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Уимблдон-2025, онлайн-трансляция: Алькарас, Джокович, Синнер, Фриц, Кудерметова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Алькарас рвётся в финал Уимблдона! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон 2025, онлайн-трансляция 11 июля
Комментарии
В Великобритании продолжается главный травяной турнир. Сильнейшие теннисисты поборются за путёвки в решающий матч.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании у женщин впервые будет выходной, зато мужчины проведут оба полуфинала. Действующий чемпион турнир Карлос Алькарас (второй номер посева) поспорит за путёвку в решающий матч с одним из лидеров этого травяного сезона Тейлором Фрицем (5), а за второе место в финале поборются Янник Синнер (1) и Новак Джокович (6). Это будет 10-я очная встреча соперников, и счёт пока 5-4 в пользу итальянца. Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.

Уимблдон-2025. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Уимблдон — парный разряд (ж). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:05 МСК
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
О. Гадеки Д. Кравчик
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 15:30 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Уимблдон (м). 1/2 финала
11 июля 2025, пятница. 17:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Опрос: кто чемпион? Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

Самое время пройти опрос, кто завоюет титул в мужском одиночном разряде Уимблдона-2025.

14:33 Даниил Сальников

Состав женского финала получился неожиданным. В него пробились две дебютантки решающего матча Уимблдона Аманда Анисимова и Ига Швёнтек. Читайте подробности в нашем обзоре.

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14:18 Даниил Сальников

О том, как развивались события четверга на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.

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14:03 Даниил Сальников

Расписание пятницы

На Уимблдоне продолжаются матчи 1/2 финала. На корт выйдут Карлос Алькарас, Янник Синнер и Новак Джокович. Вот как выглядит расписание дня.

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