Кудерметова и Мертенс бьются за титул Уимблдона! Ещё сыграют Алькарас и Синнер. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 14-го игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании будут разыграны два последних трофея – в женском парном разряде и в мужской одиночке. До этого дня соревнований продержалась россиянка Вероника Кудерметова, которая выступает вместе с бельгийкой Элисе Мертенс. Ну а главный титул оспорят Янник Синнер (первый номер посева) и Карлос Алькарас (2). Это будет 13-я очная встреча ведущих теннисистов современности. Пока лидирует испанец – 8-4. Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.