Алькарас шестой раз в карьере — в финале ТБШ. Его серии просто феноменальны!

Спасшись с двух сетболов в четвёртой партии, испанец одержал 24-ю победу кряду в этом году и выиграл 20-й матч подряд на Уимблдоне.

22-летний испанец Карлос Алькарас приехал в столицу Англии с единственной задачей – взять третий подряд Уимблдон. Уроженец Эль-Пальмара не знал равных на двух последних травяных «Шлемах», собрав на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета чемпионский дубль. На нынешнем мэйджоре Карлос выиграл ещё пять матчей, продлив победную серию на третьем в сезоне ТБШ до 19 встреч!

Да и конкретно в нынешнем сезоне победная поступь Алькараса поражала воображение. Последний раз испанец терпел поражение ещё 20 апреля – от датчанина Хольгера Руне в финале домашнего турнира в Барселоне. Следом Карлос отказался от выступления в Мадриде, после чего последовательно собрал три титула кряду – на грунтовом «Мастерсе» в Риме, на «Ролан Гаррос» и на травяном турнире в Лондоне. Таким образом, его победная серия в 2025 году перед полуфиналом Уимблдона насчитывала 23 матча.

Соперником испанской машины по полуфиналу английского «Шлема» стал 27-летний американец Тейлор Фриц. В нынешнем сезоне Тейлор девятый раз выступал в основной сетке британского мэйджора. Ранее лучшим результатом в карьере американца на Уимблдоне являлся выход в четвертьфинал (2022, 2024). В этом году Фриц впервые в карьере прорвался в полуфинал английского «Шлема». В четвертьфинале Тейлор выбил из борьбы россиянина Карена Хачанова, добыв победу в четырёх сетах.

Ранее испанец и американец провели лишь две встречи. В обоих случаях Алькарас одерживал убедительные победы. Он выиграл у Фрица со счётом 6:4, 6:2 на «Мастерсе» в Майами в 2023 году и на полуофициальном Кубке Лэйвера в 2024-м (6:2, 7:5). Оба матча прошли на хардовом покрытии. Но перед сегодняшним поединком американец всё равно верил в свою счастливую звезду.

«Я рад, что мы играем не на «Ролан Гаррос» с их мячами – это был бы просто кошмар. Думаю, трава в значительной степени уравнивает шансы», – заверял американец перед встречей с чемпионом двух последних Уимблдонов.

Однако уже примерно через три минуты после начала матча уровень оптимизма у американца мог существенно поубавиться. Не откладывая дело в долгий ящик, в первом же гейме матча Алькарас добрался до двойного брейк-пойнта. Первый брейковый мяч Фриц отыграл мощной первой подачей, но на втором против него сыграл отскок от сетки: Карлос мощно пробил с задней линии — мяч попал в трос и перевалился на половину Тейлора. Нетбол принёс Алькарасу первый брейк – 1:0.

Дальнейший ход стартовой партии получился вполне классическим для травяного тенниса. Оба спортсмена уверенно держали свои подачи, долго не позволяя оппоненту добраться до брейк-пойнта. Так продолжалось на протяжении следующих семи геймов, по итогам которых Алькарас лидировал в партии – 5:3. При таком счёте Фриц спасся с сетбола на своей подаче, сумев отыграть брейк-пойнт и уйти с 30:40 – 5:4.

Однако в 10-м гейме Карлос роскошно действовал, подавая на сет. Он взял гейм под ноль, поставив уверенную точку в партии – 6:4. Посеянный под вторым номером на английском мэйджоре испанец невероятно эффективным образом провёл этот сет. За всю партию испанец так и не проиграл ни единого розыгрыша на своём первом мяче – 15 из 15 (100%).

Карлос Алькарас Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Во втором сете Фриц смог сделать очень много хороших вещей. Во-первых, на сей раз Тейлор не потерял свою подачу в первом же гейме партии, благодаря чему сумел захватить лидерство в сете. Во-вторых, он стал в разы лучше действовать в игре на приёме. Дважды американец добирался до счёта «ровно», однажды было 30:30, а ещё раз Тейлор и вовсе заработал брейк-пойнт – первый за весь матч.

Фактически на протяжении всего сета Алькарас действовал под огромным давлением. Что называется, брейк тут назревал – и при счёте 5:6 испанец провалился. Карлос провёл с большим отрывом худший гейм в матче, собрав в нём целый букет грубейших срывов. Ошибка при ударе справа на старте гейма, двойная ошибка при 0:30 и ещё одна ошибка на первом же сетболе. Фриц провёл 50 минут на близком к идеальному уровню, заслуженно догнав Алькараса по выигранным партиям – 7:5, 1:1 – по сетам.

Тейлор Фриц Фото: Julian Finney/Getty Images

Сложилось ощущение, что довольно легко выигранный первый сет на время притупил внимание Алькараса. Во второй партии испанец позволил себе расслабиться, за что моментально оказался наказан. Сделав выводы из потери партии, Карлос быстренько вернулся на привычный ему уровень, выдав шикарную серию в начале третьего сета. Он взял три подряд гейма под ноль, собрав отрезок продолжительностью в 13 выигранных розыгрышей – 3:1.

Сделанный брейк в этом матче означал гарантию победы во всём сете. Это правило сработало в первой партии с Алькарасом, сработало во второй – теперь уже с Фрицем. Вот и в третьем сете и одного брейка практически наверняка хватило бы испанцу для победы в партии, однако в девятом гейме он смог ещё раз забрать подачу американского теннисиста, закрыв сет на приёме – 6:3 и 2:1 – по сетам.

В начале четвёртой партии американец отметился одним из самых быстро выигранных геймов на всём турнире. Тейлор выполнил четыре подряд эйса, забрав гейм за несколько десятков секунд. Фриц вообще в этом сете подавал на высочайшем уровне, однако и Алькарас не позволял сопернику цепляться на приёме. В итоге без единого брейк-пойнта на двоих соперники очень спокойно и равномерно так и добрались до решающего 13-го гейма в сете – 6:6.

Автором первого мини-брейка на тай-брейке стал Алькарас. При счёте 1:1 испанец взял очко на подаче американского теннисиста, после чего нарастил преимущество – 4:1. Однако Фриц даже и не думал переставать сражаться за дебютный выход в финал Уимблдона. Тейлор выдал один из лучших отрезков в матче, в столь важный момент собрав серию из пяти победных розыгрышей. Отыгравшись с 1:4, Фриц вырвался вперёд – 6:4, заработав двойной сетбол.

Первый шанс был на подаче американца, второй – на подаче испанца. Но обе возможности Тейлор упустил, действуя в ходе розыгрышей немного пассивно, за что и оказался наказан. Теперь уже Алькарас выдал серию из четырёх победных розыгрышей, которая и вывела его в финал – 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).

Пятикратный чемпион ТБШ и двукратный победитель Уимблдона продлил свои феноменальные серии, одержав 24-ю победу подряд в этом году и выиграв 20-й кряду матч на английском «Шлеме». В решающем поединке Уимблдона-2025 испанец сразится с победителем полуфинала между Янником Синнером и Новаком Джоковичем. Кстати, интересная деталь: по сей день Алькарас ни разу не терпел поражений в финалах ТБШ. Всё просто: пять попыток – пять побед. Продлится ли эта серия Карлоса в воскресенье, 13 июля?