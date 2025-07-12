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Уимблдон-2025, онлайн-трансляция финала: Ига Швёнтек, Аманда Анисимова, расписание, результаты, сетки, где смотреть, чей трофей

Швёнтек и Анисимова бьются за дебютный титул на Уимблдоне! Кому достанется трофей? LIVE!
Даниил Сальников
Уимблдон-2025: финал. LIVE!
Комментарии
В Великобритании продолжается главный травяной турнир. На кортах появятся сильнейшие теннисистки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании у мужчин будет выходной, а женщины разыграют финал. До него добрались дебютантки этой стадии главного травяного соревнования – пятикратная победительница «Шлемов» Ига Швёнтек (восьмой номер посева) и американка Аманда Анисимова (13). Причём ни у кого из них до сих пор не было травяного титула. Девушки родились в 2001 году с разницей в три месяца, но ранее друг с другом не играли. Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.

Уимблдон – 2025. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

О том, как развивались события пятницы на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.

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Расписание субботы

Сегодня на Уимблдоне состоится финальный поединок в женском одиночном разряде. Вот как выглядит расписание дня.

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