В Великобритании продолжается главный травяной турнир. Сильнейшие теннисисты поборются за путёвки в решающий матч.

Алькарас рвётся в финал Уимблдона! Ещё сыграют Джокович и Синнер. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании у женщин впервые будет выходной, зато мужчины проведут оба полуфинала. Действующий чемпион турнир Карлос Алькарас (второй номер посева) поспорит за путёвку в решающий матч с одним из лидеров этого травяного сезона Тейлором Фрицем (5), а за второе место в финале поборются Янник Синнер (1) и Новак Джокович (6). Это будет 10-я очная встреча соперников, и счёт пока 5-4 в пользу итальянца. Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.