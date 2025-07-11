Синнер — в дебютном финале Уимблдона. В первых двух сетах Джокович был беспомощен

Янник в четвёртый раз подряд сразится за титул на мэйджоре. И опять — с Алькарасом.

В пятницу, 11 июля, на Уимблдоне прошли полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. Во второй встрече игрового дня сошлись трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер, посеянный под первым номером, и 24-кратный победитель мэйджоров Новак Джокович (6).

Синнер на пути к полуфиналу отдал два сета в предыдущих пяти матчах, а Джокович — три. Итальянский теннисист мог вылететь в четвёртом круге, однако Григор Димитров, взяв две партии, в третьем сете снялся из-за травмы. А в четвертьфинале Янник без проблем расправился с Беном Шелтоном — 7:6, 6:4, 6:4. У Джоковича столь драматичных поединков не было, но и в 1/8 финала с Алексом де Минором, и в четвертьфинале с Флавио Коболли Новаку пришлось отыгрываться после поражения в первой партии.

Синнер, несмотря на травму руки, перед полуфиналом порадовался, что достиг прогресса в игре на траве. «Цель — побеждать на турнирах, которые ещё не выигрывал, на покрытиях, на которых ещё не добился успеха. Но одновременно стараюсь понять, какой я игрок на этой поверхности, какой я игрок на грунте. Учитывая, как я действовал на грунте в прошлом году и как играю в этом, — думаю, я улучшился. Надеюсь, смогу сделать то же самое и на траве — попытаться понять и поверить, что я стал лучше как травяной теннисист», — сказал он на пресс-конференции.

38-летний Джокович подчеркнул, что для победы над Синнером, который на 15 лет моложе, придётся выложиться по максимуму. «Сейчас я просто стараюсь сосредоточиться на восстановлении, на том, чтобы привести тело в форму для физически тяжёлой битвы. Надеюсь, смогу продержаться на высоком уровне все пять сетов, если потребуется. Чтобы победить Янника, мне придётся выложиться по максимуму. Сейчас я думаю только об этом — подготовить себя физически и морально к сражению, которое может длиться сколько угодно», — приводит слова Новака Punto de Break.

Новак Джокович Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В личных встречах Синнер вёл со счётом 5-4, однако в матчах на траве впереди был Джокович — 2-0. Серб взял первые три игры, включая победу с 0:2 по сетам в четвертьфинале Уимблдона-2022, и в полуфинале Уимблдона-2023, а также поединок на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло-2021. Затем они обменялись победами по ходу Итогового чемпионата — 2023 (Новак уступил в группе, но был сильнее в финале), после чего Янник взял верх в важнейшем матче Кубка Дэвиса — 2023, в полуфинале Australian Open — 2024, в финале «Мастерса» в Шанхае в 2024 году и в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2025.

Новак Джокович и Янник Синнер на Итоговом турнире — 2023 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На старте матча соперники обменялись геймами под ноль. А уже в третьем гейме Синнер как-то буднично сделал брейк. Итальянец переигрывал Джоковича в обменах на задней линии и за счёт этого захватил инициативу в партии. С подтверждением брейка у Янника сложностей не возникло — 3:1.

Во второй половине сета Синнер в двух своих геймах вообще не отдал Джоковичу ни очка. Более того, Яннику даже подавать на партию не пришлось. В девятом гейме Новак сыпал ошибками и с третьего брейк-пойнта упустил сет — 6:3 в пользу итальянца за 33 минуты. Серб в четырёх геймах на приёме взял всего-навсего два очка.

Новак Джокович Фото: Dan Istitene/Getty Images

Во втором сете Синнер продолжил громить Джоковича — пусть не по счёту, но по игре. Итальянец быстро повёл 3:0 с брейком. В двух своих геймах на этом отрезке он снова не отдал ни очка, коллекционируя эйсы; Новак же вообще ничего не мог поделать — мешало невероятное количество неточностей с форхенда. Заполучив стратегический перевес, Янник, как и во второй партии, ненадолго успокоился, позволяя сопернику брать свои геймы. Результат был один и тот же — неутешительный для 24-кратного чемпиона ТБШ.

Синнеру, такое впечатление, почему-то было невероятно важно закончить сет именно на приёме. Этой локальной цели он не добился. В восьмом гейме Джокович отыграл сетбол и после кучи геймболов удержал-таки подачу. Однако уже в следующем гейме итальянский теннисист без вопросов закрыл и вторую партию — 6:3 за 37 минут. В этом сете Янник на подаче отдал три очка — после двух в стартовой партии, напомним.

Янник Синнер и Новак Джокович Фото: Hannah Peters/Getty Images

Перед третьим сетом Джокович из-за проблем с левым бедром взял медицинский перерыв.

Медицинский перерыв Новака Джоковича Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале третьей партии Синнер доказал, что он всё же человек, а не робот. Небольшой спад в игре итальянца автоматически привёл к тому, что Джокович повёл 3:0 с брейком. Он дважды уверенно удержал подачу, а между этими геймами удачно отработал на приёме, воспользовавшись нетипичной серией ошибок в исполнении оппонента. Приветствуя успех серба, публика взорвалась криками и аплодисментами — у Новака в этой встрече было явно больше болельщиков.

Однако Синнер не собирался отдавать Джоковичу этот сет. Серб мог ещё раз взять чужую подачу, но упустил брейк-пойнт. В пятом гейме вернулись ошибки Новака с форхенда, и Янник отыграл брейк, потом сравнял счёт, а в седьмом гейме сделал второй брейк подряд. Джокович ещё и по корту стал заметно хуже передвигаться, так что судьба партии и матча в целом фактически была решена.

Синнер был близок к скрытой «баранке», однако не использовал два матчбола на приёме в девятом гейме. Но это никак не сказалось на результате, поскольку итальянец уже в следующем гейме подал на матч — 6:3, 6:3, 6:4 за 1 час 52 минуты.

Так Синнер вышел в четвёртый финал в сезоне и 27-й — в карьере. Янник впервые сразится за трофей на Уимблдоне, а его статистика в предыдущих титульных встречах на ТБШ — три победы и одно поражение. Итальянец стал 11-м игроком в Открытой эре, который на всех четырёх мэйджорах как минимум выходил в финал. Кроме того, Янник оказался шестым теннисистом в Открытой эре, который на четырёх подряд ТБШ добирался до титульного матча, — после Роджера Федерера (есть серии из 10 и восьми финалов), Джоковича (есть серии из шести, пяти, четырёх и четырёх финалов), Рафаэля Надаля (пять), Андре Агасси и Рода Лэйвера (у обоих — по четыре).

Промежуток между первым финалом Синнера на ТБШ (Australian Open 2024 года) и моментом, когда он уже может похвастаться финалами на всех четырёх мэйджорах, составил всего шесть ТБШ. Предыдущий рекорд принадлежал Джиму Курье — в его случае соответствующий разрыв составил девять мэйджоров.

В финале Синнер сразится с Карлосом Алькарасом, который победил Тейлора Фрица — 6:4, 5:7, 6:3, 7:6. О первом полуфинале читайте в отдельном материале.

В субботу, 12 июля, состоится женский финал Уимблдона, в котором сыграют Аманда Анисимова и Ига Швёнтек.

А в воскресенье, 13 июля, в мужском финале сразятся Синнер и Алькарас — во второй раз подряд. В финале «Ролан Гаррос» испанец ушёл с тройного матчбола и победил. За всеми событиями следите на «Чемпионате».