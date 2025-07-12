Федерер зажёг на Уимблдоне. Он круто отдохнул с женой и продвинул свой бренд на $ 17 млрд

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер среди всех мэйджоров наиболее успешно выступал на Уимблдоне. Швейцарец взял в Лондоне восемь титулов, что является рекордом в истории турнира для мужского одиночного разряда.

Пит Сампрас и Новак Джокович идут на втором месте – по семь титулов у каждого. 38-летний Джокович продолжает карьеру и ещё может теоретически догнать Федерера, но уже не в этом году. Новак без особой борьбы уступил в полуфинале первой ракетке мира Яннику Синнеру и впервые с сезона-2017 не будет сражаться в титульном матче травяного «Шлема».

43-летний Федерер завершил карьеру три года назад. Роджер давно смирился с тем, что по победам на ТБШ Джокович (24) и Рафаэль Надаль (22) его опережают. Он всё равно остаётся легендой тенниса, внёсшей огромнейший вклад в развитие этого вида спорта. Сейчас швейцарец может просто наслаждаться жизнью со своей женой Миркой и четырьмя детьми.

Хорошей традицией стал приезд Федерера на Уимблдон после завершения карьеры. Этот год не стал исключением. 7 июля Роджер и Мирка посмотрели три матча четвёртого круга на Центральном корте. Сначала Федерер наблюдал за победой Новака Джоковича (1:6, 6:4, 6:4, 6:4) в четырёх сетах над австралийцем Алексом де Минором, а затем стал свидетелем уверенной победы россиянки Мирры Андреевой над американкой Эммой Наварро (6:2, 6:3).

Роджер Федерер с женой Миркой на трибунах Уимблдона Фото: Julian Finney/Getty Images

В обоих случаях прошедшие дальше спортсмены заметили Федерера на трибунах и упомянули его во время интервью на корте. Джокович обрадовался первой победе на глазах уже своего бывшего соперника Федерера, поскольку в предыдущей паре таких случаев уступал. Андреева просто была тронута и в то же время смущена присутствием своего кумира на стадионе.

Вечером Роджеру пришлось лицезреть не самую приятную картину в матче Янник Синнер – Григор Димитров. Болгарский теннисист, которого по стилю игры небезосновательно сравнивают с Федерером, вдохновился присутствием своего хорошего товарища на трибунах и сенсационно повёл 2:0 (6:3, 7:5) по сетам в противостоянии с Синнером. Казалось, что Димитров дожмёт первую ракетку мира, однако ему пришлось сняться в третьем сете из-за разрыва грудной мышцы. Роджер в шоке наблюдал за страданиями Григора, но ничего не мог поделать. Синнер прошёл дальше, хотя сам итальянец признал, что не ощущает себя победителем в такой встрече.

Роджер больше не появлялся на поединках Уимблдона, однако остаётся в Лондоне и, возможно, посетит мужской финал Карлос Алькарас – Янник Синнер. На территории Всеанглийского клуба Федерер совмещает приятное с полезным – снимается в рекламных роликах, тренируясь на травяных кортах. За всем этим наблюдает Мирка.

«Вот как выглядит настоящее счастье», — отметил в соцсетях теннисный журналист Бастиан Фашан.

Роджер Федерер на Уимблдоне снова взял в руки ракетку Фото: Кадры из видео

Один из фанатов тенниса спросил у Роджера, кто выйдет победителем из полуфинального противостояния Синнер — Джокович. Федерер, слегка поразмыслив, ответил: «Думаю, Новак».

Прогноз Роджера не сбылся. Возможно, Новаку не хватило той самой энергетики Федерера, которая окрыляла его в непросто складывающемся матче с де Минором. В любом случае приезд Роджера на Уимблдон произвёл огромный фурор, и его визит ещё не закончился.

Федерер находится на территории Всеанглийского клуба, даже если не всегда сидит на трибунах. Вчера во время полуфиналов он провёл время в компании 11-кратного чемпиона ТБШ Бьорна Борга и легенды крикета Сачина Тендулкара.

Бьорн Борг, Сачин Тендулкар и Роджер Федерер Фото: Из личного архива Сачина Тендулкара

Вышеуказанная тренировка Федерера стала частью рекламной кампании Уимблдона. Вряд ли Роджеру заплатили за неё какие-то космические деньги, если вообще гонорар был. Федерер сам заинтересован продвигать свой личный бренд, а сохранившаяся любовь к травяному мэйджору лишь помогает в данном процессе.

Согласно данным Bloomberg, состояние Федерера сейчас составляет ровно $ 1,3 млрд. Он четвёртый самый богатый спортсмен планеты после Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Тайгера Вудса. Только 10% от этой суммы добыты в качестве призовых на корте. Всё остальное – спонсорские сделки и бизнес-проекты.

Роджер даже после завершения карьеры продолжает сотрудничать с престижными брендами Rolex, Uniqlo, Oliver Peoples, Wilson и многими другими. Однако наибольший вклад в прирост капитала Федерера в последние годы вносит компания On Running. В 2021 году Роджер стал владельцем 3% акций швейцарского гиганта по производству кроссовок с капитализацией $ 17 млрд. Это позволило легенде тенниса увеличить своё состояние на $ 500 млн.

На Уимблдоне Федерер тренировался в именных белых кроссовках On Running, а на трибунах сидел в роскошных часах Rolex стоимостью € 15 тыс. Это не случайно. Легенда тенниса как никто другой умеет совмещать приятное с полезным – с удовольствием наблюдать за игрой на любимом «Шлеме» и при этом продвигать свои бизнес-интересы.