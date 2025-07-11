Алькарас рвётся в финал Уимблдона! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании у женщин впервые будет выходной, зато мужчины проведут оба полуфинала. Действующий чемпион турнир Карлос Алькарас (второй номер посева) поспорит за путёвку в решающий матч с одним из лидеров этого травяного сезона Тейлором Фрицем (5), а за второе место в финале поборются Янник Синнер (1) и Новак Джокович (6). Это будет 10-я очная встреча соперников, и счёт пока 5-4 в пользу итальянца. Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.
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Опрос: кто чемпион?
Самое время пройти опрос, кто завоюет титул в мужском одиночном разряде Уимблдона-2025.
Состав женского финала получился неожиданным. В него пробились две дебютантки решающего матча Уимблдона Аманда Анисимова и Ига Швёнтек. Читайте подробности в нашем обзоре.
О том, как развивались события четверга на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.
Расписание пятницы
На Уимблдоне продолжаются матчи 1/2 финала. На корт выйдут Карлос Алькарас, Янник Синнер и Новак Джокович. Вот как выглядит расписание дня.
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