Синнер и Алькарас второй ТБШ подряд разыграют титул! Теперь их ждёт битва на Уимблдоне

Этот момент настал! Теннисный мир узнал имена финалистов Уимблдона – и они оказались вполне очевидными. Уже в воскресенье, 13 июля, титул травяного «Шлема» разыграют Янник Синнер (№1) и Карлос Алькарас (№2).

У парней – хоть им и по 22-23 года – богатая история встреч. До сегодняшнего дня они сразились друг с другом 12 раз. А ведь их противостоянию всего четыре года!

Турнир Счёт Победитель «Мастерс» в Париже, второй круг, 2021 год 7:6, 7:5 Карлос Алькарас Уимблдон, третий круг, 2022 год 6:1, 6:4, 6:7, 6:3 Янник Синнер Умаг, финал, 2022 год 6:7, 6:1, 6:1 Янник Синнер US Open, четвертьфинал, 2022 год 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3 Карлос Алькарас «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, полуфинал, 2023 год 7:6, 6:3 Карлос Алькарас «Мастерс» в Майами, полуфинал, 2023 год 6:7, 6:4, 6:2 Янник Синнер Пекин, полуфинал, 2023 год 7:6, 6:1 Янник Синнер «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, полуфинал, 2024 год 1:6, 6:3, 6:2 Карлос Алькарас «Ролан Гаррос», полуфинал, 2024 год 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 Карлос Алькарас Пекин, финал, 2024 год 6:7, 6:4, 7:6 Карлос Алькарас «Мастерс» в Риме, финал, 2025 год 7:6, 6:1 Карлос Алькарас «Ролан Гаррос», финал, 2025 год 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6 Карлос Алькарас

Алькарас с явным преимуществом ведёт у Синнера (8-4). К тому же последние пять матчей остались именно за испанцем. В том числе и огненный финал «Ролан Гаррос» месяц назад. Тот самый, в котором Янник вёл 2:0 по сетам, заработал три матчбола, но всё же за 5,5 часа потерпел поражение.

К новому поединку теннисисты подходят в разной форме: Синнер – с повреждением локтя, которое получил ещё в драматичном матче третьего круга с Григором Димитровым, Алькарас – с новыми уимблдонскими рекордами и продолжительной серией из 24 побед.

К слову, о рекордах и достижениях: впервые с 2008 года в одном сезоне в финалах «Ролан Гаррос» и Уимблдона сразятся одни и те же теннисисты. Тогда, 17 лет назад, этими игроками были Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Оба матча выиграл испанец.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер в финале Уимблдона-2008 Фото: Julian Finney/Getty Images

Предстоящий поединок, свою физическую форму и шансы на победу Янник Синнер оценивает объективно.

«Я думаю, мы развиваемся как игроки и становимся лучше как соперники. Конечно, мы стараемся делать что-то новое. Нельзя быть предсказуемым на корте. Мы будем готовиться наилучшим образом. Я считаю, когда встреча и ритм настолько высоки, ты играешь, основываясь на своей интуиции и на том, что чувствуешь в определённый момент.

Конечно, покрытие другое. Он — фаворит. Он выиграл здесь два раза подряд — и снова в финале. Очень сложно победить его на траве. Но мне нравятся такие вызовы и нравится играть очные матчи, чтобы понять, на что я способен и чего могу достичь.

В воскресенье проблем [с локтем] не будет. Как я уже сказал после матча с Беном [Шелтоном], оправданий нет. Думаю, сейчас мы неплохо справляемся с этой небольшой проблемой. Я намного больше переживал перед встречей с Беном в четвертьфинале. Сегодня я чувствовал себя довольно хорошо уже на разминке. Утро прошло отлично. Нет никаких опасений», – сказал итальянец на пресс-конференции после победы в полуфинале.

Карлос Алькарас, говоря о грядущей битве, не смог не вспомнить финал «Ролан Гаррос».

«Я не пересматривал наш с Янником финал на «Ролан Гаррос», только пару роликов видел, пару розыгрышей. Чуть-чуть. Но я до сих пор иногда думаю о том моменте. На данный момент это лучший матч, что я когда-либо играл. Не удивлён, что он довёл меня до предела. Жду этого и в воскресенье. Быть на пределе, быть на грани. Будет отличный финал, очень его жду. Надеюсь только, что мы не проведём на корте опять пять с половиной часов. Но если придётся, я готов», – поделился испанец.

Важное слово о предстоящем финале и шансах парней на победу сказал 24-кратный чемпион турниров «Большого Шлема» Новак Джокович.

«Думаю, отдам чуть больше предпочтения Карлосу в качестве фаворита, потому что он здесь взял два титула и из-за того, как он играет и на какой уверенности сейчас. Но это очень небольшое преимущество, потому что Янник бьёт по мячу невероятно хорошо. Думаю, всё опять будет очень близко, как произошло в Париже», — сказал легендарный серб на пресс-конференции.

Мужской финал Уимблдона между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером пройдёт в воскресенье, 13 июля. Начало – в 18:00 мск.

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