоне Ига сразится впервые.

Таким образом, в финале Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде сыграют Анисимова и Швёнтек.

Титульный матч состоится в субботу, 12 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».