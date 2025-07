Надаль и Федерер трижды кряду бились за титулы «РГ» и Уимблдона. Повторить такое нереально

Финал Уимблдона-2025 между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером – один из самых ожидаемых матчей теннисного сезона. Особенно после их недавней битвы за титул «Ролан Гаррос», когда Алькарас отыграл три матчбола и сделал феноменальный камбэк с 0:2 по сетам.

Соперничество Янника и Карлоса только зарождается, однако уже во многом напоминает легендарные противостояния «Большой тройки» Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Наиболее отчётливая аналогия просматривается в ранних битвах Надаля и Федерера.

Впервые с 2008 года и во второй раз в Открытую эру одна и та же пара теннисистов сыграет в финалах «Ролан Гаррос» и Уимблдона в рамках одного сезона. Сейчас это Синнер и Алькарас, а в предыдущем аналогичном случае 17 лет назад своё имя в историю вписали Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

Тогда оба титула достались Надалю. На «Ролан Гаррос» всё прошло более чем ожидаемо. Рафа – Король грунта, а для Роджера данное покрытие является самым неудобным. Надаль с «баранкой» буквально деклассировал Федерера (6:1, 6:3, 6:0) в финале «РГ».

Ожидалось, что Роджер возьмёт реванш на Уимблдоне. Здесь всё было ровно наоборот – швейцарец доминировал на траве, а Рафа пусть и не выглядел на ней совсем беспомощным, но был далеко не так убедителен, как на грунте.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер выходят на финальный матч Уимблдона-2008 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На Уимблдоне-2008 Федерер и Надаль были первым и вторым сеяными. Оба ожидаемо дошли до финала. Роджер по пути не отдал соперникам ни сета, а Рафа проиграл только одну партию во втором круге с Эрнестом Гулбисом. Явным фаворитом битвы за титул был всё-таки был Федерер, однако Надаль выиграл первый для себя мэйджор на траве.

Рафа продемонстрировал запредельный настрой в двух первых партиях, забрав их со счётом 6:4, 6:4. Казалось, что Федерер просто недооценил соперника и ожидал дежурную победу в финале на пути к своему шестому титулу Уимблдона кряду.

Роджеру пришлось спуститься с небес на землю. В каком-то смысле собраться с мыслями ему помогли две паузы из-за дождя, ведь тогда крыши над Центральным кортом ещё не было. Ценой героических усилий Федерер на тай-брейках сумел забрать третий и четвёртый сеты, причём во втором случае отыграл два матчбола, но этим лишь отсрочил итоговое поражение. В пятой партии зрителей ждала настоящая битва нервов. Закончилась она триумфом Надаля – 9:7 (тогда не проводили тай-брейк при 6:6 и играли до преимущества в два гейма у любого из теннисистов).

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль после финала Уимблдона-2008 Фото: Pool/Getty Images

Финал Уимблдона-2008 длился 4 часа и 48 минут. Bleacher Report, New York Times, The Telegraph, The Guardian, Independent и многие другие СМИ назвали этот матч величайшим в истории тенниса. Они изменили своё мнение после финала Australian Open – 2012, где Надаль сражался с Новаком Джоковичем почти 6 часов, но на тот момент битва Рафы и Роджера в Лондоне воспринималась как теннисное совершенство.

Надаль повторил достижение Бьорна Борга, наблюдавшего за финалом с трибуны (к слову, сейчас легендарный швед тоже смотрит решающие матчи Уимблдона и наверняка будет на игре Синнер – Алькарас). Именно Бьорн был последним теннисистом взявшим Уимблдон и «Ролан Гаррос» за один сезон. Произошло это в далёком 1980 году, когда Рафа и Роджер ещё не родились. Тогда Борг в пятисетах дожал американца Джона Макинроя (1:6, 7:5, 6:3, 6:7, 8:6). Долгое время именно этот финал считался лучшим в истории Уимблдона, но даже его участники признали сражение Надаля и Федерера более эпическим.

«Это лучший матч, который я когда-либо видел», — сказал Макинрой во время комментирования встречи по телевидению.

Противостояние Надаля и Федерера в сезоне-2008 примечательно из-за напряжённейшей битвы в финале Уимблдона, но нельзя не отметить их соперничество в предыдущие годы. В 2006 и 2007 году они тоже разыгрывали между собой титулы «Ролан Гаррос» и Уимблдона. Правда, тогда всё заканчивалось более прозаично и предсказуемо.

В финале «РГ»-2006 Надаль в четырёх сетах обыграл Федерера (1:6, 6:1, 6:4, 7:6). Через полтора месяца Роджер взял реванш в решающем матче Уимблдона, повесив «баранку» Рафе (6:0, 7:6, 6:7, 6:3).

На «Ролан Гаррос» — 2007 Надаль выиграл титул, довольно легко одолев в финале Федерера (6:3, 4:6, 6:3, 6:4). Роджеру было несколько сложнее с Рафой (7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2) в решающем матче Уимблдона, но до напряжения уровня 2008-го они не дотянули.

Сейчас кажется невероятным, что Янник Синнер и Карлос Алькарас последовательно сыграют в финалах «Шлемов» на грунте и траве – покрытий с абсолютно разными характеристиками, на которых одновременно успешными были только величайшие легенды тенниса, а теперь нечто подобное пытаются повторить молодые итальянец и испанец.

Янник Синнер и Карлос Алькарас – лучшие теннисисты современного поколения Фото: Julian Finney/Getty Images

Пока Синнер и Алькарас подарили зрителям один сезон со своими битвами за титул на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Сделать это трижды кряду по аналогии с Федерером и Надалем будет чрезвычайно сложно, но вполне возможно для этих парней.

Янник и Карлос доминируют в мужском туре примерно как Роджер и Рафа почти два десятилетия назад, а «новый Джокович» пока не появился, чтобы вклиниться в их соперничество. Возможно, таковым станет условный Жоао Фонсека, но примерно через те самые два-три года. В ближайшее время практически нет сомнения в том, что большинство финалов ТБШ будут проходить с участием Синнера и Алькараса.