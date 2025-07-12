6:0, 6:0 — шокирующая победа Швёнтек в финале Уимблдона. А Мирра теперь пятая в мире

В субботу, 12 июля, на Уимблдонском турнире состоялся финальный матч в женском одиночном разряде. Участницами встречи стали американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова, посеянная под 13-м номером, и бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек (8). Анисимова в полуфинале одолела лидера рейтинга WTA Арину Соболенко (6:4, 4:6, 6:4), а Швёнтек учинила разгром Белинде Бенчич — 6:2, 6:0.

Анисимова в седьмой раз сражалась за титул на уровне тура, причём на ТБШ — впервые. Швёнтек в этом смысле более опытна — она проводила 28-й финал, и в предыдущих решающих поединках у неё было 22 победы и пять поражений, в том числе 5-0 на мэйджорах. Удивительно при этом, что Аманда и Ига впервые играли друг с другом в WTA. Американка перед финалом признавалась, что её вдохновляют достижения соперницы.

«Ига — невероятная теннисистка. Она вдохновляет меня. Её трудолюбие и все её достижения действительно вдохновляют. Уверена, что это опять будет потрясающий матч. Вновь выйти против невероятного игрока — это нечто особенное. Надеюсь, я смогу показать качественный теннис и превратить это в битву. Просто выйду на корт и буду наслаждаться каждым моментом, постараюсь не думать о том, что на кону», — говорила Анисимова на пресс-конференции после победы в полуфинале.

Ига Швёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Швёнтек не осталась в долгу, отметив, что финал станет для неё серьёзным испытанием. «Я не следила за её предыдущими матчами. За полуфиналом следила, поскольку играла после неё. Хотя я не смотрела встречу целиком.

Должно быть, она играет отлично. У неё также был отличный турнир перед Уимблдоном. Она умеет выступать на траве. С её стилем игры покрытие ей подходит. Так что это будет испытание. Но я мало смотрела на неё. Буду готовиться тактически, и всё. Аманда, безусловно, одна из тех теннисисток, которые продолжают идти вперёд в сложных ситуациях. Я всегда желаю ей всего наилучшего. Мы знаем друг друга ещё с юниоров», — сказала Ига на пресс-конференции.

Анисимова, похоже, не справилась с мандражом в начале матча, принялась ошибаться и сразу же отдала подачу. Швёнтек агрессивно играла на приёме и добилась брейка. Шансов на обратный брейк у американки не было — она не могла избавиться от неточностей, а у польки почти все мячи летели куда надо. На этом неприятности Аманды не закончились. У неё была беда с первой подачей (в эти минуты процент её попадания колебался в районе 30%), а на вторых, более аккуратных мячах Ига сразу же перехватывала инициативу и контролировала обмены. А две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, окончательно добили Анисимову, и Швёнтек повела 3:0 с двумя брейками.

Аманда Анисимова в растерянности Фото: Julian Finney/Getty Images

Особенно показательным оказался пятый гейм, в котором Анисимова не взяла ни очка на подаче. Швёнтек не показывала ничего сверхъестественного — всё решали непрекращающиеся ошибки Аманды. Поведя 5:0, польская теннисистка под ноль подала на сет. Даже в хаотичном розыгрыше, который привёл к тройному сетболу, Ига оказалась чуть удачливее. В итоге полька повесила «баранку» — 6:0 всего за 25 минут. У неё были всего две невынужденные ошибки, а у её соперницы — целых 14.

Во второй партии у Анисимовой был только один вариант — играть так, словно ничего не произошло в первом сете. Получилось? Скорее нет, чем да. Швёнтек начала этот сет так же, как и первый, — с брейка, — а потом подтвердила его, пусть и не без некоторых усилий со своей стороны. По ходу третьего гейма Аманда, сорвав драйв-воллей, едва не расплакалась — не получалось ну буквально ничего. Можно сказать, что это скорее Ига играла так, как будто у неё не было преимущества в сет и брейк. Полька была безжалостна и, дожав соперницу с третьего брейк-пойнта в третьем гейме, оторвалась ещё дальше — 3:0 с двумя брейками.

Контуры второй «баранки» проступали всё явственнее. В четвёртом гейме Анисимова впервые за матч смогла взять больше двух очков на приёме, однако добилась только «ровно». То, что финал закончится со счётом 6:0, 6:0, не предполагали даже наиболее безумные поклонники Швёнтек. Но именно это и произошло. В шестом гейме Ига после очередного брейка подала на матч — вся встреча заняла лишь 57 минут. Круг замкнулся: в первом круге Уимблдона Анисимова одолела Юлию Путинцеву со счётом 6:0, 6:0 — вот какая злая ирония судьбы.

Вот так Швёнтек впервые в карьере взяла Уимблдон. Теперь она шестикратная чемпионка ТБШ. Полька завоевала первый титул в сезоне и 23-й — в карьере, причём впервые — на траве. Ига одержала 100-ю победу на ТБШ (при 20 поражениях). Сегодняшний успех позволил ей вернуться на третье место в рейтинге WTA. Кроме того, Швёнтек стала третьей теннисисткой, выигравшей ТБШ с восьмым номером посева (после Петры Квитовой на Уимблдоне 2011 года и Эшли Барти на «Ролан Гаррос» — 2019). Стоит отметить, что Уимблдон впервые взяла теннисистка из Польши. Также Швёнтек оказалась самой молодой теннисисткой, бравшей ТБШ на всех трёх покрытиях, со времён Серены Уильямс в 2002 году. И стала третьей теннисисткой в Открытой эре, выигравшей все свои первые шесть финалов ТБШ (после Маргарет Корт и Моники Селеш).

Анисимова же, несмотря на проигрыш в финале, впервые в карьере станет седьмой ракеткой мира. Поражение американки означает, что Мирра Андреева в обновлённом рейтинге WTA поднимется сразу на две строчки (а не на одну) и впервые в карьере станет пятой ракеткой мира. А в Чемпионской гонке WTA Аманда идёт шестой. Кроме того, Швёнтек как победитель турнира получит £ 3 млн, а Анисимова как финалистка — £ 1,52 млн.

Мужской финал Уимблдона состоится в воскресенье, 13 июля. За титул сразятся Янник Синнер и Карлос Алькарас. Матч начнётся не ранее 18:00 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».