Агент Шараповой всегда верил в Анисимову. Она прошла через личную драму к финалу Уимблдона

В финале Уимблдона сыграют американка Аманда Анисимова и полька Ига Швёнтек, обыгравшие на предыдущей стадии Арину Соболенко и Белинду Бенчич соответственно.

Анисимова – 12-я ракетка мира, Швёнтек – четвёртая. Травяной турнир «Большого шлема» снова получит новую чемпионку, но не столь сенсационную как чешки Маркета Вондроушова и Барбора Крейчикова в последние пару лет.

Ига Швёнтек прекрасно известна всем любителям спорта. Полька – самая доминирующая теннисистка десятилетия. В свои 24 года она успела выиграть 22 титула на уровне WTA (в том числе пять «Шлемов») и 125 недель находилась на вершине мирового рейтинга, что является седьмым результатом в истории – после легендарных Штеффи Граф, Мартины Навратиловой, Серены Уильямс, Крис Эверт, Мартины Хингис и Моники Селеш.

Только в конце прошлого сезона Швёнтек уступила звание первой ракетки мира Арине Соболенко. Ига последние полгода переживает игровой спад. Она уволила своего давнего тренера Томаша Викторовского и назначила бельгийца Вима Фиссетта, с которым долго не добивалась былых результатов. Особенно разочаровывающей для Швёнтек вышла грунтовая часть сезона-2025. Ига не защитила титулы на «тысячниках» в Мадриде и Риме, а также не смогла в четвёртый раз кряду взять «Ролан Гаррос».

Ига Швёнтек уверенно вышла в финал Уимблдона Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Никаких свершений от Швёнтек на Уимблдоне не предвиделось, поскольку трава даже близко не считалась её коронным покрытием. Ига никогда не проходила в Лондоне дальше четвертьфинала, трижды при шести участиях вообще вылетала на первой неделе.

Возможно, именно отсутствие ожиданий позволило Швёнтек наконец-то раскрепоститься в психологическом плане. Ига снова демонстрирует на корте лучшую версию себя, когда от неё этого уже никто особо не требовал. Её уверенность на траве поражает, чего стоит только разгром швейцарки Белинды Бенчич (6:2, 6:0) в полуфинале. Именно Швёнтек считается фаворитом финала, однако лёгкой жизни польке ждать не приходится.

23-летняя Аманда Анисимова – одна из самых перспективных теннисисток нового поколения. Она никогда не встречалась со Швёнтек в WTA-туре, но доминировала вместе с полькой на юниорском уровне. Среди прочего Аманда взяла титул на юниорском US Open – 2017, деклассировав в финале нынешнюю вторую ракетку мира и чемпионку «Ролан Гаррос» – 2025 Кори Гауфф (6:2, 6:0).

Переход на взрослый уровень дался Анисимиовой довольно легко. В 17 лет она дошла до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2019, где в трёх сетах уступила будущей чемпионке Эшли Барти. По ходу сезона юная теннисистка поднялась на 21-е место в рейтинге WTA — на тот момент лучший результат в её карьере.

Казалось, что Аманда вот-вот ворвётся в первую десятку и будет брать «Шлемы», однако дочь русских эмигрантов Ольги и Константина Анисимовых по объективным причинам испытывала проблемы на корте. В августе 2019-го умер отец теннисистки, который сыграл большую роль в её становлении.

Аманда Анисимова с матерью Ольгой и отцом Константином в 2016 году Фото: из личного архива

Аманда публично признала, что страдает от проблем психологического характера. В мае 2023 года Анисимова взяла перерыв в карьере на восемь месяцев, чтобы поправить своё психологическое здоровье и избавиться от выгорания.

Возвращение на корт со старта сезона-2024 было непростым. Аманда заметно просела в рейтинге WTA, став 373-й ракеткой мира. Ей попадались сильные соперницы в первых кругах крупных турниров, что в условиях отсутствия игровой практики приводило к частым поражениям. И всё-таки талант у Анисимовой огромный. Постепенно она набирала обороты на корте. Год назад на Уимблдон она приехала уже в качестве 189-й ракетки мира, а через полтора месяца вышла в финал «тысячника» в Торонто. Уступила там Джессике Пегуле, но вернулась в топ-50.

Останавливаться на этом Аманда не собиралась, хотя ей приходилось переживать непростые моменты вроде травли хейтеров за лишний вес. Следующий заметный успех Анисимовой случился в феврале 2025-го на «тысячнике» в Дохе, который она в блистательном стиле выиграла.

Аманда поднялась в топ-20, а на Уимблдон-2025 приехала в статусе 12-й ракетки мира. Трава – удобное покрытие для Анисимовой, что она доказала, выйдя в финал «пятисотника» в Лондоне. Аманда проиграла неожиданно воспрянувшей 37-летней немке Татьяне Марии, однако всё равно провела отличную подготовку к Уимблдону.

Аманда Анисимова на Уимблдоне-2025 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Уже в первом матче на кортах Всеанглийского клуба Анисимова доказала серьёзность своих амбиций, разгромив самую сложную соперницу из возможных – 33-ю ракетку мира и первую среди несеяных Юлию Путинцеву (6:0, 6:0). Затем Аманда поочерёдно разобралась с Ренатой Сарасуа (6:4, 6:3), Далмой Галфи (6:3, 5:7, 6:3), Линдой Носковой (6:2, 5:7, 6:4), Анастасией Павлюченковой (6:1, 7:6) и Ариной Соболенко (6:4, 4:6, 6:4). Обращает на себя внимание определённая просадка Аманды во вторых сетах, но она при этом находит в себе силы прибавлять в третьей партии и дожимает соперниц.

Можно сказать, что только сейчас Анисимова начинает по-настоящему раскрывать свой потенциал, причём выход в финал ТБШ не является пределом возможностей для американки русского происхождения. У неё едва ли не лучший бэкхенд в туре, а все остальные элементы в арсенале на уровне заметно выше среднего. Аманда не сидит в обороне и действует от атаки. Она лишь минимально уступила Соболенко по активно выигранным очкам (30 против 31), при том что Арина тотально превосходит почти всех соперниц по данному показателю. Анисимова играет в схожем с Соболенко стиле и поэтому очень неудобна для неё – счёт 6-3 в личных встречах является тому прямым доказательством.

Рано говорить, что Аманда готова сместить Соболенко с первой строчки в рейтинге WTA. Потенциально Анисимова может это сделать, если обретёт стабильность на долгой дистанции. Для начала же Аманда попытается выиграть свой первый «Шлем» в противостоянии со Швёнтек.

Важно отметить, что Анисимова сохраняет связь со своей исторической родиной. Аманда родилась в США после переезда родителей, но свободно говорит на русском языке. Как и её старшая сестра Мария, которая сама когда-то занималась теннисом, но больших успехов не добилась и ограничилась выступлением в NCAA за университет Пенсильвании, а после учёбы стала финансистом.

Аманда Анисимова с сестрой Марией Фото: из личного архива

Мария видела куда больший потенциал в Аманде и убеждала её усердно заниматься в академии IMG во Флориде, куда из Нью-Джерси переехала вся семья Анисимовых. Старшая сестра поддерживали Аманду и в самые трудные моменты карьеры после смерти отца, уговаривала её не бросать спорт. Родные понимали, что Аманда слишком талантлива, чтобы просто взять и уйти из тенниса. Ведь её потенциал с ранних лет замечали и другие. В том числе знаменитый агент Макс Айзенбад, который годами успешно сотрудничал с пятикратной чемпионкой ТБШ Марией Шараповой, кумиром Аманды с детства наряду с Сереной Уильямс.

«В финале Уимблдона встретятся Ига Швёнтек и Аманда Анисимова. Для обеих это дебютный финал здесь. Аманда всегда была одной из самых перспективных теннисисток. Помню, как Макс Айзенбад, агент Марии Шараповой и Ли На, говорил мне, что из всех его подопечных именно Мэдисон Киз и Аманда Анисимова должны выиграть минимум по одному титулу на ТБШ, но никак не могут прорваться и поверить, что им это по силам. Его экспертному мнению я склонна доверять. Однако Ига Швёнтек набрала к финалу мощную форму и выглядит, как никогда, спокойно и хладнокровно», — написала в своём телеграм-канале легендарная российская теннисистка Елена Веснина.

Сестра Мария сейчас активно болеет за Аманду на трибунах Уимблдона вместе со своим сыном Джексоном. Аманда даже вывела племянника на корт, когда давала интервью после победы в четвертьфинале над Павлюченковой. Джексон отметил свой четвёртый день рождения в четверг (в день матча с Соболенко), но Аманда сделала ему подарок заранее. Всё-таки она сознавала, что может проиграть Соболенко и такого шанса ей больше не представится, однако в конечном счёте сейчас наверняка рада такой «подстраховке».

Аманда Анисимова вывела на корт Уимблдона своего племянника Джексона Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Ожидается, что на финал Уимблдона приедет Тайлер Рус, давний возлюбленный Аманды. Они встречаются с 2020 года.

Тайлер – модель и звезда австралийских реалити-шоу, сын местного легендарного футболиста Пола Руса. Обычно он не появляется на матчах Аманды, но битва за трофей на ТБШ – повод сделать исключение из правил.

Тайлер Рус и Аманда Анисимова Фото: из личного архива

Аманде Анисимовой осталось сделать последний шаг на пути к первой победе на «Шлеме». Впереди непростая соперница Ига Швёнтек, но после победы над Соболенко вряд ли можно говорить, что у Аманды нет шансов на успех.

Поддержка близких людей на трибунах должна дополнительно вдохновить американку, которая отошла от психологических проблем прошлого и выглядит готовой надолго ворваться в элиту мирового женского тенниса.