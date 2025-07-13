Кудерметова и Мертенс бьются за титул Уимблдона! Ещё сыграют Алькарас и Синнер. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 14-го игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании будут разыграны два последних трофея – в женском парном разряде и в мужской одиночке. До этого дня соревнований продержалась россиянка Вероника Кудерметова, которая выступает вместе с бельгийкой Элисе Мертенс. Ну а главный титул оспорят Янник Синнер (первый номер посева) и Карлос Алькарас (2). Это будет 13-я очная встреча ведущих теннисистов современности. Пока лидирует испанец – 8-4. Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.
Опрос: кто чемпион?
Самое время пройти опрос, кто завоюет титул в мужском одиночном разряде Уимблдона-2025.
Ига Швёнтек после победы в финале Уимблдона-2025 над Амандой Анисимовой завоевала 6-й титул на «Шлеме» в карьере и собрала в свою коллекцию уже 3 разных трофея ТБШ.
До «Карьерного шлема» Иге Швёнтек не хватает только титула на Australian Open.
Счёт 6:0, 6:0 в финале Уимблдона был зафиксирован до этого только 1 раз — в далёком 1911 году. Тогда Доротея Дуглас-Чемберс выиграла свой 5-й титул, отдав Доре Будби 0 геймов.
В субботу, 12 июля, на Уимблдонском турнире состоялся финальный матч в женском одиночном разряде. Участницами встречи стали американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова, посеянная под 13-м номером, и бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек.
О том, как прошёл решающий матч, читайте в нашем обзоре.
Расписание воскресенья
Сегодня на Уимблдоне состоятся финальный поединок в мужском одиночном разряде, а также женский парный финал с участием Вероники Кудерметовой. Вот как выглядит расписание дня.