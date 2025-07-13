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Уимблдон-2025, онлайн-трансляция финалов: Алькарас, Синнер, Кудерметова, Мертенс, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Кудерметова и Мертенс бьются за титул Уимблдона! Ещё сыграют Алькарас и Синнер. LIVE!
Даниил Сальников
Финал Уимблдона-2025. LIVE!
Комментарии
В Великобритании завершается главный травяной турнир. Сильнейшие теннисисты разыгрывают трофеи.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 14-го игрового дня на Уимблдоне. В столице Великобритании будут разыграны два последних трофея – в женском парном разряде и в мужской одиночке. До этого дня соревнований продержалась россиянка Вероника Кудерметова, которая выступает вместе с бельгийкой Элисе Мертенс. Ну а главный титул оспорят Янник Синнер (первый номер посева) и Карлос Алькарас (2). Это будет 13-я очная встреча ведущих теннисистов современности. Пока лидирует испанец – 8-4. Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.

Уимблдон – 2025. Женщины. Парный разряд. Сетка
Уимблдон – 2025. Мужчины. Сетка
Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
С. Шувэй Е. Остапенко
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Уимблдон (м). Финал
13 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Опрос: кто чемпион? Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

Самое время пройти опрос, кто завоюет титул в мужском одиночном разряде Уимблдона-2025.

14:25 Даниил Сальников

Ига Швёнтек после победы в финале Уимблдона-2025 над Амандой Анисимовой завоевала 6-й титул на «Шлеме» в карьере и собрала в свою коллекцию уже 3 разных трофея ТБШ.

До «Карьерного шлема» Иге Швёнтек не хватает только титула на Australian Open.

14:20 Даниил Сальников

Счёт 6:0, 6:0 в финале Уимблдона был зафиксирован до этого только 1 раз — в далёком 1911 году. Тогда Доротея Дуглас-Чемберс выиграла свой 5-й титул, отдав Доре Будби 0 геймов.

14:12 Даниил Сальников

В субботу, 12 июля, на Уимблдонском турнире состоялся финальный матч в женском одиночном разряде. Участницами встречи стали американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова, посеянная под 13-м номером, и бывшая первая ракетка мира Ига Швёнтек.

О том, как прошёл решающий матч, читайте в нашем обзоре.

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14:07 Даниил Сальников

О том, как развивались события субботы на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве дня.

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Швёнтек повесила две «баранки» Анисимовой в финале Уимблдона! Вот это да! LIVE!
14:02 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Сегодня на Уимблдоне состоятся финальный поединок в мужском одиночном разряде, а также женский парный финал с участием Вероники Кудерметовой. Вот как выглядит расписание дня.

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Новости. Теннис
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