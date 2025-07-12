Швёнтек и Анисимова бьются за дебютный титул на Уимблдоне! Кому достанется трофей? LIVE!

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«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании у мужчин будет выходной, а женщины разыграют финал. До него добрались дебютантки этой стадии главного травяного соревнования – пятикратная победительница «Шлемов» Ига Швёнтек (восьмой номер посева) и американка Аманда Анисимова (13). Причём ни у кого из них до сих пор не было травяного титула. Девушки родились в 2001 году с разницей в три месяца, но ранее друг с другом не играли. Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.